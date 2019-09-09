"Единая Россия" побеждает в Крыму и Севастополе

На выборах в законодательные собрания аннексированного Крыма и Севастополя победу одержала партия "Единая Россия". Таковы предварительные результаты, опубликованные на сайтах российских избирательных комиссий Крыма и Севастополя.

Согласно этим данным, в Крыму "Единая Россия" получила более 54 процентов избирателей, в госсовет прошли также КПРФ и ЛДПР.

В Севастополе "Единая Россия" получает около 38 процентов, но в Законодательном собрании у неё будет большинство – 15 из 24 депутатов – за счёт победителей в одномандатных округах. В Заксобрании будут также депутаты от ЛДПР, КПРФ, СР и Партии пенсионеров, кроме того, по одномандатному округу избран один представитель партии "Зелёные".

Предвыборная кампания в Севастополе ознаменовалась скандалом – не были зарегистрированы списки кандидатов от партий "Зелёные" и "Родина", которые, как утверждается, были связаны с бывшим главой Заксобрания и одним из лидеров так называемой "русской весны" в городе Алексеем Чалым, известным своим жёстким противостоянием с недавно отправленным в отставку губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. При этом несколько человек из "команды Чалого", как отмечают наблюдатели, были избраны в состав нового законодательного собрания от "Единой России".

Ряд государств уже заявили о непризнании выборов в Крыму и Севастополе, заявив, что считают эти территории частью территории Украины.