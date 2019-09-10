Росгвардия – за запрет журналистам раскрывать данные бойцов

Росгвардия предложила обязать журналистов соблюдать конфиденциальность её бойцов, работающих на митингах, и членов их семей. Такое замечание содержится в отзыве на Памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия. Её опубликовал Совет при президенте России по правам человека.

Росгвардия также предложила включить в обязанности журналистов ношение опознавательного жилета и рекомендовала им "установить контакт не только с пресс-службой полиции, но и с представителями войск национальной гвардии".

МВД попросило включить в памятку тезис "о недопустимости совершения в отношении сотрудников правоохранительных органов провокационных действий". Также ведомство рекомендовало напомнить журналистам об этических принципах.

Совет по правам человека опубликовал соответствующий документ в начале августа. В нём прописаны права и обязанности журналистов, способы обеспечения безопасности и запреты.

Письменные отзывы Росгвардия и МВД подготовили для совещания постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов. Предполагалось, что представители и Росгвардии, и МВД примут участие в совещании, но накануне мероприятия они сообщили, что будут заняты.