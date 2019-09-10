Решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше" в пользу Навального вступило в силу

Европейский суд по правам человека отказал министерству юстиции России в пересмотре решения по жалобе оппозиционера Алексея Навального на приговор по так называемому делу "Ив Роше". Решение о выплате Навальному 20 тысяч евро компенсации вступило в законную силу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию суда.

Российские власти просили направить дело на рассмотрение в Большую палату ЕСПЧ, но получили отказ.

В апреле нынешнего года Европейский суд признал, что Навальный в ходе рассмотрения дела "Ив Роше" в 2014 году содержался под домашним арестом по политическим мотивам. Кроме того, суд признал нарушенным его право на свободу слова. ЕСПЧ присудил Навальному 20 тысяч евро компенсации и обязал российское государство выплатить ему судебные издержки в сумме 2,5 тысяч евро.

По делу "Ив Роше" Алексей Навальный в конце 2014 года был признан виновным в мошенничестве и приговорён к 3,5 годам условно, а его брат Олег получил реальный срок. Навальный утверждает, что стал жертвой политических преследований.

Навальный выиграл в ЕСПЧ разбирательства уже по двум жалобам, связанным с этим делом. В 2017 году Европейский суд признал, что было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, и обязал Россию выплатить братьям Навальным более 80 тысяч евро. Верховный суд России отказался изменять приговор Навальному и его брату.