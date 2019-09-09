Брекзит: Борис Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября

Палата общин британского парламента потребовала от правительства обнародовать кризисный план действий при "жёстком Брекзите". Депутаты также настаивают на доступе к правительственной переписке о подготовке к прекращению работы парламента более чем на месяц. Требование покинувшего правящую Консервативную партию депутата Доминика Грива в ходе состоявшегося в понедельник голосования поддержали 311 законодателей, против выступили 302.
Оппоненты премьер-министра Бориса Джонсона подозревают главу правительства в намерении скрыть от общества причины, по которым он закрывает парламент более чем на месяц. Ранее Джонсон заявлял, что это решение не связано с его стремлением упростить себе задачу и добиться "Брекзита без сделки" – без договора с ЕС и, следовательно, без одобрения парламентом. Главная претензия к Джонсону: "Борис что-то скрывает". Его оппоненты подчёркивают, что "верховенство закона" одинаково для всех, и премьер должен соблюдать этот принцип.
С 9 сентября парламент уходит на "принудительные каникулы", которые должны завершиться 14 октября.
В Москве в понедельник — после семи лет перерыва — возобновил работу франко-российский Совет сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров иностранных дел и обороны.
Глава МИД Франции по итогам встречи отметил, что «никакого долгосрочного сближения между Россией и Европой не может быть без прогресса по украинскому вопросу», в котором «сейчас открылось окно возможностей». Подтвердив подготовку к саммиту в «нормандском формате» по Украине, Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что слишком рано говорить об отмене санкций в отношении России. Он назвал арест в Москве французского финансиста Филиппа Дельпаля по делу Baring Vostok "занозой" в двусторонних отношениях, а также не стал обещать российским СМИ Sputnik и RT аккредитации при Елисейском дворце.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что восстановление связей между двумя странами необходимо и возможно. По словам Лаврова, Россия неоднократно выступала за то, чтобы все ведущие страны объединили усилия для "гармоничной трансформации мироустройства", которое сложилось после окончания "холодной войны".
Роман Сущенко, украинский журналист, осуждённый в России за шпионаж, помилованный президентом Путиным и выданный Украине в ходе недавнего обмена, не сможет 20 лет въезжать в Россию. Таково решение российских властей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на общественного защитника Марка Фейгина.
Журналисту Роману Сущенко было сообщено о запрете на въезд в Россию, когда он находился в СИЗО "Лефортово", ожидая обмена заключёнными между Россией и Украиной.
Он был задержан в Москве в октябре 2016 года. ФСБ заявила тогда, что Роман Сущенко кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник. Его задержали, якобы при проведении шпионской операции. Через два года он был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Журналист своей вины не признал, а его защитник (тогде ещё не лишённый адвокатского статуса) Марк Фейгин заявлял, что гражданин Украины приезжал в Москву к родственникам.
В Улан-Удэ в понедельник начался стихий митинг с требованием переизбрать мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Об этом сообщает издание "Babr24".
Протестующие не согласны с избранием в минувшее воскресенье мэром Улан-Удэ исполняющего обязанности главы города самовыдвиженца Игоря Шутенкова. Организатор митинга Дмитрий Баиров заявил, что в акции участвуют около 150 человек. По мнению активиста, победить на выборах должен был кандидат от КПРФ и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. На выборах он отстал от Шутенкова на 20 процентов голосов.
Участники акции также требуют освободить двух сторонников якутского шамана Александра Габышева, которых отправили под административный арест. На место проведения митинга прибыл ОМОН и полиция, они призывают протестующих разойтись, но не задерживают их.
Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
Королева Елизавета II в понедельник, 9 сентября, подписала закон, который запрещает правительству осуществление Брекзита без соглашения с Евросоюзом и без одобрения законодателей. Закон обязывает правительство стремиться к достижению соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. В случае отклонения этой просьбы Брюсселем премьер-министр Великобритании должен просить об отсрочке Брекзита до 31 января 2020 года, сообщает Reuters.
Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Однако подготовка условий выхода не была закончена к этому сроку. На апрельском внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 27 стран – участниц ЕС решили предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах – будь то с соглашением или без него.
Парламент Великобритании уходит на каникулы до середины октября.
Суд в Москве арестовал на пять суток координатора движения "Голос" и юриста штаба Дмитрия Гудкова Владимира Егорова. Его обвинили в мелком хулиганстве. Об этом сообщает "МБХ медиа".
Егоров был задержан 7 сентября в помещении московской избирательной комиссии Дорогомилово. Между ним и охранником помещения произошел конфликт, после которого оба вызвали полицию. По словам адвоката активиста, Егоров пришел проголосовать досрочно, но его отказались пускать. Полиция задержала только Егорова из-за неких "нецензурных выражений". Активист заявил, что в отделе полиции, где он провел 48 часов, ему не давали воды и еды.
Выборы в Мосгордуму прошли в единый день голосования 8 сентября. В городской парламент российской столицы избраны 13 кандидатов от КПРФ, 3 от "Справедливой России" и 4 – поддержанных "Яблоком". Все они входили в список "Умного голосования". Избраны также 25 самовыдвиженцев, как утверждается, связанных с мэрией Москвы. Большая их часть – члены "Единой России", однако баллотировались не от партии.
В Чечне задержали певца Аюба Вахарагова – одного из шестерых местных артистов, которых ранее публично отчитал министр культуры республики, запретив им петь без разрешения властей.
Как сообщает издание "Кавказ.Реалии", Вахарагова вместе с его родным братом задержали "для воспитательной беседы". Оба, по мнению властей, "неоднократно исполняли песни сомнительного содержания", хотя были "предупреждены о недопустимости подобного репертуара".
В июле этого года министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев вызвал к себе чеченских поп-певцов, набравших популярность в соцсетях среди соотечественников, и запретил им публиковать песни и выступать с концертами без согласования с министерством.
Одна из песен Аюба Вахарагова, возмутивших министра культуры Чечни
Дааев заявлял, что "нельзя петь где угодно и что угодно, поскольку в республике есть отец, власть и закон", что он "никому не позволит шутить шутки", а также что если человек хочет стать артистом в Чечне, то у него должен быть репертуар, одобренный специальной комиссией при Минкульте.
Комиссия была создана главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она проверяет "музыкальную составляющую и слова" песен на предмет их соответствия чеченской культуре.
Верховный суд России 15 октября рассмотрит жалобу на приговор по делу так называемых "крымских украинских диверсантов", для чего их этапируют в Москву из симферопольского СИЗО, где они находятся три года.
Жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в аннексированном Крыму в ноябре 2016 года. Годом позже их приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии и незаконном хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, Дудка и Бессарабов являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Украинская сторона отрицает принадлежность осуждённых к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.
В разговоре с Радио Свобода сын Владимира Дудки Илья рассказал о резком ухудшении здоровья своего отца за время заключения. В СИЗО у него развилась язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках, он испытывает постоянные боли. При этом, по словам сына и адвокатов осуждённого, за три года Дудка ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.
Источник Радио Свобода сообщил, что в личной неформальной беседе один из следователей по делу "крымских диверсантов" признался в том, что обвиняемых пришлось посадить по "приказу сверху".
Клип "Москва" рэперов Тимати и Гуфа за два дня стал самым негативно воспринятым видео в истории российского YouTube. Композиция вышла 7 сентября и к середине дня 9 сентября набрала три миллиона просмотров, один миллион дизлайков и 62 тысячи лайков. К вечеру число дизлайков достигло 1 миллиона 300 тысяч.
Клип и трек посвящены Москве и вышли в День города. Гнев пользователей вызвали строчки "Не хожу на митинги и не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "тот самый город, что не проводит гей-парады", которые читает Тимати. Пользователи в сети заявляют о "продажности" исполнителей и о том, что "клип заказан властью".
На своей странице в инстаграме Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) ответил на критику, заявив, что ему не стыдно за трек, он не получил за него деньги и не спасает таким образом свой бизнес. По словам исполнителя, "в молодёжных кругах модно хаять власть", а сам он испытывает "безмерное уважение к мэру города". Тимати также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что половина их участников получает за участие в политических уличных мероприятиях деньги. "У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах (кто это все спонсирует, не сложно догадаться, подумай, ты же умный парень)", – написал исполнитель.
По словам Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), видео и трек были сделаны за два дня из-за желания "поздравить свой город". "Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить", – заявил исполнитель.
Пользователи сети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.
Ранее самым "задизлайканным" видео в истории российского сегмента YouTube был клип на композицию "Я роняю Запад" рэпера Face – у этой композиции 16 миллионов просмотров, 307 тысяч лайков и 675 тысяч дизлайков.
Рэпер Тимати поддерживает Владимира Путина. На выборах президента России в 2012 году он снялся в агитационном ролике "Почему я голосую за Путина". На выборах 2018 года Тимати был доверенным лицом Путина. Исполнитель неоднократно выражал поддержку Путину в своих композициях.
Соединённые Штаты в 2017 году тайно вывезли из России одного из своих важных осведомителей, работавшего в аппарате российского правительства. Телеканал CNN сообщил об этом со ссылкой на несколько хорошо информированных источников в администрации Дональда Трампа.
По словам одного из источников, непосредственного участника принятии решения, эвакуация информатора из России была обусловлена сомнениями в том, что окружение Трампа умеет профессионально работать с секретными материалами. CNN утверждает, что основания для беспокойства были вызваны неоднократными промахами в работе секретными данными. Поэтому имелся риск неожиданного разоблачения американского шпиона, работающего в российских коридорах власти.
Решение об эвакуации было принято в 2017 году – вскоре после майской встречи в Овальном кабинете, где Трамп обсуждал секретную информацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
В то время директором ЦРУ был Майк Помпео. В беседе с официальными лицами администрации Трампа Помпео выразил сомнение в необходимости обсуждать столь большой объём сведений, полученных от источника в Москве. Немедленная эвакуация ценного тайного агента, которому грозило разоблачение, была вынужденной и чрезвычайной мерой.
Представитель госсекретаря США от комментариев отказалась. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила: "Публикация CNN не только ошибочна, она может стать потенциальной угрозой для жизни людей".
Высокопоставленный источник в МИД России так ответил на просьбу газеты "Коммерсантъ" прокомментировать новость телеканала CNN об экстренном вывозе американцами из России ценного информатора: "Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя",— заявил собеседник "Коммерсанта".
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