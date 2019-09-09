В Улан-Удэ проходит стихийный митинг с требованием перевыборов

В Улан-Удэ в понедельник начался стихий митинг с требованием переизбрать мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщает издание "Babr24".

Протестующие не согласны с избранием в минувшее воскресенье мэром Улан-Удэ исполняющего обязанности главы города самовыдвиженца Игоря Шутенкова. Организатор митинга Дмитрий Баиров заявил, что в акции участвуют около 150 человек. По мнению активиста, победить на выборах должен был кандидат от КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. На выборах он отстал от Шутенкова на 20 процентов голосов.

Участники акции также требуют освободить двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, которых отправили под административный арест. На место проведения митинга прибыл ОМОН и полиция, они призывают протестующих разойтись, но не задерживают их.

Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.​