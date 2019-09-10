В Иране футбольная болельщица совершила самосожжение

В Иране умерла от ожогов футбольная болельщица. Она устроила самосожжение, протестуя против дискриминации женщин на стадионах. Сахар Ходайари была арестована в марте этого года при попытке пройти на стадион, где начинался футбольный матч с участием её любимой команды. Через три дня ареста она была освобождена под залог и ожидала полгода рассмотрения её дела в суде.



В назначенный день девушка приехала в суд, но заседание было отложено из-за личных обстоятельств судьи. Однако Сахар Ходайари услышала разговор служащих, упомянувших, что ей грозит от полугода до двух лет лишения свободы.



Она вышла на площадь перед судом и подожгла себя. Через неделю Ходайари умерла в больнице от тяжёлых ожогов.



В Иране с 1981 года действует запрет на посещение женщинами стадионов, где соревнуются мужчины.