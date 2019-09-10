Учёный Альберт Разин поджёг себя у здания Госсовета Удмуртии

В Ижевске 10 сентября около здания Государственного совета Удмуртии незадолго до начала сессии поджег себя бывший директор Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин. Об этом сообщает издание Izhlife.
Рядом с ним обнаружены транспаранты, в которых он требовал спасти удмуртский этнос: "И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть".
Прибывшие на место пожарные потушили огонь.Пострадавший находится в больнице в критическом состоянии, ожогами поражено почти 100 процентов тела.
Как сообщает "Деловой квадрат", сессия Госсовета перенесена. Заседание состоится 24 сентября.
Альберту Разину 79 лет. Он кандидат философских наук, доцент, заслуженный деятель науки Удмуртии. Являлся активным участником удмуртского национального движения "Удмурт Кенеш" и клуба ученых "Тодосчи".
Альберт Разин был одним из ученых, которые летом прошлого года обратились с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об изучении нерусских языков в школах, направленный для оценки из Государственной Думы.
Верховная Рада Украины приняла законопроект об импичменте президента. "За" проголосовали 245 народных депутатов, из которых 244 – представители фракции "Слуга народа".
Согласно документу, Верховная Рада сможет сместить главу государства с должности только в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
Документ по предложению председателя парламента Дмитрия Разумкова был рассмотрен и принят в целом, что не требует подготовки ко второму чтению. Это вызвало возмущение некоторых оппозиционных депутатов. Парламентарии заявили о нарушении регламента Верховной Рады. Они призвали дать время для ознакомления с текстом законопроекта и предложения правок. Разумков отверг обвинения, заявив, что решение о том, что законопроект не требует доработки, поддержали более 226 депутатов.
29 августа документ об импичменте внёс на рассмотрение глава государства Владимир Зеленский. Парламент 337 голосами принял законопроект в первом чтении.
Суд в Томске арестовал на 10 суток активистку Дарью Полюдову, которая 8 сентября вышла на пикет с предложением бойкотировать выборы. Об этом сообщает "Апология протеста".
Полюдову признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Полюдовой отказали в переносе заседания для поиска защитника.
Активистку задержали 8 сентября вместе с участниками "Левого сопротивления" Игорем Кузнецовым и Кириллом Котовым, когда они фотографировалисьс флагами Сибири, Урала, Кубани и символикой движения. Они вышли на пикеты после отказа мэрии города согласовать "Сибирский антиимперский марш" против колониальной политики Москвы и Пекина.
По словам Полюдовой, при задержании трое полицейских повалили её на землю, выкручивалируки и отобрали телефон. В отделе полиции от неё требовали сдать отпечатки пальцев.
Дарья Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать "марш за федерализацию Кубани". На свободу она вышла в октябре 2017 года. Правозащитный центр "Мемориал" включил Дарью Полюдову в список российских политзаключенных.
В Киеве началась пресс-конференция режиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко – первая после их освобождения. Телеканал "Настоящее время" ведет прямую трансляцию.
Александр Кольченко в начале пресс-конференции сказал, что чувствует радость и облегчение от освобождения. Олег Сенцов поблагодарил за поддержку людей в разных странах и за то, что они помогли его спасти. Он сказал, что украинские пленные остаются и в России, и в Донбассе, и он будет делать все, что в его силах, "чтобы вытащить их оттуда".
"Есть россияне, которые борются за себя и за свободную Украину", – сказал Олег Сенцов и добавил, что они тоже являются узниками Кремля. Режиссер рассказал, что всего три дня назад узнал о судьбе Константина Котова (5 сентября Тверской суд Москвы приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам заключения в колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах) и считает необходимым обращать внимание в том числе на преследование этих людей, на аресты в России.
"Проблема не в том, что Путин напал на Украину, проблема в том, что его там поддерживают и это основано на лжи", – сказал Олег Сенцов, обращаясь к собравшимся журналистам, подчеркнув, что этому можно противопоставить лишь правду.
"Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте этому, – ответил Сенцов на вопрос о том, не кажется ли ему, что после крупного обмена, который произошел 7 сентября, можно говорить о том, что Россия готова к улучшению отношений с Украиной. – Это не значит, что Россия готова простить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Этого не будет". Говоря о Крыме, Сенцов сказал, что вернуться туда мог бы "только на танках".
По словам Сенцова и Кольченко, то, что они попали в заключение – случайность. "Мы случайно объединялись – каждый делал, что мог, никакой организации не было. Никто не выбирал меня – так совпало. Вычислили Черния (одного из обвиняемых по тому же делу. – РС), на протяжении месяца за ним следили и никого не нашли, потом был муляж и он сдал всех, кто был на поджоге. А Саша не скрывался – он шел, пил пиво, и его арестовали у здания ФСБ, – рассказал Олег Сенцов об обстоятельствах крымского ареста – Я знал про арест от Афанасьева, но не знал, что произошло, потому что это было в субботу. Потом он мне званил и я понял, что это ловушка. Но не уехал – я ничего такого не делал. Боролся с Россией, как мог – но ничего криминального. Оказалось, что они выдумщики большие…"
Александр Кольченко объяснил свое беспечное поведение тем, что оценивал себя, как неуловимый Джо: "я думал, что не представляю серьезного интереса для спецслужб, но все произошло иначе".
"У меня никогда не было российского паспорта – это аусвайс на оккупированных территориях, тем более я не хотел ничего писать о гражданстве, и этим воспользовались после ареста, говорили, что я не подлежу обмену, не пускали на этом основании к консулу. У нас не было российских паспортов, - заявил Олег Сенцов, говоря об обстоятельствах суда над ним и Александром Кольченко в России. Российские следователи приняли решение судить Сенцова и Кольченко в России на том основании, что после аннексии Россия автоматически признала всех жителей Крыма своими гражданами, а для того, чтобы остаться украинским гражданином, нужно было писать соответствующее заявление.
Олег Сенцов сказал, что хочет заниматься двумя вещами: снимать кино и жить. Жить режиссер собирается в Киеве, куда уже приехала и его дочь. В заключении он много читал и занимался перепиской. Все письма, которые он получил в заключении, Олег Сенцов привез с собой и не собирается их выбрасывать, потому что они ему дороги. В заключении он написал сценарий и две книги: одна из них – сборник рассказов "Маркитер" – будет опубликована в ближайшее время, вторая выйдет в следующем году.
Александр Кольченко собирается продолжить образование, прерванное арестом и заключением. Кольченко до сих пор числится студентом географического факультета Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (университет сейчас работает в Киеве). В заключении сотрудники этого учебного заведения пытались добиться у ФСИН возможности обеспечить дистанционное обучение, однако в этом было отказано.
Ожидается, что общение Кольченко и Сенцова с журналистами продлится около двух часов. В зале присутствуют представители около 300 изданий.
Сенцов и Кольченко подтвердили, что их адвокаты подали иск в ЕСПЧ, в котором изложены подробности их судебного процесса, и его присовокупили к документам дела "Украина против России".
Накануне стало известно, что в ближайшее время прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на территории Украины, намерена их допросить об обстоятельствах насильственного вывоза Сенцова и Кольченко в Россию из Крыма. По словам представителя прокуратуры Игоря Поночовного, каждый из вернувшихся из России украинцев "является потерпевшим согласно нашим уголовным делам и их показания являются самым весомым доказательством совершения преступлений, в том числе военных, в Крыму государством-оккупантом".
Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября вместе с 35 другими осужденными и удерживаемыми Россией в результате крупного обмена между двумя странами.
Режиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов. В материалах дела речь шла в том числе о попытке поджога памятника Ленину в Симферополе и поджоге офиса партии "Единая Россия" в Симферополе, хотя на тот момент еще не состоялась аннексия полуострова и в здании находился офис украинской Партии регионов беглого президента Виктора Януковича. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Более того, они не признавали себя российскими гражданами, настаивая, что Россия не имеет права судить их. После аннексии Москва автоматически признала всех жителей Крыма российскими гражданами. Те крымчане, которые хотели отказаться от российского паспорта, должны были официально заявить об этом.
14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения нескольких десятков украинских политзаключённых, находящихся в российских тюрьмах. Он отказывался от пищи 145 дней, и в это время по всему миру продолжались акции в его поддержку с призывами к России освободить режиссера. Освободить Олега Сенцова призывали многие режиссеры и писатели с мировым именем, а также международные правозащитные организации и политики многих западных стран. Многие в письмах уговаривали Сенцова прекратить голодовку, однако это случилось лишь после того, как возникла угроза принудительного кормления. За время отказа от пищи режиссер потерял 15 килограммов. Российские власти заявляли, что широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не повлияет на решение о его помиловании или обмене.
В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека передал России дело Олега Сенцова, которое было подано в ЕСПЧ, – для получения письменного заключения. В частности, суд интересовал вопрос, подпадало ли под юрисдикцию России рассмотрение дела режиссера. В Москве ответили, что подобные вопросы выходят за рамки компетенции суда в Страсбурге.
В заключении Сенцов писал рассказы, которые опубликованы отдельной книгой.
Рэпер Тимати удалил с YouTube клип "Москва", снятый им совместно с рэпером Гуфом. Видео было опубликовано в День города накануне выборов в Мосгордуму и собрало рекордное количество дизлайков в российском YouTube.
Ранее Тимати написал в инстаграме, что удалит клип, чтобы не "продолжать эту волну негатива". Цели обидеть кого-либо не было, добавил он. Однако клип всё ещё можно найти на официальном канале музыканта.
Рэпер Гуф выложил в инстаграме видео, в котором извинился за совместный с Тимати клип "Москва". Гуф рассказал, что шокирован происходящим вокруг песни и количеством критики в его адрес. По его словам, он не знал о выборах — ему "сказали, что надо поздравить город".
Клип "Москва" вышел 7 сентября и к середине дня 9 сентября набрал три миллиона просмотров, один миллион дизлайков и 62 тысячи лайков. К вечеру число дизлайков достигло 1 миллиона 400 тысяч.
Клип и трек посвящены Москве и вышли в День города. Гнев пользователей вызвали строчки "Не хожу на митинги и не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "тот самый город, что не проводит гей-парады", которые читает Тимати. Пользователи в сети заявляют о "продажности" исполнителей и о том, что "клип заказан властью".
На своей странице в инстаграме Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) ответил на критику, заявив, что ему не стыдно за трек, он не получил за него деньги и не спасает таким образом свой бизнес. По словам исполнителя, "в молодёжных кругах модно хаять власть", а сам он испытывает "безмерное уважение к мэру города". Тимати также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что половина их участников получает за участие в политических уличных мероприятиях деньги. "У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах (кто это все спонсирует, не сложно догадаться, подумай, ты же умный парень)", – написал исполнитель.
По словам Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), видео и трек были сделаны за два дня из-за желания "поздравить свой город". "Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить", – заявил исполнитель.
Пользователи сети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.
Ранее самым "задизлайканным" видео в истории российского сегмента YouTube был клип на композицию "Я роняю Запад" рэпера Face – у этой композиции 16 миллионов просмотров, 307 тысяч лайков и 675 тысяч дизлайков.
Рэпер Тимати поддерживает Владимира Путина. На выборах президента России в 2012 году он снялся в агитационном ролике "Почему я голосую за Путина". На выборах 2018 года Тимати был доверенным лицом Путина. Исполнитель неоднократно выражал поддержку Путину в своих композициях.
Правительство России не поддержало предложенный депутатами законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.
В отзыве правительства говорится, что предлагаемый законопроектом подход направлен исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако без совершенствования правоприменительной практики будет невозможно достичь целей, указанных авторами в пояснительной записке.
В ней депутаты указали, что в России есть много осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта и в особо крупном размере, что обеспечивает высокие показателя следователям по раскрываемости тяжких преступлений.
Авторы законопроекта предложили смягчить ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств. В частности, переквалифицировать приобретение и хранение наркотиков в крупном размере из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а наказание снизить до срока в 3-5 лет. Сейчас он составляет от трех до десяти лет.
О либерализации антинаркотического законодательства заговорили после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Он был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Несколько высокопоставленных сотрудников МВД были отправлены в отставку, а президент России Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках.
Следственный комитет России вызвал на допрос генерального директора телеканала "Дождь" Наталью Синдееву. Она сама опубликовала фотографию повестки в социальных сетях. По какому делу вызвана Синдеева, не уточняется.
Допрос во вторник, 10 сентября, прошёл в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Документ о вызове Синдеевой в СК подписан следователем генерал-майором Рустамом Габдулиным. Он руководит следственной группой по "московскому делу", которое возбудили после несанкционированной акции за честные выборы 27 июля в Москве. По делу были арестованы 16 человек. Некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы.
Телеканал "Дождь" активно освещает акции протеста в Москве в поддержку независимых политиков, которых отказываются регистрировать кандидатами на выборах в Мосгордуму. Перед акцией протеста 27 июля "Дождь" сделал свой эфир в интернете бесплатным. В тот же день в студию канала пришла полиция, чтобы вручить главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий".
В центре столицы Бурятии Улан-Удэ во вторник сотрудники ОМОНа и Росгвардии жестко разогнали участников митинга, который начался накануне днём. Демонстранты требовали пересмотреть итоги выборов мэра города и освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева, Два человека, которых власти сочли организаторами стихийной акции, задержаны.Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".
10 сентября из почти сотни демонстрантов, собравшихся на площади накануне, остались примерно 10 -15 человек. К месту акции приехали десятки полицейских. Представитель МВД прямо на площади вручил депутату Народного Хурала Бурятии, коммунисту Баиру Цыренову повестку в суд – по поводу "несанкционированного митинга". Такая же повестка была вручена и местному жителю Дмитрию Баирову, который вёл трансляцию акции в Youtube. Позже они были задержаны полицией.
Ранее Цыренов заявил, что во вторник утром его избили неизвестные с дубинками. Депутат в соцсетях обратился к правительству Бурятии и чиновникам Улан-Удэ с просьбой выйти к людям на площади и "поговорить", однако помимо полицейских к ним, по словам очевидцев, никто не вышел. В пресс-службе республиканского правительства сообщили, что к протестующим выходили представители власти, а именно начальник управления МВД по Улан-Удэ, но его прогнали.
По итогам выборов, прошедших в единый день голосования 8 сентября, новым мэром Улан-Удэ стал временно исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Шутенков, участвовавший в выборах в качестве самовыдвиженца. Он набрал 52 процента голосов избирателей. Его соперник - кандидат от КПРФ Вячеслав Мархаев – получил голоса 37 процентов голосов. Мархаев заявил о нарушениях на прошедших выборах, назвав их "самыми изощрёнными и грязными из всех, в которых довелось участвовать".
Шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением темных сил. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.
Северная Корея провела пуски двух неизвестных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи. Подробности о типе снарядов пока не известны.
Дальность полёта составила 330 километров. Использование снарядов малой дальности подтвердил источник Reuters в американском правительстве. В министерстве обороны Японии заявили, что они не угрожали безопасности страны.
Это уже восьмой запуск ракет КНДР после встречи в июне президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Накануне заместитель министра иностранных дел КНДР заявил о готовности Пхеньяна провести новые переговоры по денуклеаризации в конце сентября.
Как предполагают американские эксперты, эти испытания используются Пхеньяном для оказания давления на Вашингтон на фоне безрезультатных переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова. Она предусматривает полное прекращение ядерной программы Северной Кореи в обмен на снятие всех американских санкций в отношении Пхеньяна.
В штабах политика Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми проходят обыски. Об этом сообщили пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков. Он уточнил, что следственные действия связаны с уголовным делом об отмывании денег руководством Фонда борьбы с коррупцией.
С обысками также пришли и в квартиры координаторов штабов – к Лилии Чанышевой в Уфе и Егору Алашееву в Самаре. В Перми полицейские пришли к главе штаба Сергею Ухову, сотруднику пермского штаба Юрию Боброву и волонтёру Александре Семёновой. Об этом сообщает в твиттере региональный менеджер команды Навального.
Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил об обысках у сторонников Навального в Саранске и Челябинске.
7 сентября обыски прошли в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Двумя днями ранее полиция обыскала офис ФБК в Москве и студии канала "Навальный.Live". Обыски по делу об отмывании денег также проходили в начале августа.
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