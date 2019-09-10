Избирком Петербурга не исключил отмены итогов выборов в ряде округов

В Петербурге, где по-прежнему не подведены окончательные итоги прошедших в воскресенье муниципальных выборов, независимые кандидаты заявляют о масштабных фальсификациях.

Избирательные комиссии некоторых муниципалитетов до сих пор не сообщили о результатах выборов. Во многих муниципалитетах итоги выборов до сих пор не внесены в электронную систему ГАС “Выборы”. Там, где по протоколам побеждают независимые кандидаты, бюллетени под любыми предлогами стараются пересчитать. Многие независимые кандидаты жалуются, что после этого они теряют свою победу, а на первые места выходят представители "Единой России".

Глава петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко во вторник признал, что во многих городских муниципалитетах выборы прошли с нарушениями, и их итоги нужно отменить. Он даже не исключил, что это придется сделать и в целом по городу.

Член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская считает, что бюллетени могут просто заменить: они ничем не защищены, допечатать их несложно, за этим нет никакого контроля. Множатся случаи, когда после подсчета голосов члены избирательных комиссий увозят бюллетени в неизвестном направлении, а потом итоги выборов кардинально меняются. По мнению Покровской, это выглядит, как настоящий бандитизм, а такие масштабные нарушения вредят имиджу городской власти – возможно, именно с этим связано заявление главы Горизбиркома.

И все же даже частичная отмена итогов выборов остается под вопросом: по закону, отменить выборы могут сами избирательные комиссии, но есть опасения, что они пойдут на это как раз там, где им не удалось отнять победу у независимых кандидатов.

Глава петербургского штаба Алексея Навального - сам кандидат в муниципальные депутаты - Александр Шуршев уверен, что Горизбирком вряд ли отменит результаты голосования в нескольких муниципалитетах. Он напомнил, что во время избирательной кампании "все вышестоящие комиссии делали очень много заявлений", но никто не понес реальной ответственности. "Это не выборы, а одно большое преступление, свидетелями которого мы все являемся. Я видел много выборов, но я не помню, чтобы был такой массовый пересчет", – приводит слова Шуршева Север.Реалии.

Если избиркомы не отменят итоги выборов, это можно попытаться сделать через суд. Уже известно, что в ближайшее время кандидаты от партии “Справедливая Россия” оспорят результаты выборов в примерно 10 муниципальных образованиях и, скорее всего, количество таких исков будет расти.