Оппозиция. Новое поколение. Петр Верзилов. Эфир в 20:05

Гость передачи – известный акционист, политический активист, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 21 сентября 2019 года в 20.05
Гость передачи – известный акционист, политический активист, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 21 сентября 2019 года в 20.05
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