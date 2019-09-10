Владелец "Ренессанс Страхования" заработал $1 млрд на марихуане

Владелец российской компании "Ренессанс Страхование" и бывший глава телекомпании НТВ Борис Йордан стал долларовым миллиардером благодаря производству марихуаны, сообщает Forbes.

По данным издания, Йордан владеет третью капитала американской компании Curaleaf, производящей психоактивное средство. В США на федеральном уровне марихуана не легализована, но в прошлом году Curaleaf вышла на рынок в Канаде, где как раз был принят закон, легализующий её рекреационное употребление. Благодаря этому компании удалось привлечь сотни тысяч долларов инвестиций и совершить несколько крупных сделок. Сегодняшняя капитализация Curaleaf оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

В России Йордану принадлежит созданная им 21 год назад инвестгруппа "Спутник". Именно она контролирует больше 50% акций "Ренессанс Страхования", одной из крупнейших страховых компаний России.

В апреле 2001 года, после массового увольнения сотрудников телекомпании НТВ и перехода активов её владельца, Владимира Гусинского, под контроль "Газпрома", Борис Йордан был назначен генеральным директором телекомпании. В этой должности он проработал до января 2003-го года, когда информационную политику канала стал полностью контролировать Кремль.