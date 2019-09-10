Суд взыскал с Митрохина 400 тысяч рублей в пользу проректора МГИМО

Хамовнический суд Москвы взыскал 400 тысяч рублей с депутата Мосгордумы Сергея Митрохина в пользу семьи проректора Московского государственного института международных отношений Натальи Кузьминой.

Иск к Митрохину был подан в связи с его публикациями в блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", в которых упоминались родные Кузьминой. В одной из них он назвал её семью "известной рейдерской семейкой". В суде депутат заявил, что готов удалить эту публикацию.

Кроме Митрохина, ответчиком по делу был главный редактор сайта "Эха Москвы" Виталий Рувинский. Его представитель, выступая в суде, заявил, что материалы в блогах не подвергаются редактированию, и радиостанция не несёт за них ответственность. Тем не менее, суд обязал Рувинского удалить пять текстов Митрохина и опубликовать опровержение.

Всего семья Кузьминой требовала от ответчиков по иску о защите чести и достоинства свыше двух миллионов рублей.

Сергей Митрохин заявил, что будет обжаловать решение суда.