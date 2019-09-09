Королева подписала закон, запрещающий "Брекзит" без соглашения

Королева Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который запрещает правительству осуществление "Брекзита" без соглашения с Евросоюзом и без одобрения законодателей. Закон обязывает правительство стремиться к достижению соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. В случае отклонения этой просьбы Брюсселем, премьер-министр Великобритании должен просить об отсрочке "Брекзита" до 31 января 2020 года, сообщает Reuters.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако, подготовка условий выхода не была закончена к этому сроку. На апрельском внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 27 стран-участниц ЕС решили предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах - будь то с соглашением или без него.
Парламент Великобритании уходит на каникулы до середины октября.
Суд в Москве арестовал на пять суток координатора движения "Голос" и юриста штаба Дмитрия Гудкова Владимира Егорова. Его обвинили в мелком хулиганстве. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Егоров был задержан 7 сентября в помещении московской избирательной комиссии Дорогомилово. Между ним и охранником помещения произошел конфликт, после которого оба вызвали полицию. По словам адвоката активиста, Егоров пришел проголосовать досрочно, но его отказались пускать. Полиция задержала только Егорова из-за неких "нецензурных выражений". Активист заявил, что в отделе полиции, где он провел 48 часов, ему не давали воды и еды.
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. В городской парламент российской столицы избраны 13 кандидатов от КПРФ, 3 от "Справедливой России" и 4 – поддержанных "Яблоком". Все они входили в список "Умного голосования". Избраны также 25 самовыдвиженцев, как утверждается, связанных с мэрией Москвы. Большая их часть – члены "Единой России", однако баллотировались не от партии.
В Чечне задержали певца Аюба Вахарагова – одного из шестерых местных артистов, которых ранее публично отчитал министр культуры республики, запретив им петь без разрешения властей.
Как сообщает издание "Кавказ.Реалии", Вахарагова вместе с его родным братом задержали "для воспитательной беседы". Оба, по мнению властей, "неоднократно исполняли песни сомнительного содержания", хотя были "предупреждены о недопустимости подобного репертуара".
В июле этого года министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев вызвал к себе чеченских поп-певцов, набравших популярность в соцсетях среди соотечественников, и запретил им публиковать песни и выступать с концертами без согласования с министерством.
Одна из песен Аюба Вахарагова, возмутивших министра культуры Чечни
Дааев заявлял, что "нельзя петь где угодно и что угодно, поскольку в республике есть отец, власть и закон", что он "никому не позволит шутить шутки", а также что если человек хочет стать артистом в Чечне, то у него должен быть репертуар, одобренный специальной комиссией при Минкульте.
Комиссия была создана главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она проверяет "музыкальную составляющую и слова" песен на предмет их соответствия чеченской культуре.
Верховный суд России 15 октября рассмотрит жалобу на приговор по делу так называемых "крымских украинских диверсантов", для чего их этапируют в Москву из симферопольского СИЗО, где они находятся три года.
Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
В разговоре с Радио Свобода сын Владимира Дудки Илья рассказал о резком ухудшении здоровья своего отца за время заключения. В СИЗО у него развилась язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках, он испытывает постоянные боли. При этом, по словам сына и адвокатов осуждённого, за три года Дудка ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.
Источник Радио Свобода сообщил, что в личной неформальной беседе один из следователей по делу "крымских диверсантов" признался в том, что обвиняемых пришлось посадить по "приказу сверху".
Клип "Москва" рэперов Тимати и Гуфа за два дня стал самым негативно воспринятым видео в истории российского YouTube. Композиция вышла 7 сентября и на момент написания заметки набрала три миллиона просмотров, один миллион дизлайков и 62 тысячи лайков.
Клип и трек посвящены Москве и вышли в День города. Гнев пользователей вызвали строчки "Не хожу на митинги и не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "тот самый город, что не проводит гей-парады", которые читает Тимати. Пользователи в сети заявляют о "продажности" исполнителей и о том, что "клип заказан властью".
На своей странице в инстаграме Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) ответил на критику, заявив, что ему не стыдно за трек, он не получил за него деньги и не спасает таким образом свой бизнес. По словам исполнителя, "в молодёжных кругах модно хаять власть", а сам он испытывает "безмерное уважение к мэру города". Тимати также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что половина их участников получает за участие в политических уличных мероприятиях деньги. "У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах (кто это все спонсирует, не сложно догадаться, подумай, ты же умный парень)", – написал исполнитель.
По словам Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), видео и трек были сделаны за два дня из-за желания "поздравить свой город". "Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить", – заявил исполнитель.
Пользователи сети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.
Ранее самым "задизлайканным" видео в истории российского сегмента YouTube был клип на композицию "Я роняю Запад" рэпера Face – у этой композиции 16 миллионов просмотров, 307 тысяч лайков и 675 тысяч дизлайков.
Рэпер Тимати поддерживает Владимира Путина. На выборах президента России в 2012 году он снялся в агитационном ролике "Почему я голосую за Путина". На выборах 2018 года Тимати был доверенным лицом Путина. Исполнитель неоднократно выражал поддержку Путину в своих композициях.
Соединённые Штаты в 2017 году тайно вывезли из России одного из своих важных осведомителей, работавшего в аппарате российского правительства. Телеканал CNN сообщил об этом со ссылкой на несколько хорошо информированных источников в администрации Дональда Трампа.
По словам одного из источников, непосредственно участвовавших в принятии решения, эвакуация информатора из России была "частично связана" с неуверенностью в профессионализме окружения Трампа при работе с секретными материалами. CNN утверждает, что основания для беспокойства были вызваны неоднократными промахами в работе с секретными данными и, как следствие, риском разоблачения американского шпиона в российских коридорах власти.
Решение об эвакуации было принято в 2017 году вскоре после майской встречи в Овальном кабинете, где Трамп обсуждал информацию повышенной секретности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
В то время директором ЦРУ был Майк Помпео. В беседе с официальными лицами администрации Трампа Помпео выразил сомнение в необходимости обсуждать столь большой объём сведений, полученных от источника в Москве. Немедленная эвакуация ценного тайного агента, которому угрожает разоблачение, была вынужденной и чрезвычайной мерой.
Представитель госсекретаря США от комментариев отказалась. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила: "Публикация CNN не только ошибочна, она может стать потенциальной угрозой жизни людей".
Высокопоставленный источник в МИД России ответил на просьбу "Коммерсанта" прокомментировать новость американского телеканала CNN о вывозе из России ценного информатора в 2017 году. «Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя»,— заявил собеседник "Коммерсанта".
Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили, что их вынуждают уволиться. Они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и попросили отправить в отставку директора института Светлану Варфоломееву.
Как рассказал телеканалу РЕН ТВ заместитель директора НИИ Максим Рыков, под обращением подписались родители пациентов, которые сейчас проходят лечение в институте.
"Новое руководство предложило многим не согласным с его политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены", – заявил Рыков. Как говорится в документе, с копией которого ознакомилось Радио Свобода, Варфоломеева "создала в коллективе напряжённую обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию".
В самом НИИ массовые увольнения отрицают. "В институте проводится работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Одновременно с этим ни один протокол, разработанный специалистами НИИ ранее, закрыт не был. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ нет", – говорится в сообщении пресс-службы.
О планах руководства центра имени Блохина изменить штатное расписание и сократить более 700 штатных единиц стало известно в августе 2019 года. Тогда в НИИ отмечали, что речь идет именно о сокращении вакансий, а не об увольнении врачей. Однако сотрудники жаловались на резкое сокращение зарплат и на предложения руководства написать заявления о переходе на полставки.
"В последний месяц медсёстрам и операционным сёстрам заплатили около 15 тысяч рублей. Врачи получили чуть больше, но не во всех отделениях. Лично я получила около 35 тысяч, и это большая зарплата по центру за последний месяц. Все деньги, которое заработало отделение на платных услугах, просто не выплатили", – рассказал один из врачей "Медузе". Собеседники издания связывали финансовые проблемы учреждения с приходом нового руководства и с увеличением числа административных должностей: "При новом директоре значительно увеличился административный штат, в частности у него появилось 20 заместителей с довольно высокими зарплатами. По всей видимости, был расчет на то, что придут дополнительные деньги от Минздрава, а этого не произошло".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не встречал в аэропорту граждан, освобождённых Украиной в рамках обмена заключёнными между странами.
На то, что Путин в этот день был на праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы, обратили внимание многие СМИ – особенно на фоне эмоциональной встречи освобождённых украинцев в Киеве, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, а также родные и близкие вернувшихся домой.
Песков заявил, что встреча "удерживаемых лиц" – это не прерогатива президента России. По его мнению, Путин и без того "прошёл свою часть пути, чтобы обмен мог состояться".
Вместе с тем пресс-секретарь Путина не ответил на вопрос журналистов о том, почему Россия не публикует полный список выданных ей граждан, хотя ранее тот же Песков обещал обнародовать их имена.
Ранее списки были опубликованы в нескольких СМИ, причём не все имена в них совпадают. Официально, кроме Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, подтверждены имена только 13 из 35 переданных России граждан. Их назвал военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Оказалось, что из этих тринадцати только трое – граждане России, осуждённые за боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Все остальные – украинские граждане, большинство из которых осуждены по обвинению в государственной измене.
В Санкт-Петербурге 8 сентября выбирали не только губернатора, но и 1575 муниципальных депутатов в 109 советов. Голосование завершилось почти сутки назад, но результаты до сих пор не были оглашены, а на некоторых участках подсчет не начинался в течение многих часов.
Без результатов
Оппозиционер и политтехнолог Максим Кац, который вел кампанию "Яблока" на петербургских выборах, полагает, что это делается для вероятной фальсификации результатов.
Муниципальные избиркомы Санкт-Петербурга массово отказываются вносить данные из протоколов в систему ГАС "Выборы". По словам лидера фракции "Яблоко" в Законодательном собрании города Бориса Вишневского, члены избиркомов ссылаются на технический перерыв, который не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.
"Мы сидим у дверей муниципального избиркома с заверенными протоколами, согласно которым в нашем округе четыре из пяти мандатов выиграли кандидаты, рекомендованные "Умным голосованием" Алексея Навального. Но избирком Владимирского округа отказывается принимать и публиковать результаты. Они закрылись до 16 часов", – рассказал оппозиционный кандидат Денис Луговский.
"По протоколам я выиграл мандат, но муниципальный избирком отказывается вводить в ГАС "Выборы" эти данные. Говорят, что возможен пересчет голосов. У меня с оппонентами разница 30 голосов, боюсь, что при пересчете с ними можно что-то нахимичить", – отмечает поддержанный движением "Объединенные демократы" Илья Смирнов, который избирается в муниципалитете "Шушары" Пушкинского района. Как заметил оппозиционер Андрей Пивоваров, политиков берут измором.
Предварительные результаты свидетельствуют о том, что как минимум 76 политиков, которых поддержало оппозиционное движение "Объединенные демократы", должны избраться. При этом спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров утверждает, что "Единая Россия" уверенно лидирует: "Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах".
Нарушения на выборах
"Примерно где-то к часу ночи стало ясно, что мы выигрываем в Петербурге много мандатов. Несмотря на высокое, по официальным сведениям, голосование за Беглова в центре, где нормально и быстро считали, в муниципальные депутаты проходили яблочники. Остальные же комиссии начали спецоперацию, которая идёт до сих пор, – написал Кац утром 9 сентября. – В некоторых комиссиях председатель просто сбегал с бюллетенями и уезжал на машине. А потом приезжал, и там всё иначе заполнено, и протокол другой. Изменения в протоколах примерно формата "вместо 108 голосов при пересчете выявилось, что кандидат получил восемь голосов".
Проект "Объединенные демократы", поддержавший около 400 кандидатов, и санкт-петербургский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщают об аналогичных проблемах.
Движение "Голос" зафиксировало на выборах в Петербурге в общей сложности 350 нарушений, а "Наблюдателям Петербурга", которые весь день принимали жалобы жителей на ход выборов, поступило более тысячи обращений.
Чаще всего жалобы поступали на надомное голосование (с участков увозили сотни бюллетеней) и на массовое голосование бюджетников. Так, на участке №2147 в Купчино наблюдатели погнались за автомобилями, в которые грузили урны с бюллетенями, но их блокировали другие машины.
Трое членов избиркомов сообщали о нападениях: Анну Шлейникову облили зеленкой, Георгия Медвединского несколько раз ударили, также неизвестный напал на Родиона Поручикова. Кроме того, главу кампании штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева облили зеленкой у территориальной избирательной комиссии, а на кандидата в депутаты Марию Новикову напали несколько мужчин, она сняла этот эпизод на видео.
Оппозиционерам пытались помешать фиксировать нарушения. В нескольких районах города (Фрунзенском и Выборгском) ближе к концу голосования массово отстранили членов избиркомов от оппозиционных партий. По решению судов участки покинули 15 человек.
В участковых избирательных комиссиях Острова Декабристов нашли бюллетени с типографским браком. Там стояла едва заметная точка напротив фамилии Натальи Ивановой от "Единой России". Поскольку на этих участках были установлены только КОИБы, брака оказалось достаточно, чтобы машины либо признали бюллетени испорченными, если избиратель голосовал не за Иванову, либо засчитали голос за кандидата от партии власти. Результаты на этом участке позднее были пересчитаны.
Алексей Навальный утверждает, что оппозиционные кандидаты в Мосгордуму лишились победы в пяти округах из-за фальсификаций. По утверждению оппозиционера, по ходу подсчёта голосов в ночь на понедельник лидировали 25 не связанных с мэрией Москвы кандидатов, однако в итоге победу смогли одержать только 20 из них. Как утверждает Навальный, из-за вброса бюллетеней в своих округах проиграли кандидаты Андрей Орёл, Сергей Курганский и Клим Лихачёв, а из-за фальсификаций электронного голосования – Роман Юнеман и Иван Ульянченко. Все они отстали от победивших кандидатов-самовыдвиженцев, большая часть которых связана с "Единой Россией", на десятки или сотни голосов.
Несмотря на то что оппозиция не смогла получить в Мосгордуме большинства, Навальный называет итоги выборов большим успехом своей стратегии "Умное голосование", которая предусматривала консолидированное голосование сторонников оппозиции за самого сильного в округе конкурента кандидатов от власти. "За всю историю Московской думы там не было такого количества несогласованных кандидатов даже близко. Это очень большая победа", – написал оппозиционер.
По мнению Навального, часть ответственности за то, что оппозиция не набрала большинства, несёт Михаил Ходорковский, который вместо "Умного голосования" предлагал портить бюллетени.
Навальный также признал, что при отборе кандидатов для "Умного голосования" были допущены две ошибки, которые, возможно, стоили мандатов кандидатам Юнеману и Потапову. "Мы всё делали честно, но, как говорят: знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Ошибка возможна. У нас произошло 2 из 45", – пишет Навальный.
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