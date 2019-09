"Люди расправляют плечи". Результаты "умного голосования"

Единый день выборов 8 сентября ещё заранее обещал быть напряжённым и для власти, и для оппозиционно настроенных избирателей, которые за предыдущие две недели успели переругаться друг с другом из-за предложенного Навальным «умного голосования». Споры продолжались и накануне.

Александр Шмелёв

Больше всего меня поражают многочисленные упоминания "дня тишины", на которые я сейчас, открыв ленту, наталкиваюсь то у одного, то у другого френда.

В контексте "выборов", на которых все основные кандидаты были сняты и брошены в тюрьмы, а основным содержанием кампании стали регулярные избиения и посадки электората, упоминания этого джентльменского правила выглядят особенно пикантно.

Типа - изнасиловали, оплевали, унизили, а на прощание ручку поцеловали?

К черту "день тишины"!

Именно сегодня (а также завтра) больше всего агитировать и надо.

(Сейчас отъеду, но потом активно этим займусь).

Анастасия Миронова

Зря телевизор не смотрите. По "России 24" сказали вчера, что американцы проводят работу по срыву явки и призывают россиян не ходить завтра на избирательные участки. Ну давайте, идите. Назло американцам. Вас там очень ждут.

Навальный с УГ проводит хитрую манипуляцию. Он внушает, что бойкот несогласных будет незаметен в общей массе избирателей. Но он не говорит о том, что общая масса как раз нацелена на бойкот и что люди намерены игнорировать как минимум муниципальные выборы. Они, надо сказать, уже не первый цикл их игнорируют, явка на муниципальные выборы по регионам, повторю, бывала и 7-10%. В этом году она ожидалась особенно низкой. До того, как начались посадки и трюки с УГ. И явка на выборы губернатора Петербурга тоже могла быть крайне низкой, если бы муниципальные кандидаты не заистерили.

Таким образом бойкот оппозицией выборов был бы мало заметен на фоне общего и эффективного бойкота выборов всем населением. Однако топачи, собравшиеся на умное голосование, будут теперь составлять очень большую силу на фоне нижайшей явки. Потому что представят многочисленный отряд едва ли не единственных мотивированных избирателей. Вы хоть думайте, во что ввязались.

Все рядовые граждане свои околополитические посты начинают с утра со слов "Сегодня день тишины..." Они думают, что обязаны его соблюдать, хотя правило касается кандидатов, штабов и СМИ. Но не всех. Я вот два раза сегодня увидела в Фейсбуке рекламу кандидатов по Дворцовому округу. В первую очередь - Натальи Грязневич. А знаете, почему Наталье можно крутить рекламу в этот день и ничего ей за это не будет? Нет, не потому что Наталья - обычный человек. И не потому, что она - пресс-секретарь уже не существующей по факту "Открытой России". Просто Грязневич президентские выборы отработала в штабе Ксении Собчак. Это означает, что человек для власти не опасен, потому что, убеждена, сейчас любого, кто на такой должности работал в штабе Собчак, можно посадить по вполне чистому делу, за финансовые дела и разные другие делишки. Я не верю, что финансирование кампании Собчак было прозрачным. И, соответственно, считаю, что у всех, кто поучаствовал в этой кампании в руководстве полевиками и теперь свободно ведет оппозиционную работу дальше, есть уголовный иммунитет. А еще про Наталью можно сказать, что человек не просто склонен ошибаться - у человека нет брезгливости к деньгам.

Ну и на хрен мне это якобы УГ, где из лучших, простите, кандидатов только Грязневич? Скриншот этой рекламы не буду публиковать, чтобы не смотрелся как донос. Но если Наталья очень попросит, я ей покажу.

Я не переношу людей с короткой памятью. Все беды в России - от отсутствия в стране института политической репутации. Как только он разовьется, все у нас наладится. А пока терпите. И молча жуйте, что вам дают люди с напрочь подпорченной этой самой репутацией. Дома сидите, в общем. Кто попроще, пускай "назло американцам" голосует.

Ольга Романова

Раз сегодня нельзя про выборы, то и не будем. Жили-были три поросёнка: Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. На самом деле их было четыре. Четвёртого звали Нах-Нах, и он не строил домики. И даже не принимал участие в дискуссии о содержании говна в имеющихся стройматериалах. Нах-Нах строил капканы на волков.

Алексей Навальный

Завтра выборы и хочу сказать одно: не отказывайтесь от своего права на власть. Используйте это право с умом.

Это наш первый опыт организованного коллективного действия. Вся тактика власти направлена на подавление воли и культивирование беспомощности.

Помните, что мы не беспомощны, просто не организованы. Участвовать завтра в «Умном голосовании» — шаг к организации.

Когда пойдёте на участок, ещё раз проверьте свой имейл или фамилию кандидата на https://vote2019.appspot.com/

Удачи кандидатам, наблюдателям и всем нам.

Виктор Шендерович

Незрячая певица Диана Гурцкая спела на предвыборном концерте "единоросса" Метельского песню "Я не вижу других кандидатов"...

И вот, не первый уже раз, пребываю в сомнении: это они так типа прикалываются, пытаясь спрятать свой зашкаливающий цинизм за стебом (смеховой разновидностью пофигизма) - или они просто идиоты?

Вопрос не риторический. Я действительно не знаю ответа.

Сергей Ёлкин

Блажен муж идущий на выборы нечестивых для поругания их. (Елкизиаст, глава последняя)

С утра в воскресенье те, кого Навальному удалось убедить, потянулись на избирательные участки. Некоторые приняли решение голосовать буквально в последние минуты.

Виктор Буравлев

РЕШИЛСЯ

Оно, конечно, выборов у нас никаких нет, и легитимизировать тут нечего. Но на участок я тем не менее загляну - проголосовать против врио. Причины две: самослив Бортко и странное ощущение, что местные питерские власти не в восторге от перспективы получить себе Беглова в губернаторы, и поэтому агитируют за него так коряво и нехотя, что лучше бы вообще этого не делали.

Лев Рубинштейн

До сегодняшнего утра был уверен, что никуда не пойду. Нет, все-таки пойду. Тем более что нашел в списке кандидатов своего округа как минимум одно не стыдное имя. Пойду, в общем. В чудеса, если честно, не очень верю. Но пойду.

Андрей Ф. Бабицкий

Дошел до такой степени анархического дзена, что уже не помню фамилии говноеда, за которого два часа назад проголосовал.

Андрей Лошак

Выборы по-русски: сначала вашего кандидата не допускают по беспределу, вы выходите протестовать – получаете в лучшем случае дубинкой, в худшем – штраф или срок, и вот теперь плететесь на избирательный участок голосовать за какого-то мракобеса-коммуниста по схеме "УГ" (унылое говно) просто потому что все остальные варианты еще хуже

На участках избиратели нашли пустоту и сказочных персонажей.

Элла Панеях

На участке никого моложе 60 лет. Одно исключение - на моих глазах пришел голосовать по открепительному молодой полиционер в форме. В книге регистрации на страницу из 20 строк - в среднем по три подписи проголосовавших.

В конкурсе на лучшую субботнюю песню участвовали не только плюшевые зверушки, но и рэпперы Тимати и GUF.

Анна Монгайт

кайфанула сегодня, прослушивая песню "Москва" в исполнение Тимати и Гуфа.

За сутки 624 тысячи дизлайков( !) против 48 т лайков.

Краткое содержание:

"Пешком с Арбата и до площади Гагарина

Там хлопну бургер за здоровье Собянина

В пятом поколении коренной москвич

Не хожу на митинги и не втираю дичь

Я застал Попова, часто вспоминаю Лужкова

Сейчас я наблюдаю за Собяниным"

Краткое содержание припева ( женские голоса):

"Москва, Москва, Москвааа"

Весь день я наслаждаюсь комментариями к клипу в Youtube , которые, Спасибо, СергейСеменовичу, очень похорошели. 53076 комментов на момент публикации. В основном люди фантазируют об уровне близости Тимати, Гуфа и СергейСеменыча, из-за которого они "не ходят на митинги и не втирают дичь" (цензурных нет) :

"Не хожу на митинги,

Не втираю дичь,

Миллион дизлайков,

Я смогу достичь!"

Москва, Москва, Москвааа!

Андрей Лошак

Клип Тимати и Гуфа стал самым задизлайканным видео в русскоязычном сегменте YouTube. 51 тысяча лайков против 681 тысячи дизлайков. Вот истинный рейтинг московской власти в рунете - без накруток и фальсификаций. Мой любимый комментарий:" После такого зашквара даже Панин с ногой в жопе выглядит нормальным пацаном"

На момент публикации этой подборки у клипа было уже 835 тысяч дизлайков, и их количество продолжало расти примерно на тысячу в минуту.

Но первый приз всё равно получает не Тимати, а песня про еврея в исполнении девушки в кокошнике.

На этом фоне нормальные участки смотрелись странной аберрацией.

Александр Гаврилов

Голосунул. Всё-таки у нас на участке какая-то аномалия: голосование проходит в маленькой и удобной комнате Совета Ветеранов, ни одного Микки-мауса, никто не поёт арий, в комиссии пожилые лукавые тётки, наблюдатели наблюдают, урна говорит человеческим (и довольно сварливым) голосом, проголосовать есть за кого.

Непонятно только, зачем ментов человек шесть на крошечном этом участочке, а в остальном подозрительно всё правильно и по-человечески.

С другой стороны, в наших-то краях и Москва не слишком похорошела за годы работы: всё тот же перелатанный асфальт, панельные двенадцатиэтажки с малозаметными следами былой красоты, куцые каштаны тремором и витилиго напоказ, одно слово — Родина.

Лев Рубинштейн

Ну, сходил.

Тихо, малолюдно, вежливо.

Из открытых окон школы слышны крики октябрят, указывающие на то, что у страны якобы есть будущее и это будущее вот оно, орет.

Из динамика какие-то песни про Москву. Песни в динамике исполнял неведомый мне старательный мужчина, извлекавший из недр собственного организма какие-то желудочно-кишечные звучания. Но что про Москву, я понял.

Во дворе продавались горячие собаки по сто рублей за собаку.

Все очень мирно и даже симпатично, если, конечно, получится выдрать эту милую картинку из общего громокипящего контекста. Но нет, не получается выдрать. И это, в общем-то, правильно.

И те, кто прислушался не к Навальному, с его призывами голосовать за коммунистов, и те, кто последовал совету Ходорковского портить бюллетени, начали выкладывать в сеть образцы своего художественного творчества.

Сделал это и Виктор Шендерович, живущий в округе, где баллотируется Касамара и где не допустили к выборам Яшина.

И сразу же напоролся на резкую отповедь Навального

Алексей Навальный

А вот так делать ни в коем случае не надо

Иногда и умный человек может сделать что-то тупое, но зачем ещё и гордиться этим?

На этой картинке вы видите как Виктор Шендерович проголосовал на кандидата "Единой России" Касамару.

Ну хоть бы почитал сто миллионов постов электоральных юристов или политологов, объясняющих, что на подобного рода выборах испортить бюллетень - это поднять явку и помочь кандидату с админресурсом.

И сам Яшин долго и старательно объяснял: голосуйте за Яндиева.

Посты писал.

Сегодня утром пошёл и сфоткался с ним для верности.

И всё равно. Хоть кол на голове теши.

Шендерович, разумеется, не мог составить это без ответа.

В результате Навальный извинился, но осадок остался.

Алексей Навальный

Я приношу свои извинения Виктору Шендеровичу Виктор Шендерович за резкость тона. В этом я был неправ.

Надеюсь, он меня простит - ситуация нервная и мы бьемся за каждый голос.

Однако всё равно считаю, что порча бюллетеней сейчас - невольная поддержка единороссов. Особенно в округе Яшина. Особенно после того, как сам Яшин ясно призвал голосовать за Яндиева.

Лозунг в поддержку Ильи или политзаключенных надо написать здесь в Фейсбуке, или на плакате, или на заборе.

А в бюллетене надо писать то, что помешает стать депутатом разным касамарам, ради которых людей и посадили в тюрьму.

Максим Трудолюбов

Яростная борьба между умом и сердцем. Тактическое/умное голосование Алексея Навального - координация голосов, по сути, создание в бюллетене строчки «против них» - наверняка отъест немало голосов у начальства и некоторые может даже пролетят. Но как показывает стычка с Виктором Шендеровичем - не все согласны на ум, есть ещё и сердце. Не знаю, вопрос ли это поколений, но тургеневские «поколение Дон-Кихотов» и «поколение Гамлетов» тут вспоминаются. Т.е мне кажется умственные Гамлеты призывают голосовать умом - тактически - а Дон-Кихоты не могут этого принять

Как и все предыдущие за последние 12 лет, эти выборы не обошлись без черного пиара и фальсификаций.

Николай Эппле

Рубрика «на раене». Спецвыпуск газеты с материалами о том, что кандидат Бунимович педофил, агент госдепа и рептилоид, был, оказывается, ещё не самым дном. Сегодня утром с фейковых аккаунтов в соседских группах запостили сообщение, что кандидат Мельников от коммунистов ПОГИБ В ДТП. «У него осталась жена и ребёнок... Такой молодой, ужасно это все... Это, конечно, ужасно, но означает, что нам всем нужно сплотиться вокруг одного кандидата. И теперь голоса точно не размоются». Так что представление о наличии дна как пределе падения - идеалистическое.

<...>

Да, и нужно же знать имена героев. Кандидат, в интересах которого все это делается, - Михаил Балыхин, сын депутата Госдумы от ЕР, клиент Диссернета.

Борис Вишневский

Святая простота.

К членам УИК-150 на Васильевском острове, округ Морской, пришла бабушка, и предъявила чек-лист, спросив где получать оплату.

За ту самую якобы "агитацию", на которую нанимали людей от имени группы "Я люблю Васильевский", и под которую косили действующие депутаты "Морского", выдвинутые от "ЕР", но скрывавшие это выдвижение.

Тот самый подкуп, отчеты о результатах которого собирали фальшивые "социологи" у выходов с участков. И которых так и не задержала полиция.

Теперь бабушка пришла получать деньги прямо у кассы ... то есть, избирательной урны.

Ей невдомек, что она, продав свой голос за 2500 рублей (1000 - сразу, 1500 обещали после голосования) больше ничего не может требовать от власти. Она уже все получила. И за себя, и за детей и внуков. Хорошо бы, дети и внуки это понимали.

Наши члены комиссии и наблюдатели написали заявление в полицию.

К середине дня стало ясно, что явка на выборах будет очень низкой. Это могло сыграть на руку как фальсификаторам, так и оппозиции. Поэтому сторонники Навального стали ещё активнее призывать недовольных прийти на участки.

Борис Овчинников

Сначала цифры, а потом в комментариях пояснения, по методике. Если совсем коротко, то по моим прикидкам явка электората Единой России осталась примерно на уровне 2014 года (прошлые выборы МГД), зато явка явно оппозиционного электората растет в 1.5 раза (update: по цифрам на 15ч - на 2/5), в т.ч. либерального - в 2 раза

По моей оценке на основе географии явки, в 2014 году на прошлых выборах Мосгордумы 37% пришедших избирателей составлял "электорат Единой России" (голосовавшие в 2016 за ЕР на выборах Госдумы), а 26% - "электорат оппозиции" (голосовали в 2016 или за КПРФ, или за "либералов" - Яблоко, Парнас или Партию Роста). Еще 38% - это электораты других партий.

При этом уже по данным о промежуточной явке на 12 часов на тех выборах, можно было сделать предварительный прогноз - похожий, но более благосклонный для ЕР: 42% электорат ЕР, 26% электорат оппозиции и 32% - остальные.

Для сравнения - в 2013 году по той же методике уже по данным о явке на 12 часов можно было бы предположить низкий результат Собянина: там получалась бы оценка 31% электората ЕР против 37% электората оппозиции. И почти такая же оценка - 30% электората ЕР и 38% электората оппозиции - получалась по данным об окончательной явке. (Несмотря на то, что оппозиционеров проголосовало больше, чем лоялистов, Собянин тогда выиграл за счет получения большей части голосов "прочих")

А что же сегодня? На 12 часов получается прогноз, что 41% из проголосующих сегодня - электорат ЕР, 39% - электорат оппозиции (притом с более сильным, чем даже в 2013 году, перекосом оппозиционного электората в сторону "либералов", а не КПРФ). Если даже в 2014 году при соотношение 42% на 26% некоторые округа получились конкурентными, то 41% на 39% означает конкуренцию повсеместную !!!

На 15 часов правда баланс сдвинулся в сторону электората ЕР: 42% против 35% оппозиционного электората. Но точность метода не такая большая, чтобы говорить однозначно о смене тренда или о преобладании сторонников власти в электорате

в любом случае У ВАС ЕЩЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЛИЯТЬ НА ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ! (если вы конечно еще не сходили проголосовать) Все на избирательные участки!

еще штрих: дополнительная особенность сегодняшних цифр - крайняя поляризация электората. Голосуют или верные избиратели Единой России, или твердые оппозиционеры. Оценка суммарной доли "болота" - тех, кто голосовал в 2016 году за ЛДПР, за эсеров или за малые партии (не включая Парнас и Рост), плюс тех кто обычно не голосует, но по географии расселения совпадает с географией голосующих не за ЕР и не за явную оппозицию, - с 31-38% в 2013-2016 годах, примерно 50% на президентских выборах и примерно 40% на мэрских выборах упала до 20%.

Алексей Навальный

Проголосовал у себя в Марьино. Даже и в кабинку заходить не стал: всё просто, кандидат "Умного голосования".

Вышел с участка, а там проводят экзит-полл (опрос на выходе с избирательного участка). Взял у девушки экзит-польщицы лист с её опросом: кандидат УМГ (Сараев) на нашем участке побеждает кандидата "Единой России" (Святенко).

Ребята, друзья! Где бы вы ни жили, идите голосовать за кандидатов УМГ пожалуйста. Это страшно важно и кажный голос решает. Для победы нам нужно большое преимущество, ведь на стороне власти будут вбросы и админресурс.

Возможно именно вашего голоса не хватит для победы. Будете жалеть потом. Идите.

Алексанрд Шмелев

И вот теперь, в последние полчаса, наконец, нужно все-таки встать, выйти из дома, дойти до участка - и всё изменить!

Явка минимальна.

Победителями будут люди, набирающие 3-7 тыс. голосов.

Если сейчас обычные москвичи, традиционно встающие поздно и всякую ерунду типа выборов не котирующие, поймут, что от них сейчас всё зависит - на выборах в Москве коллективные Путин-Собянин потерпят очередное разгромное поражение!

Вслед за Приморьем, Хабаровском, Владимиром, Хакассией, и многими регионами сегодня это убедит еще какую-то часть людей в том, что у Путина и компании уже нет большинства, народ их больше не поддерживает.

А это, в свою очередь, может изменить всё.

Только это и важно, на самом деле.

Так что давайте, не профукайте этот шанс!

Михаил Фишман

Кто как голосовал или не голосовал, в итоге будет довольно важно: например, в 45-м округе разница между Янбиевым и Касамарой пока в районе 300 голосов. В пользу Янбиева. Обработано около трети.

Семен Новопрудский

Как это важно говорит тот фаект, что реальная фамилия этого Янбиева Яндиев. Какая разница, за кого из этих кукол Кремля и Собянина голосовать? Никакой

Мария Снеговая

Дорогие москвичи, вы крутые!!! "На этот момент (скорее всего) у ЕР - 20 мест, у КПРФ - 10 мест, у Яблока - 3 места, у СР - 2 места. 10 кресел еще не определились...." ТК @aavst

(О питерцах пока такого сказать не могу, увы. По экзитполлам Беглов выигрывает с 56%.)

Если первые результаты по Москве внушили оппозиции надежду, то в Петербурге быстро стало ясно, что «умное голосование» не работает.

Владислав Снеговой

Вести с фронта.

За 2 часа до закрытия избират.участка явка 23%. Средний возраст 60+. Этот контингент придет даже с того света. Ничто их не остановит.

Многие не знают,что Бортко снялся - очень удивлены,что он вычернут.

Про муниципалов вообще ничего не знают,не понимают,почему их можно выбрать не больше 5.

Гвозди бы делать из этих людей...

Николай Подосокорский

Люблю такое. На главной Яндекса: "По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ. При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека"

Егор Сенников

Пожалуй, единственное, что радует в «выборах губернатора Санкт-Петербурга» на которых очевидно побеждает Беглов (приличным словом называть его нельзя, а за неприличные теперь слишком большие штрафы) — это явка. Какая-то фантастически низкая, даже 25% не доползли. Это, конечно, немного утешает — дорогие петербуржцы в этом постыдном «выборе» участвовать просто и не стали.

Остальное, конечно, безрадостно. Сама ситуация, в которой на выборах за право управлять шестимиллионным европейским мегаполисом нужно выбирать между безликим серым чиновником, племянницей другого серого чиновника и сбитым летчиком — это что-то феноменальное.

Александр Фельдман

Александр Беглов после обработки 20% протоколов набирает почти 65% голосов на выборах губернатора Санкт-Петербурга

А начиналось всё с 85%. Хорошая тенденция. Питерцы, грызите этих мразей. Грызите, <блин>

Но против лома нет приёма

Кирилл Лятс

Явка на выборах в Питере за два последних часа выросла с 23,69 до 41,62%.

Явно вброс

Мария-Анна Гущина

Вбросили порядка 400 за беглова, в урне куча склеенных пачек по 10-15-20 штук

Я сидела на доп.книге, Виктор полдня ходил по домам (казалось, это главная угроза, хаха, святая мы наивность) - и мы ни-че-го не увидели.

Книги «приготовили» на этапе брошюрования воедино, посмотреть не дали, увязали в пакет.

Мы слишком поздно заподозрили неладное - когда погасили бюллетени, а их слишком мало. Весь день все на книгах жаловались, что пришло очень мало народу - у моей соседки 118 из 467. Книги примерно равные, их 5 + моя дополнительная с 60 - итого максимум 700.

А нарисовали явку 1074.

Тихонова - 120

Амосов - 141

Беглов (барабанная дробь) - 791

Sorry, we are fucked.

То же самое, хотя, похоже, и в меньшем масштабе, происходило и в Москве.

В результате кандидаты, поддержанные Навальным, не смогли получить большинство в Мосгордуме, но тем не менее выиграли много округов.

Елена Рыковцева

Итоги скандальных выборов в Мосгордуму. Явка 21,7 процент.

20 мест из 45-ти получили кандидаты, за которых призывал голосовать Алексей Навальный.

Из них три взяли «яблочники» плюс поддержанная «Яблоком» Дарья Беседина. То есть четверо. Все очень хорошие люди, за всех четверых радостно.

Два взяли справедливороссы. Один - это просто отлично. Магомет Яндиев. По округу Яшина. Снес Касамару.

Второй - пожать плечами. Его выставляли как очевидного спойлера, с точным именем-фамилией оппозиционера Александра Соловьева, снятого с выборов, который и в эту минуту сидит в тюрьме. Но Соловьев сам призвал голосовать за спойлера. По принципу лишь бы не партия власти. Будем считать это успехом Александра, что послушались.

Все остальные коммунисты. Про пятерых я писала. Четверо уже были в прошлой Думе, одна шла по нашему округу. Вся пятерка - идеологически тяжелейший антизападный отстой. Для которых конечно оценка протестов Зюгановым как «провокация иностранных спецслужб» абсолютное руководство к бездействию. Никакой помощи для тех же политзаключенных от них не дождаться. Ну наверное сторонники УГ будут рады. Что вот же победа! Они из нашего списка. Про остальную девятку победивших коммунистов ничего сказать не могу. Не знаю, кто они. Будем надеяться, что среди них найдутся приличные люди.

Вот эти 20 мест в Думе, которые совпали со списком УГ, ну давайте будем считать это не успехом «Яблока» или коммунистов и пр. Давайте запишем их на счет Алексея Навального, тем более что в этом его уже пытается опередить Сергей Собянин, который с утра пораньше заявил, что он очень рад, что это были «реально конкурентные выборы», что в Думу прошли «политически разноплановые» кандидаты, и что «такое разнообразие ей на пользу».

Но нет. Мы не поведемся на эти россказни. Мы будем считать, что это Навальный привел в Думу 20 депутатов. Запишем это в его успех.

Теперь про провалы УГ. Их два.

Как вы помните, аналитики Фонда Навального по каждому округу вычисляли кандидата, который с самой большой вероятностью составит конкуренцию кандидату от партии власти. И вот будь он каким угодно котом в мешке, вы должны пойти и отдать за него свой голос. Чтобы этот кандидат вышиб единоросса.

Так вот. Аналитика оказалась провальной. В шести округах «умные» кандидаты Навального получили только пятые места, в восьми округах - лишь четвертые, в семи округах - третьи, и только в трех - вторые. То есть действительно наступали на пятки победителю. По одному проигравшему все еще нет информации, какое точно место он занял.

Все это означает, что по меньшей мере в 21-м округе у людей, которые слушались Навального и шли голосовать вслепую - у них не было шанса даже в эту игру сыграть - «кто угодно», лишь бы не единоросс. Потому что «кого угодно» им вычислили крайне неточно.

Ну и второй, еще более тяжелый провал. В Думу прошли все трое, которым Навальный, после регистрации их кандидатами, посвятил специальные фильмы. А вы знаете, что кино он делает убийственное. Один фильм назывался «Помогите прогнать эту сумасшедшую», два других посвящались вору и мажору, но в итоге сумасшедшую, вора и мажора успешно поддержали избиратели, то есть фильмы эти не возымели желаемого эффекта. Тоже повод для его аналитиков думать, что не так. Почему люди не повелись на лобовую антиагитацию. Ну если они вообще захотят думать, а не скажут по простому, что вот именно в этих трех округах состоялись массовые фальсификации.

Что из всего этого в сумме следует? Только то, что если вы верите, что чего-то можно добиться, ходя на выборы - ходите. Потому что на самом деле «вынести» единоросса вполне реально безо всякого «УГ». В нашем округе был до того слабый, что его не только коммунистка сделала одной левой, его даже кукла Барби из Справедливой России обошла. Но вы если ходите, вы все ж таки думайте своим умом. Вот это УГ - оно местами унизительно, это когда вам, нормальным, предложили проголосовать за очевидных мракобесов «лишь бы бы не ЕР», местами бессмысленно, это когда вы пошли и выбросили свой голос в мусорку, ибо аналитики ФБК очень сильно ошиблись. Больше все ж таки пользы от такой разъяснительной работы, когда людям рассказывают не про шансы, которые якобы имеет такой-то кандидат согласно некоей непонятной методике, а про то, что это за человек и какой от него может быть толк как в работе собственно Думы, так к сожалению и в той работе, которая прибавилась после этих выборов, а это вытаскивать людей из тюрем. Но в идею УГ , к сожалению, с самого начала было заложено, что вам нужно отключить мозг.

Но хорошо (вернусь к хорошему), что там остались совпадения, когда отключенный мозг просили делать то, что сделал бы включенный.

Еще раз мои поздравления Сергею Митрохину, Евгению Бунимовичу, Максиму Круглову, Дарье Бесединой. И отдельное спасибо Магомету Яндиеву за Касамару. Это от многих.

Иван Преображенский

Ну вот теперь в Москве (и не только) начинается главная часть выборов, которых не было.

Нет, не ночное переписывание протоколов - это, если кому и важно, то конкретным кандидатам.

Я имею в виду войну интерпретаций. "Умное голосование", "успех мэрии" - не кто громче крикнет, а что в голове у избирателей останется. Можно и один округ из 45ти выиграть, а считаться победителем.

Война интерпретаций началась сразу же.

Сергей Марков

Выборы в России в единый день голосования закончились убедительной победой партии власти. Все губернаторских выборы - победа уже в первом туре. В Питере, где не популистский кандидат и где традиционно сильны протестные настроения, - убедительная победа Беглова с 61%. Даже в Москве, после 3х месяцев бушующих протестов, кандидаты от партии власти одержали большинство в Мосгордуме. 24 победителя от партии власти, 14 КПРФ, 4 Яблоко, 3 Справедливороссы. Несмотря на супер кампанию майданной оппозиции на мобилизации протестного электората, явка в Москве оказалась ниже чем в 2014. Москвичи не пошли за протестом. Только в Хабаровском ЕР провалилась, но там победила местная партия власти ЛДПР, потому что губер из ЛДПР.

Политический результат, который, видимо, будет доложен президенту,

1. партия власти, как и ожидалось, преодолела в основном временный кризис, связанный с пенсионной реформой. Все стабилизировалось. Можно спокойно работать дальше. Единую Россию можно потихоньку выводить из тени.

2. Исключение Москва, где городской средний класс мегаполиса хочет, чтобы его мнение учитывались властями. Поэтому будут строиться новые современные каналы коммуникации со всеми этими хипстерами, - чтобы они online могли голосовать за то, где и какие должны быть парки и тротуары. Вот и успокоятся и будут и в Мск голосовать за власть.

3. Западные политические проекты такие как Навальный и Ходорковский, активно очень работали, у них есть интересные наработки, вроде Умного Голосования, но в целом они не смогли воспользоваться благоприятным для них моментом, - ростом раздражения из-за пенсионной реформы. Да и западники им денег дали мало. Видимо, бюджет расписан на 2021 год.

4. Беглов большой молодец, надо к нему съездить.

5. КПРФ хорошо поработали, сняли сливки с протеста. Но тревожно, что кое где они начали сотрудничать с навальнистами. Надо с ними провести работу.

6. ЛДПР в Хабаровском крае, - прямо фантастика, превращаются в Единую Россию на глазах.

7. Была угроза политизации студентов в университетах. Ее удалось купировать благодаря индивидуальной работе с лидерами мнений.

8. Приоритет работы на следующий период- построение современных форм работы со средами, прежде всего со сложными средами. С разными современными стратами столичных сообществ.

В целом результат даже лучше, чем мы ожидали.

Ну и хорошо, спасибо за работу.

Алексей Беляков

Навальный и команда – супергерои. Кампанию в Мосгордуму они вели в условиях, когда вроде бы и не высунуться, сразу огонь без предупреждения. Они вели ее из СИЗО и разгромленных студий, под дубинками росгвардейцев и бубнеж механических судей. С заломаными назад руками, в толпе свистящих пригожинских холуев.

Они железные человеки, они крутые базаровы, они будто вкололи гормоны приунывшей бабке, русской истории. И та ожила, встрепенулась, понеслась на тройке, угорать на концерте Оксимирона.

Теперь, конечно, вступят мои любимцы, сетевые фельетонисты, одышливые аналитики. У них с ночи чешется дряблое жало, заполненное сарказмом. Хрен с ними, пусть ловят звуки лопнувших струн в осеннем воздухе.

Давай, Навальный, вперед. Там, впереди – самое интересное.

Илья Вайцман

Знаете, почему я смеюсь с самого утра? Прочитал, что "в 20 округах из 45 в Москве побеждают "кандидаты от оппозиции". 🤣 Я могу с большой натяжкой записать в оппозицию четырех "яблочников", но называть КПРФ оппозицией?!! Это смешно. Свободно и демократически разрешили выбрать сорт вазелина. Ура, победа-победа. Мда.

Это РОВНО(!) те же грабли, что и на выборах в госдуму 2011 года. Где было "за кого угодно, только не за ЕР", а в результате получили самый злобный и реакционный в истории состав "депутатского корпуса". С большой долей КПРФ, ага.

Карина Яновская

Мы в Москве очень рады! Мы гордимся Алексеем Навальным и собою, молодцами. К словам придираться не надо, задача была сформулирована четко - уничтожить монополию Едра в гордуме. Задача выполнена. И это нереально здорово

Больше всего оппозиция радуется проигрышу Валерии Касамары, которая шла по округу, где не допустили к выборам Илью Яшина. Её победил справедливорос Магомет Яндиев, за которого призывали голосовать Навальный и сам снятый с выборов Яшин.

Касамара объяснила своё поражение тем, что Яндиева поддержала "мусульманская община".

Николай Данилов

Да, и вот еще что: большое спасибо мусульманской диаспоре за консолидированное выступление. إن شاء الله

Максим Горюнов

слова Касамары о том, что ее победила исламская община - это прямой отсыл

к роману Мишеля Уэльбека «Покорность», в котором выборы президента во Франции выигрывает мусульманин

при поддержке граждан-мусульман.

главный герой романа - измученный депрессиями профессор литературы - в финале принимает ислам и обретает счастье.

почему?

потому что он устал от цинизма и холода.

мир без Бога слишком холоден,

а христианство во Франции слишком мертво, чтобы в него верить.

профессор начал читать Коран, обрёл смыл и депрессии ушли.

провал Касамары - это один из вариантов будущего Московии.

цинизм Касамары, цинизм людей, чьи интересы она представляет,

цинизм православной церкви,

создаёт спрос на радикальную перемену.

такую, например, как описал Уэльбек.

через поколение-два какой-нибудь одаренный казанский татарин из нефтяной семьи,

с дипломами Кембриджа и аль-Азхара может стать во главе Московии,

просто пообещав убрать со сцены весь этот отвратительный театр гниения.

и, думаю, глубинный русский народ его поддержит.

у РПЦ дар убежать людей в том,

что в ее храмах нет Бога.

когда-нибудь она достучится до каждого и откроет окно возможней для ислама.

Кирилл Лятс

При том, что "официальных" оппозиционеров в нашем УИКе было всего 3 человека, проигрышу Касамары радовались практический все, хотя Яндиева (наблюдателем от которого я был) не знал никто.

Я же почти со всеми пообщался, особенно 4 часа ходя по надомникам - все, и соцработники, и учителя, и дружинники, просто ненавидят действующую власть и желают ей скорейшего поражения. Просто эти люди из страха и бедности духа ждали, что это поражение нанесет кто-то другой. Но надо было видеть, как вчерашние результаты их вдохновили. Люди расправляют плечи.

Марина Литвинович

​Как хорошо, что Валерия Касамара не проходит! Я думаю, она тоже в душе рада этому. Вот как хорошо, когда всем хорошо! (кроме сергея семеновича)

Сергей Марков

Выборы. Как почитаешь - все политические силы рапортуют о своей победе. Единая Россия гордится победой везде. КПРФ тоже гордится победой везде, особенно в Москве. И ЛДПР рапортует об ошеломительной победе в Хабаровском крае. Навальный и его союзники радуются, как сильно сработало их умное голосование в главной точке - Москве. Яблоко радуется, что увеличило свои результаты. А Партия Роста радуется, что усилила свое представительство. Вот так выборы! Им удалось сделать счастливыми всех. Все радуются своей победе. Прямо море разливанное политического счастья в сентябре 2019 года. Так и войдут в историю эти выборы, - победой почти всех одновременно.