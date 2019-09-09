Главами ещё трёх районов Псковской области стали кандидаты "Яблока"

Кандидаты от партии "Яблоко" избраны главами трёх районов Псковской области. Теперь представители партии возглавляют пять районов области из 24, сообщает сайт "Яблока".

Выборы главы Новоржевского района выиграла Софья Пугачева. За неё отдали голоса 46 процентов избирателей. Отрыв от её главного конкурента, представителя "Единой России" Сергея Мезенцева составил всего 32 голоса. В течение нескольких часов территориальная избирательная комиссия отказывалась вносить данные последнего протокола, который гарантировал победу Пугачевой, но под общественным давлением все же сделала это.

Главой Дновского района стал Михаил Шауркин. Его поддержали почти 64 процента избирателей. Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова получила 23 процента голосов.

Заместитель председателя псковского отделения партии "Яблоко" Светлана Василькова стала главой Пустошкинского района. За неё отдали голоса более 53 процентов избирателей.

В Законодательном собрании Псковской области появился ещё один депутат от партии "Яблоко" – врач скорой помощи, депутат городской думы Пскова Артур Гайдук. До сих пор партия была представлена только одним депутатом – лидером регионального отделения Львом Шлосбергом.

Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу, получив более 40 процентов голосов избирателей. За его соперника, бывшего вице-губернатора, кандидата от "Единой России" Игоря Максимова проголосовали 32 процента избирателей. Это первая победа кандидата от "Яблока" в одномандатном округе на выборах в Законодательное собрание Псковской области.

8 сентября, в Единый день голосования в России и в аннексированном Крыму проводились более 6 тысяч выборов различного уровня.