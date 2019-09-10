В Улан-Удэ второй день продолжается стихийный митинг

В центре столицы Бурятии Улан-Удэ второй день продолжается стихий митинг с требованием переизбрать мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева,

Как сообщает издание "Сибирь.Реалии", к середине дня вторника, из почти сотни демонстрантов, собравшихся на площади накануне, остались примерно 10 -15 человек. К месту акции приехали десятки полицейских. По словам одного из участников митинга, оперативники пытались задержать депутата Народного Хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова, но ему удалось спрятаться в стоявшем рядом автобусе, у входа в который стоят демонстранты и не пускают полицию.

Ранее Цыренов заявил, что во вторник утром его избили неизвестные с дубинками. Депутат публично предложил правительству Бурятии и чиновникам Улан-Удэ, а также руководству ведомств поговорить с участниками митинга. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что к протестующим выходили представители власти, а именно начальник управления МВД по Улан-Удэ, но его прогнали.

По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8 сентября, новым мэром Улан-Удэ стал временно исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Шутенков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца. Он набрал 52 процента голосов избирателей. Его соперник - кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев – получил голоса 37 процентов голосов. Мархаев заявил о нарушениях на прошедших выборах, назвав их "самыми изощрёнными и грязными из всех, в которых довелось участвовать".

Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.​