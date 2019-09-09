Прокурор Москвы подал в суд на восьмерых оппозиционеров

Подведены предварительные итоги выборов в Мосгордуму. Мы выбрали самые интересные сюжеты этой необычной избирательной кампании:

Триумф коммунистов и Навального

На выборах в Мосгордуму системная оппозиция при поддержке Алексея Навального и его проекта "Умное голосование" смогла взять сразу 20 мандатов из 45. КПРФ взяла 13 мест, "Яблоко" победило в четырех округах, "Справедливая Россия" — в трех, следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом. В остальных округах победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы — девять действующих членов фракции "Единая Россия" в городском парламенте, трое действующих парламентариев из провластного объединения "Моя Москва", а также 13 человек, которых в ходе кампании поддерживала мэрия. Явка составила 21,77 процентов.

Победившие кандидаты от КПРФ:

Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (21-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер гордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).

Лидер фракции "Единой России" не прошел в Мосгордуму

Одна из главных сенсаций этого голосования: Андрей Метельский, возглавлявший фракцию партии власти в городском парламенте, не смог переизбраться впервые с 2001 года и уступил в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. Метельский — герой двух материалов Фонда борьбы с коррупцией.

В июле Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждал, что Метельский владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье на общую сумму почти в шесть миллиардов рублей, а также несколькими отелями в Австрии на сумму в 40 миллионов евро. При этом формально недвижимость записана на 75-летнюю мать Метельского Эльдибитту.

В конце августа Навальный выпустил ещё одно расследование, согласно которому руководитель московского отделения "Единой России" ведёт предпринимательскую деятельность, а именно является хозяином столичного мотосалона "Альпин", официального дилера техники Yamaha. По утверждению Навального, формально бизнес записан на помощника Метельского Петра Ивановского.

"Да, я думаю так и есть, расследование повлияло на результаты, серьезно повлияло - это определенная тактика борьбы", — сказал Метельский после подведения итогов выборов.

Савостьянов — федеральный судья Перовского суда Москвы в отставке, за три года своей работы он рассмотрел 4987 дел: из них, как следует из данных Мосгорсуда, больше 2,5 тысяч в рамках гражданского производства и ни одного уголовного дела. "Каждый человек проходит этапы профессионального взросления. Я понял, что у меня есть багаж знаний, практического опыта, я знаю, что и как делать в суде. До этого я уже был 12 лет профессиональным представителем по делам. В очередной раз преисполненный какого-то праведного гнева по какому-то делу, читая "Российскую газету" с объявлением о вакансии на должность судьи, я подумал: "Нет, ну а до каких пор я буду негодовать и слушать стоны своих друзей и знакомых по юридической специальности? А кто из них пошел и сказал: а давайте я стану и буду вести дела по-другому, по-правильному?". Ну, сказано — сделано", — рассказывал Савостьянов "Медиазоне".

Навальный, лидер московских коммунистов Валерий Рашкин и член СПЧ Екатерина Винокурова ночью били тревогу, уличая сторонников Метельского в попытках сфальсифицировать голосование. В конце концов, победа его оппонента была подтверждена.

Валерия Касамара не смогла избраться

Вторая главная интрига этих выборов разрешлась не в пользу провластного кандидата. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара в 45-м округе уступила Магомету Яндиеву из "Справедливой России". Голосовать за Яндиева призывал оппозиционер Илья Яшин, которого сначала не зарегистрировали на выборах, а затем был последовательно пять раз арестован судом и провел в заключении 50 дней. Касамара считает, что за Яндиева "явно консолидированно" выступила мусульманская диаспора.

Помимо Яндиева от "Справедливой России" также избрались Александр Соловьев (3-й округ, тезка незарегистрированного кандидата Александра Соловьева из команды Дмитрия Гудкова) и Михаил Тимонов (16-й округ).

"Яблоко" возвращается в Мосгордуму

"Яблоко" появилось в Мосгордуме после 10 лет отсутствия: в последний раз демократы проходили в столичный парламент в 2005 году. Официально партию будут представлять три кандидата — это Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). Митрохин был зарегистрирован в качестве кандидата только после решения Мосгорсуда и избирался по самому скандальному округу столицы: избирком не пустил в этом округе на выборы юриста ФБК Любовь Соболь, а глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру, утверждая, что стала жертвой "травли". Также в Мосгордуму прошла Дарья Беседина (8-й округ), которую поддержало "Яблоко" и "Умное голосование".

Интернет-голосование дало сбой

Экспериментальное электронное голосование проходило в трех округах Москвы — в первом, десятом и 30-м; в этих округах победили провластные кандидаты. В результате технического сбоя часть избирателей не смогла проголосовать. Как полагают в незарегистрированной Либертарианской партии России, по этой причине в 30-м округе проиграл Роман Юнеман, который собирал подписи при поддержке ФБК, но не вошёл в число кандидатов от "Умного голосования". Для победы ему не хватило 84 голосов. Ряд сторонников Юнемана обвинили "Умное голосование" в его поражении (поддержанный Навальным коммунист Жуковский занял в округе лишь третье место), но сам кандидат призвал никого не винить.

Нарушения не были масштабными

Из-за вбросов будет аннулировано 5 урн, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов: "Каруселей нет, подводов нет, случаев двойного голосования было зафиксировано всего семь".

Движение "Голос", которое традиционно наблюдает за ходом голосования, фиксировало включение избирателей в списки выездного голосования, хотя те об этом не просили. Также при подсчете голосов некоторые территориальные избиркомы долго не вносили результаты голосования в ГАС «Выборы». Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов настаивает, что «нарушений никаких не было».

Выборы в Мосгордуму прошли после нескольких месяцев протестов

Выборы прошли почти при полном отсутствии кандидатов от несистемной оппозиции: всех сторонников Алексея Навального Мосгоризбирком не допустил до регистрации. Это привело к массовым акциям протестам, задержаниям сотен человек и к уголовным делам. В отношении шести человек суды уже вынесли приговоры. Их дела были расследованы и рассмотрены в рекордные сроки.

"Все почему-то радуются удачному (но не победному) результату системной оппозиции (которая все равно будет голосовать солидарно с ЕР) на выборах в Мосгордуму. Я хочу напомнить, что люди, которые выходили на улицу за честные выборы (которые такими не стали) в Мосгордуму, осуждены на 2-4 года колонии, а некоторым это еще предстоит", - заметил журналист "Новой газеты", один из организаторов протестных митингов Илья Азар.