Число россиян, хорошо относящихся к США и ЕС, резко выросло

Число россиян, хорошо относящихся к Соединённым Штатам Америки и Европейскому Союзу, выросло за последние три месяца на одиннадцать и двенадцать процентов соответственно. Таковы данные социологического опроса "Левада-Центра", проведённого в конце августа в 137 населённых пунктах 50 субъектов Российской Федерации.

Если в мае к США "в основном хорошо" относились 27% опрошенных, то теперь – 38%. К ЕС "в основном хорошо" относятся 45% респондентов вместо 33% в мае.

При этом количество положительно относящихся к Европе является рекордным с начала введения санкций против России в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на востоке Украины.

В свою очередь, 55% опрошенных не считают Россию европейской страной. Число ответивших так увеличилось почти вдвое по сравнению с десятилетней давностью.

Также выросло число тех, кто "в основном плохо" относится к Германии. Так ответили 18% опрошенных, что стало рекордом за всю историю проведения "Левада-Центром" подобных опросов.