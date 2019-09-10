Дизлайк за здоровье Собянина: соцсети о клипе Тимати

Переходим к новостям культуры.

К очередному московскому Дню города известные рэперы Тимати и Гуф выпустили клип на песню "Москва" с замечательными словами "тот самый город, что не проводит гей-парады", "в пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь", "квинтэссенция интеллигентов и джамшутов", "пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина".

Авторская версия клипа уже удалена (об этом чуть позже), но можете посмотреть здесь.

Борис Цейтлин:

Заинтересовал видеоряд. Город показан не от лица жителей, а исключительно с высоты полета квадрокоптера. Вспомнил классика: лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик. Такие детали выдают всю суть нашенской крипто-колониальной быдло-элиты.

Юрий Сапрыкин:

Клип о любви рэперов к московским властям пал жертвой народной нелюбви к ним же, но хотелось бы зафиксировать два момента: 1) видимо, это первая песня в истории мировой музыки, в которой используется слово «профицит», 2) выражение «хлопну бургер за здоровье Собянина» достойно того, чтобы войти в повседневный обиход. Ср.: «хлопнем по бургеру за прекрасных дам», «за хозяйку дома», «на ход ноги» и т д.

Станислав Минин:

По песне (это же песня?) Тимати и Гуфа у меня только один вопрос.

Что такое "квинтэссенция интеллигентов и джамшутов"?

Как может быть квинтэссенция кого-то?

Что сказать-то хотели? Можно перевести с рэперского на русский?

Проблема для Тимати и Гуфа обнаружилась очень быстро: зрители начали массово нажимать на кнопку dislike. Скоро количество дизлайков пошло на сотни тысяч.

Игорь Барышников:

Поставь свой дизлайк Тимати, который "не хожу на митинги, не втираю дичь". Продажная сука.

Александр Фельдман:

500 тысяч дизлайков за сутки — да, такого ещё не было. Не припомню даже чего-то похожего...

Евгений Соседов:

Да! Миллион дизлайков рэп-проституткам есть!

За Москву, за исторический центр, за Зарядье, за Новую Москву, за Шиес, за Уборы, за Линию Обороны, за Рублево-Архангельское, за плитку, что "сыпется с небес", за <дерьмо>бетон, за урбантину, за уплотнение, за реновацию, за "не хожу на митинги", за мертвые деревни, за лишних 15 миллионов человек в провинции, за уворованные триллионы, за все хорошее, Сергей Семенович!

Илья Шепелин:

УРА! Тимати миллионер! И первое российское видео в 20-ке самых задизлайканных видео планеты Земля! Вперед, Единая Россия! Вперед, Собянин!

Кончилось тем, что Тимати клип просто удалил. На своей странице он это объяснил так:

Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать своё личное мнение в достаточно острой форме, да в моем стиле. Разозлить такое количество людей, это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое не популярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал - моё уважение !! Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, дорогие друзья: Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.

А Гуф в своём инстаграме выложил видео с извинениями (текст его монолога публикуем весьма выборочно, оригинал содержит много бранных слов):

Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией.. я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера... Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем... Я ни копейки с этого не получил

Алексей Дурново:

До чего же орда агрессивных либералов довела двух бедных-несчастных рэперов, которые искренне, от души, собирались бахнуть бургер за здоровье главного оленепаса страны...

Беспощадный пиарщик:



Дорогие Тимати и Гуф. Пригласите специалистов по работе с интернетом.

Владимир Милов:

Ахахаха, шикарно Гуф отмазывается от их клипа с Тимати в поддержку Собянина - "меня поюзали, лошадь не моя"

Дмитрий Колезев:



Интересно, что в своих извинениях рэпер Гуф утверждает, что он «ни копейки» не получил за клип «Москва», набравший рекордное количество дизлайков. Тут есть три варианта: 1). Гуф врет; 2). Гуф говорит правду, и это была бесплатная работа; 3). Гуф говорит правду, но на самом деле деньги за него получил кто-то другой.



Мне трудно поверить, что на такой клип перед выборами не было выделено приличного количества денег, так что либо музыкант лжет, либо кто-то просто своровал эти деньги.



А вообще этот случай, мне кажется, отмечает важный момент: сотрудничество с властью в политических проектах стало невозможным для артистов, которые хоть сколько-то дорожат своей репутацией. Если готов спеть за Собянина, «Единую Россию», Путина, то скорее всего твоя аудитория тебе этого не простит, удар по карьере будет серьезный. Конечно, над такими артистами посмеивались и раньше, но то было раздражение либерально-оппозиционной публики, а теперь вот оно стало общим местом. И, судя по извинениям Гуфа и удалению клипа, для музыкантов такая реакция стала болезненной и существенной.



У людей копится усталость от действующей власти, и эта история — одна из иллюстраций.

Алексей Жохов:

Интересное в этой истории, что ни Гуфу ни Тимати не заплатили, притом что тем кто выходят на митинги платят через одного.

Любовь Соболь:

Напомню, что поддерживающая Собянина Гузеева квартиру от города получила, Диана Гурцкая аж целых две. И в искреннюю поддержку ни Тимати, ни Гуфа я не верю, конечно

Хорошо, что люди оценили лицемерие по достоинству

Алексей Навальный:

Лариса Гузеева. Похвалила Собянина. Получила Квартиру. Диана Гурцкая. Похвалила Собянина. Получила квартиру. Тимати. Похвалил Собянина. Получил деньги. Гуф. Похвалил Собянина - получил полтора миллиона дизлайков.

ПОСТПРАВДА:



Смотрю на этот миллион дизлайков у клипа «Тимати и Гуфа» и думаю…



А сколько стоила эта «нативная интеграция»? Очевидно же, что <много>, ну миллион долларов наверное стоила. Кто и как смог убедить, что она крайне необходима перед выборами в Мосгордуму?



Ну то есть кто этот человек который зашел с «концепцией» или уже даже примерно написанным текстом в мэрию и вышел с миллионом долларов? И никто не возразил, не сказал нет, не провел консультаций, фокус-групп. Это, что был сука Вольф Мессинг?

Денис Шендерович:

Очень важно не только "за базаром следить", но и понимать с кем можно дела иметь, а с кем нет.

Гуф молодец - вовремя признал ошибку. Очень полезная и показательная ситуация для тех кто: "я вне политики, не хожу, не голосую..."

Ксения Собчак:



Заставили голосом убрать агитационный видеошедевр Тимати -заставим и власть прислушиваться)))

Антон Красовский:



Этот пост сейчас не в защиту Тимоти и Гуфа. Песня – конечно – так себе: не увлекает, не ведет за собой, не побуждает на подвиги. Не выдавливает слезу, не заставляет хвататься за молот. Да и подпеть ее в голову никому не придет. Что ж врать? – И мой дизлайк есть среди этих полутора миллионов. Но Боже! Как же нужно самоуничтожиться, чтоб ненависть превратить в общественное движение? Вернее не ненависть даже, а – хейтерство. Вот есть слово "абьюз" и его хрен переведешь, – никакое не насилие. И хейтерство – это не про ненависть, не про травлю, а про гадливость. Давай <нагадим> Ивану Ивановичу на коврик, позвоним по телефону анонимно и скажем: "Выйди на порог, – не пожалеешь".



Вот тут то же самое. Вся моя лента, и стар, и млад, как едины уста обсуждают, как, когда, при каких обстоятельствах они поставили этот дизлайк. Под каждым рассказом про дизлайк – сотня лайков. Все обнимаются, слезы на глазах, – ах, я тоже ненавижу Тимати.<...>



Мы хейтим Путина. Хейтим Собянина. Хейтим Нюту Федермессер.<...>



Нас больше ничего не объединяет, кроме дизлайка.



Нет любви. Нет преданности. Нет надежды. Нет восторга.



Есть только хейтерство. Только гадливость.

Виктор Мараховский:

...Я никогда не устану повторять: артистическое сословие не зря пользовалось столь специфической репутацией в страшном, но в чём-то честном средневековье. Артисты в 95% случаев по своим невероятным этическим качествам не уступают даже журналистам, а по всеохватности морали - превосходят нас.



Обычный гражданин не может иметь годами взаимовыгодные контракты с властями и при этом соскакивать с их мероприятий, едва выясняется, что дружить с властями сегодня не в тренде. Артист уровня лидера "Несчастного случая" может.



Обычный гражданин не может демонстративно показывать свою принципиальность государству и выпускать альбомы песен на феноменальные стихи М.С. Гуцериева. Артист уровня лидера "Ногу свело" может.



Артистов уровня Тимати и Гуфа, как видим, можно вспугнуть обычным зерграшем с привлечением дилзайк-интербригад с Украины и Брайтона. В результате чего весь проектировавшийся (он ведь предусматривался, насколько я понимаю) положительный эффект клипа для объекта песни ушёл в глубокий минус.



...Честно говоря, артистам нужно выработать какой-то специальный, для них, этический кодекс. Обычный человеческий им явно тесен. Им нужен профессиональный этический свод правил с учётом их особого душевного склада.

Taina Iillewäljia:

Оппы устроили травлю Тимати за клип о Москве, страна 404, как обычно, поддержала и завалила ютуб дизлайками, они мастера в этом деле. Они и страницу Меркель топили, и ФИФА, во время ЧМФ в Москве, и лезли на страницы депутатов Европарламента.

А Москва великолепна, большинство москвичей поддерживают Собянина.

Видеоряд в клипе шикарный.

Все недруги России просто захлебнулись злобой от зависти.