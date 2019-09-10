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Мосгортранс взыскал 1,2 млн рублей с организаторов акции 27 июля

Манифестация в Москве 27 июля 2019

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В Москве Коптевский районный суд рассмотрел иск, поданный компанией "Мосгортранс" к организаторам акций протеста 27 июля. Транспортное предприятие требует возместить ему почти 1 миллион 220 тысяч рублей за то, что в результате гражданской акции вышедших на улицы москвичей, общественный транспорт не смог перевозить пассажиров.

Ответчиками по делу проходили Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и ещё четверо активистов.

Судья Вера Петрова огласила постановление: требования истца - удовлетворить полностью, взыскать с ответчиков 1 218 591 рублей.



Перед оглашением постановления суда выступил Вадим Прохоров, адвокат оппозиционера Ильи Яшина. Юрист отметил, что впервые в его практике на первом заседании ответчикам дали полтора часа на ознакомление с документами объёмом в 500 страниц.

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