Дизлайк за здоровье Собянина: соцсети о клипе Тимати

Переходим к новостям культуры.
К очередному московскому Дню города известные рэперы Тимати и Гуф выпустили клип на песню "Москва" с замечательными словами "тот самый город, что не проводит гей-парады", "в пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь", "квинтэссенция интеллигентов и джамшутов", "пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".
Авторская версия клипа уже удалена (об этом чуть позже), но можете посмотреть здесь.
Заинтересовал видеоряд. Город показан не от лица жителей, а исключительно с высоты полета квадрокоптера. Вспомнил классика: лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик. Такие детали выдают всю суть нашенской крипто-колониальной быдло-элиты.
Клип о любви рэперов к московским властям пал жертвой народной нелюбви к ним же, но хотелось бы зафиксировать два момента: 1) видимо, это первая песня в истории мировой музыки, в которой используется слово «профицит», 2) выражение «хлопну бургер за здоровье Собянина» достойно того, чтобы войти в повседневный обиход. Ср.: «хлопнем по бургеру за прекрасных дам», «за хозяйку дома», «на ход ноги» и т д.
По песне (это же песня?) Тимати и Гуфа у меня только один вопрос.
Что такое "квинтэссенция интеллигентов и джамшутов"?
Как может быть квинтэссенция кого-то?
Что сказать-то хотели? Можно перевести с рэперского на русский?
Проблема для Тимати и Гуфа обнаружилась очень быстро: зрители начали массово нажимать на кнопку dislike. Скоро количество дизлайков пошло на сотни тысяч.
Поставь свой дизлайк Тимати, который "не хожу на митинги, не втираю дичь". Продажная сука.
500 тысяч дизлайков за сутки — да, такого ещё не было. Не припомню даже чего-то похожего...
Да! Миллион дизлайков рэп-проституткам есть!
За Москву, за исторический центр, за Зарядье, за Новую Москву, за Шиес, за Уборы, за Линию Обороны, за Рублево-Архангельское, за плитку, что "сыпется с небес", за <дерьмо>бетон, за урбантину, за уплотнение, за реновацию, за "не хожу на митинги", за мертвые деревни, за лишних 15 миллионов человек в провинции, за уворованные триллионы, за все хорошее, Сергей Семенович!
УРА! Тимати миллионер! И первое российское видео в 20-ке самых задизлайканных видео планеты Земля! Вперед, Единая Россия! Вперед, Собянин!
Кончилось тем, что Тимати клип просто удалил. На своей странице он это объяснил так:
Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.
А Гуф в своём инстаграме выложил видео с извинениями (текст его монолога публикуем весьма выборочно, оригинал содержит много бранных слов):
Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией.. я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера... Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем... Я ни копейки с этого не получил
До чего же орда агрессивных либералов довела двух бедных-несчастных рэперов, которые искренне, от души, собирались бахнуть бургер за здоровье главного оленепаса страны...
Беспощадный пиарщик:
Дорогие Тимати и Гуф. Пригласите специалистов по работе с интернетом.
Ахахаха, шикарно Гуф отмазывается от их клипа с Тимати в поддержку Собянина - "меня поюзали, лошадь не моя"
Дмитрий Колезев:
Интересно, что в своих извинениях рэпер Гуф утверждает, что он «ни копейки» не получил за клип «Москва», набравший рекордное количество дизлайков. Тут есть три варианта: 1). Гуф врет; 2). Гуф говорит правду, и это была бесплатная работа; 3). Гуф говорит правду, но на самом деле деньги за него получил кто-то другой.
Мне трудно поверить, что на такой клип перед выборами не было выделено приличного количества денег, так что либо музыкант лжет, либо кто-то просто своровал эти деньги.
А вообще этот случай, мне кажется, отмечает важный момент: сотрудничество с властью в политических проектах стало невозможным для артистов, которые хоть сколько-то дорожат своей репутацией. Если готов спеть за Собянина, «Единую Россию», Путина, то скорее всего твоя аудитория тебе этого не простит, удар по карьере будет серьезный. Конечно, над такими артистами посмеивались и раньше, но то было раздражение либерально-оппозиционной публики, а теперь вот оно стало общим местом. И, судя по извинениям Гуфа и удалению клипа, для музыкантов такая реакция стала болезненной и существенной.
У людей копится усталость от действующей власти, и эта история — одна из иллюстраций.
Интересное в этой истории, что ни Гуфу ни Тимати не заплатили, притом что тем кто выходят на митинги платят через одного.
Напомню, что поддерживающая Собянина Гузеева квартиру от города получила, Диана Гурцкая аж целых две. И в искреннюю поддержку ни Тимати, ни Гуфа я не верю, конечно
Хорошо, что люди оценили лицемерие по достоинству
Лариса Гузеева. Похвалила Собянина. Получила Квартиру. Диана Гурцкая. Похвалила Собянина. Получила квартиру. Тимати. Похвалил Собянина. Получил деньги. Гуф. Похвалил Собянина - получил полтора миллиона дизлайков.
ПОСТПРАВДА:
Смотрю на этот миллион дизлайков у клипа «Тимати и Гуфа» и думаю…
А сколько стоила эта «нативная интеграция»? Очевидно же, что <много>, ну миллион долларов наверное стоила. Кто и как смог убедить, что она крайне необходима перед выборами в Мосгордуму?
Ну то есть кто этот человек который зашел с «концепцией» или уже даже примерно написанным текстом в мэрию и вышел с миллионом долларов? И никто не возразил, не сказал нет, не провел консультаций, фокус-групп. Это, что был сука Вольф Мессинг?
Очень важно не только "за базаром следить", но и понимать с кем можно дела иметь, а с кем нет.
Гуф молодец - вовремя признал ошибку. Очень полезная и показательная ситуация для тех кто: "я вне политики, не хожу, не голосую..."
Ксения Собчак:
Заставили голосом убрать агитационный видеошедевр Тимати -заставим и власть прислушиваться)))
Антон Красовский:
Этот пост сейчас не в защиту Тимоти и Гуфа. Песня – конечно – так себе: не увлекает, не ведет за собой, не побуждает на подвиги. Не выдавливает слезу, не заставляет хвататься за молот. Да и подпеть ее в голову никому не придет. Что ж врать? – И мой дизлайк есть среди этих полутора миллионов. Но Боже! Как же нужно самоуничтожиться, чтоб ненависть превратить в общественное движение? Вернее не ненависть даже, а – хейтерство. Вот есть слово "абьюз" и его хрен переведешь, – никакое не насилие. И хейтерство – это не про ненависть, не про травлю, а про гадливость. Давай <нагадим> Ивану Ивановичу на коврик, позвоним по телефону анонимно и скажем: "Выйди на порог, – не пожалеешь".
Вот тут то же самое. Вся моя лента, и стар, и млад, как едины уста обсуждают, как, когда, при каких обстоятельствах они поставили этот дизлайк. Под каждым рассказом про дизлайк – сотня лайков. Все обнимаются, слезы на глазах, – ах, я тоже ненавижу Тимати.<...>
Мы хейтим Путина. Хейтим Собянина. Хейтим Нюту Федермессер.<...>
Нас больше ничего не объединяет, кроме дизлайка.
Нет любви. Нет преданности. Нет надежды. Нет восторга.
Есть только хейтерство. Только гадливость.
...Я никогда не устану повторять: артистическое сословие не зря пользовалось столь специфической репутацией в страшном, но в чём-то честном средневековье. Артисты в 95% случаев по своим невероятным этическим качествам не уступают даже журналистам, а по всеохватности морали - превосходят нас.
Обычный гражданин не может иметь годами взаимовыгодные контракты с властями и при этом соскакивать с их мероприятий, едва выясняется, что дружить с властями сегодня не в тренде. Артист уровня лидера "Несчастного случая" может.
Обычный гражданин не может демонстративно показывать свою принципиальность государству и выпускать альбомы песен на феноменальные стихи М.С. Гуцериева. Артист уровня лидера "Ногу свело" может.
Артистов уровня Тимати и Гуфа, как видим, можно вспугнуть обычным зерграшем с привлечением дилзайк-интербригад с Украины и Брайтона. В результате чего весь проектировавшийся (он ведь предусматривался, насколько я понимаю) положительный эффект клипа для объекта песни ушёл в глубокий минус.
...Честно говоря, артистам нужно выработать какой-то специальный, для них, этический кодекс. Обычный человеческий им явно тесен. Им нужен профессиональный этический свод правил с учётом их особого душевного склада.
Оппы устроили травлю Тимати за клип о Москве, страна 404, как обычно, поддержала и завалила ютуб дизлайками, они мастера в этом деле. Они и страницу Меркель топили, и ФИФА, во время ЧМФ в Москве, и лезли на страницы депутатов Европарламента.
А Москва великолепна, большинство москвичей поддерживают Собянина.
Видеоряд в клипе шикарный.
Все недруги России просто захлебнулись злобой от зависти.
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