Биньямин Нетаньяху намерен аннексировать часть Западного берега

Израиль намерен аннексировать часть территорий оккупированного Западного берега на границе с Иорданией, если на выборах через неделю победит нынешний премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Глава правительства Израиля заявил, что установит суверенитет Израиля над долиной реки Иордан и северной частью Мёртвого моря.



Подобное решение будет с одобрением воспринято правыми партиями, с которыми Нетаньяху придётся сотрудничать при создании коалиционного правительства. В то же время премьер-министр встретит ожесточённое сопротивление со стороны оппозиционно настроенных к нему палестинцев.

Израиль оккупировал Западный берег, наряду с Восточным Иерусалимом, Газой и сирийскими Голанскими высотами в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года. Аннексия Восточного Иерусалима была оформлена юридически в 1980 году. Через год формально была проведена и аннексия Израилем Голанских высот. Международное сообщество несколько десятилетий не признавало этих актов. Президент США Дональд Трамп признал израильскими и Восточный Иерусалим, и Голанские высоты, отказавшись от прежней внешнеполитической линии США на Ближнем Востоке.