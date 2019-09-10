Северная Корея провела восьмую серию ракетных пусков с июня

Северная Корея провела пуски двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи. Подробности о типе снарядов пока не известны.
Дальность полёта составила 330 километров. Использование снарядов малой дальности подтвердил источник Reuters в американском правительстве. В министерстве обороны Японии заявили, что они не угрожали безопасности страны.
Это уже восьмой запуск ракет КНДР после встречи в июне президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Накануне заместитель министра иностранных дел КНДР заявил о готовности Пхеньяна провести новые переговоры по денуклеаризации в конце сентября.
Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Она предусматривает полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна.
Правительство России не поддержало предложенный депутатами законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.
В отзыве правительства говорится, что предлагаемый законопроектом подход направлен исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако без совершенствования правоприменительной практики будет невозможно достичь целей, указанных авторами в пояснительной записке.
В ней депутаты указали, что в России есть много осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта и в особо крупном размере, что обеспечивает высокие показателя следователям по раскрываемости тяжких преступлений.
Авторы законопроекта предложили смягчить ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств. В частности, переквалифицировать приобретение и хранение наркотиков в крупном размере из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а наказание снизить до срока в 3-5 лет. Сейчас он составляет от трех до десяти лет.
О либерализации антинаркотического законодательства заговорили после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Он был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Несколько высокопоставленных сотрудников МВД были отправлены в отставку, а президент России Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках.
Следственный комитет России вызвал на допрос генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву. Она сама опубликовала фотографию повестки в социальных сетях. По какому делу вызвана Синдеева, не уточняется.
Допрос назначен на вторник, 10 сентября. Он пройдёт в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Документ подписан следователем генерал-майором Рустамом Габдулиным. Он руководит следственной группой по "московскому делу", которое возбудили после несанкционированной акции за честные выборы 27 июля в Москве. По делу были арестованы 16 человек. Некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы.
В центре столицы Бурятии Улан-Удэ второй день продолжается стихий митинг с требованием переизбрать мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева,
Как сообщает издание "Сибирь.Реалии", к середине дня вторника, из почти сотни демонстрантов, собравшихся на площади накануне, остались примерно 10 -15 человек. К месту акции приехали десятки полицейских. По словам одного из участников митинга, оперативники пытались задержать депутата Народного Хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова, но ему удалось спрятаться в стоявшем рядом автобусе, у входа в который стоят демонстранты и не пускают полицию.
Ранее Цыренов заявил, что во вторник утром его избили неизвестные с дубинками. Депутат публично предложил правительству Бурятии и чиновникам Улан-Удэ, а также руководству ведомств поговорить с участниками митинга. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что к протестующим выходили представители власти, а именно начальник управления МВД по Улан-Удэ, но его прогнали.
По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8 сентября, новым мэром Улан-Удэ стал временно исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Шутенков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца. Он набрал 52 процента голосов избирателей. Его соперник - кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев – получил голоса 37 процентов голосов. Мархаев заявил о нарушениях на прошедших выборах, назвав их "самыми изощрёнными и грязными из всех, в которых довелось участвовать".
Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщили пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков. Он уточнил, что следственные действия связаны с уголовным делом об отмывании денегруководством Фонда борьбы с коррупцией.
С обысками также пришли и в квартиры координаторов штабов – к Лилии Чанышевой в Уфе и Егору Алашееву в Самаре. В Перми полицейские пришли к главе штаба Сергею Ухову, сотруднику пермского штаба Юрию Боброву и волонтёру Александре Семёновой. Об этом сообщает в твиттере региональный менеджер команды Навального.
Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил об обысках у стронников Навального в Саранске и Челябинске.
7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Двумя днями ранее полиция обыскала офис ФБК в Москве и студии канала "Навальный.Live". Обыски по делу об отмывании денег также проходили в начале августа.
Нижняя палата парламента Великобритании в ночь на 10 сентября, во второй раз отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона о досрочных выборах.
Инициативу поддержали 293 депутата. По британскому законодательству, для проведения внеочередных выборов правительству нужна поддержка двух третей палаты общин, или же 434 человек. Таким образом, до 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании из Евросоюза, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов.
Борис Джонсон объявил о намерении вывести страну из состава Евросоюза к этому сроку при любых обстоятельствах – будь то с соглашением или без него. Британский премьер заявил, что его правительство не будет просить Брюссель об отсрочке.
Парламент Великобритании уходит на "принудительные каникулы" до 14 октября.
Перед голосованием Палата общин потребовала от правительства обнародовать кризисный план действий при "жёстком Брекзите" - без соглашения с ЕС. Депутаты также настаивают на доступе к правительственной переписке о подготовке к прекращению работы парламента более чем на месяц.
Оппоненты Джонсона подозревают главу британкого правительства в намерении скрыть от общества причины, по которым он закрывает парламент более чем на месяц. Ранее Джонсон заявлял, что это решение не связано с его стремлением упростить себе задачу и добиться "Брекзита без сделки" и, следовательно, без одобрения парламентом.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с лидерами движения «Талибан» в Афганистане несмотря на то, что американская администрация почти год вела переговоры с талибами, пытаясь достичь соглашение об условиях вывода американских войск из Афганистана.
Заявление Трампа последовало вскоре после того как президент отменил запланированную на 8 сентября встречу в резиденции Кэмп-Дэвид лидеров талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани. На этой встрече Белый дом рассчитывал добиться от обеих сторон согласия с условиями вывода американских войск из Афганистана, которые находятся там уже 18 лет. В настоящее время контингент американских войск там составляет примерно 14 тысяч военнослужащих.
Сразу после заявления Трампа талибы разместили на своих сайтах предупреждение, что прекращение переговоров нанесет урон прежде всего Соединенным Штатам. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил в понедельник, что американский военный контингент в Афганистане скорей всего повысит свою активность в стране для противодействия предполагаемому всплеску террористической активности талибов, которые увеличил число нападений в последние месяцы несмотря на переговоры с администрацией США, проходившие в столице Катара Дохе. В результате одной из этих атак на прошлой неделе в Кабуле погиб американский военнослужащий.
Согласно достигнутому на прошлой неделе проекту соглашения, в ближайшие месяцы Вашингтон обязывался вывести около 5000 американских военнослужащих в обмен на гарантии, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для террористических атак на Соединенные Штаты или их союзников.
Полный вывод американских войск из Афганистана был одним из объявленных во время президентской кампании 2016 года приоритетов внешней политики Трампа, и президент заявил, что его администрация все еще обдумывает возможность полного вывода войск.
Президент Афганистана Гани, который не принимал участия в переговорах между талибами и представителями американской администрации в Дохе, снова призвал к перемирию в понедельник, настаивая на том, что талибы должны соблюдать соглашение о прекращении огня, которое они до сих пор отказывались выполнять.
Будущее американского военного контингента в Афганистане остается неопределенным. Трамп заявил, что хотел бы сократить численность американских войск в Афганистане до 8600 человек.
В понедельник вечером газета The New York Times, ссылаясь на источники в американской разведке, подтвердила информацию о том, что высокопоставленный российский чиновник, завербованный ЦРУ несколько десятилетий назад, был вывезен из России. Эвакуацию провели в 2017 году, как утверждается, из-за опасности разоблачения. Ранее об этой истории сообщил телеканал CNN.
Имя этого человека и его местонахождение не разглашается. Согласно New York Times, он не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но встречался с ним регулярно. Также он якобы имел доступ к правительственному аппарату, где принимались важные государственные решения.
Осведомитель, согласно газете, сыграл важную роль в расследовании вмешательства России в американские президентские выборы. Сообщается, что он был источником данных, указывающих на личное руководство президента Владимира Путина операцией по вмешательству в избирательную систему США. Путин отдал распоряжение о взломе электронной почты Национального комитета Демократической партии незадолго до выборов, рассказали собеседники газеты.
Согласно информации New York Times, ЦРУ предложило осведомителю срочно покинуть Россию, опасаясь, что в СМИ появилось достаточно информации, которая может помочь российской контрразведке разоблачить его. Он отверг первое предложение, что вызвало подозрения, что он может быть двойным агентом, однако на второе предложение об организации его побега из России он ответил согласием. Газета опровергает данные CNN, что разведслужбы опасались, что данные о работе секретного агента могут быть случайно разглашены. Разведка опасалась публикаций в американской прессе. Осведомитель покинул Россию в 2017 году.
Газета утверждает, что это решение положило конец деятельности в России одного из самых ценных источников информации. Его отсутствие уже было ощутимо в 2018 году, когда американские спецслужбы пытались нейтрализовать российские операции в период промежуточных выборов в Конгресс. "Оно лишило руководителей американской возможности взглянуть на ситуацию изнутри России, в то время, как они искали свидетельства вмешательства Кремля в выборы 2018 года и в президентские выборы будущего года", – пишет газета.
В Москве в понедельник — после семи лет перерыва — возобновил работу франко-российский Совет сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров иностранных дел и обороны.
Глава МИД Франции по итогам встречи отметил, что «никакого долгосрочного сближения между Россией и Европой не может быть без прогресса по украинскому вопросу», в котором «сейчас открылось окно возможностей». Подтвердив подготовку к саммиту в «нормандском формате» по Украине, Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что слишком рано говорить об отмене санкций в отношении России. Он назвал арест в Москве французского финансиста Филиппа Дельпаля по делу Baring Vostok "занозой" в двусторонних отношениях, а также не стал обещать российским СМИ Sputnik и RT аккредитации при Елисейском дворце.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что восстановление связей между двумя странами необходимо и возможно. По словам Лаврова, Россия неоднократно выступала за то, чтобы все ведущие страны объединили усилия для "гармоничной трансформации мироустройства", которое сложилось после окончания "холодной войны".
Роман Сущенко, украинский журналист, осуждённый в России за шпионаж, помилованный президентом Путиным и выданный Украине в ходе недавнего обмена, не сможет 20 лет въезжать в Россию. Таково решение российских властей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на общественного защитника Марка Фейгина.
Журналисту Роману Сущенко было сообщено о запрете на въезд в Россию, когда он находился в СИЗО "Лефортово", ожидая обмена заключёнными между Россией и Украиной.
Он был задержан в Москве в октябре 2016 года. ФСБ заявила тогда, что Роман Сущенко кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник. Его задержали, якобы при проведении шпионской операции. Через два года он был приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Журналист своей вины не признал, а его защитник (тогде ещё не лишённый адвокатского статуса) Марк Фейгин заявлял, что гражданин Украины приезжал в Москву к родственникам.
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