Медведев проиграл Надалю в финале Открытого чемпионата США

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.
Матч продолжался пять часов и завершился в пользу Надаля. Вторая ракетка турнира, Рафаэль Надаль выиграл два первых сета. Две следующие партии остались за посеянным пятым, Даниилом Медведевым. В решающей партии сильнее был испанский теннисист 6:4.
Надаль выиграл четвертый Открытый чемпионат США в карьере. Для Медведева это был первый финал турнира серии "Большого шлема".
23-летний Медведев стал первым россиянином, которому за последние 14 лет удалось дойти до финала "Большого шлема". В 2005 году это смог сделать Марат Сафин, одержав победу в финале Australian Open над Роджером Федерером.
После выхода в финал на Открытого чемпионата США Медведев станет четвертой ракеткой мира. Надаль занимает вторую строчку в рейтинге. На первом месте серб Новак Джокович.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города. По данным ЦИК России, после обработки 90 процентов протоколов он набирает более 64 процентов голосов. Об этом сообщает "Интерфакс". Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец.
Его соперники Надежда Тихонова из "Справедливой России" и Михаил Амосов из "Гражданской платформы" получили 17 и 16 процентов голосов – соответственно.
Один из главных соперников Беглова кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся в выборов за неделю до голосования. Бортко объяснил своё решение , в частности, угрозой фальсификаций.
В ходе голосования на выборах петербургского губернатора сообщалось о многочисленных нарушениях: массовом подвозе избирателей, скупке голосов, вбросе бюллетеней.
По итогам Единого дня голосования, который состоялся в России и аннексированном Крыму 8 сентября, действующие губернаторы одержали победы во всех 16 регионах, где проводились выборы.
"Единая Россия" победила в 3-х из 4-х округов, где проводились довыборы в Госдуму, ЛДПР в одном.
В Хабаровском крае “Единая Россия” проиграла выборы в законодательное собрание. Там большинство у ЛДПР.
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак комментируя итоги выборов заявил: "Единая Россия" жахнула на этих выборах всех".
Действующий президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы республики. По данным Центризбиркома Абхазии, во втором туре выборов Хаджимба набрал более 47 процентов голосов избирателей. Его конкурент, лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния получил 46 процентов голосов. Против всех проголосовали более трех тысяч избирателей.
Штаб Квицинии уже заявил, что не признаёт победу Хаджимбы и будет оспаривать результаты выборов.
Явка, по данным ЦИК, составила 66 процентов. Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек с паспортами самопровозглашённой республики.
Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.
В Тбилиси называют проведение выборов в Абхазии попыткой узаконить оккупацию грузинской территории.
Оппозиционные кандидаты получили 20 из 45 мест в Московской городской думе по итогам выборов в воскресенье. Результаты подсчёта 99 процентов бюллетеней опубликованы на сайте городской избирательной комиссии.
От КПРФ в Мосгордуму проходит 13 кандидатов. Впервые с 2005 года в Мосгордуме будет представлена партия “Яблоко”: выборы выиграли три ее кандидата и один, поддержанный партией, отмечает издание The Bell. Три человека победили от “Справедливой России”.
Политик Алексей Навальный заявил об успехе своей стратегии “Умного голосования” — призыва голосовать за проходных кандидатов от оппозиции, чтобы нарушить монополию “Единой России” в городском парламенте. Он поблагодарил своих сторонников в твиттере.
25 мест — у самовыдвиженцев. На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" — все они пошли как самовыдвиженцы из-за резкого снижения популярности партии. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы “самыми эмоциональными за всю последнюю историю”.
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской "Камертон". Вручение премии состоялось накануне в День международной солидарности журналистов.
Премия "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание. Она была учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.
"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была", – сказал Голунов, получая награду. По словам журналиста, ему бы очень хотелось, чтобы в той ситуации, в которой находился он, больше никто не оказался.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело.
Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:
"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...
По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".
Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)
Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией. Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.
По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.
Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.
В России прошёл единый день голосования. В регионах страны и аннексированному Крыму избирали глав 19 субъектов федерации и муниципальных и региональных депутатов 13 субъектов.
Наибольшее внимание было приковано к выборам в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В столице выборы в Городскую думу спровоцировали масштабный политический кризис после недопуска до них независимых кандидатов.
В Санкт-Петербурге кандидат от власти на пост губернатора города Александр Беглов остался в день голосования без электорально значимых соперников. В Хабаровском крае в 2018 году протестным голосованием был избран губернатор от ЛДПР, теперь партия побеждает на выборах в региональный парламент.
Эксперты фонда "Либеральная миссия" сообщали, что предвыборная кампания отметилась значительным снижением политической конкуренции, писала газета "Коммерсантъ". Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное число отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальное с 2012 года число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты.
Шесть временно исполняющих обязанности губернаторов пошли на выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство, отмечает газета "Ведомости". На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" - все они пошли самовыдвиженцами, опасаясь резкого снижения популярности партии.
В России завершился Единый день голосования. Идёт подсчёт голосов. Следим за выборами в Мосгордуму, выборами глав 16 регионов, включая Петербург, Законодательных собраний и мэров крупных городов.
Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, в этих районах будет создана "зона безопасности".
В министерстве обороны Турции соощили, что в патрулировании участвовали шесть бронетранспортеров, прибывшие в Сирию со стороны турецкого района Акчакале. После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. На обратном пути к границе с Турцией, патрульная колонная сопровождалась вертолётами и беспилотниками. Патрульная миссия продолжалась около трёх часов.
США и Турция в начале августа достигли соглашения о создании на севере Сирии так называемой "зоны безопасности".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.