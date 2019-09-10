Северная Корея провела восьмую серию ракетных пусков с июня

Северная Корея провела пуски двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи. Подробности о типе снарядов пока не известны.

Дальность полёта составила 330 километров. Использование снарядов малой дальности подтвердил источник Reuters в американском правительстве. В министерстве обороны Японии заявили, что они не угрожали безопасности страны.

Это уже восьмой запуск ракет КНДР после встречи в июне президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Накануне заместитель министра иностранных дел КНДР заявил о готовности Пхеньяна провести новые переговоры по денуклеаризации в конце сентября.

Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Она предусматривает полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна.