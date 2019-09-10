Выборы, прошедшие в ряде регионов России 8 сентября, сопровождались, как и в прошлые годы, фальсификациями и использованием "административного ресурса", однако основным средством достижения нужного властям результата на этот раз стал недопуск на выборы сильных конкурентов. Это следует из опубликованного "Новой газетой" анализа, подготовленного математиком Сергеем Шпилькиным.

Как отмечает Шпилькин, "идущим на переизбрание губернаторам подобрали максимально слабых соперников", в ряде регионов партии так называемой системной оппозиции просто не выдвинули их, в других нежелательных кандидатов отсекли с помощью "муниципального фильтра".

Как отмечает Шпилькин, выборы в большинстве регионов не обошлись без вбросов бюллетеней в пользу провластных кандидатов. Это следует из графиков распределения голосов в зависимости от явки (аномально высокая явка или процент голосов за кандидата на том или ином участке - вероятное свидетельство вброса). Даже в Петербурге, где, по оценке Шпилькина, губернаторские выборы были чище, чем во многих других регионах, количество "добавленных" голосов за Александра Беглова математик оценил в десятки тысяч. Ещё большие аномалии зафиксированы, например, в Ставропольском крае. По оценке Шпилькина, без фальсификаций не обошлось на выборах по меньшей мере 10 из 13 Законодательных собраний.

На выборах в Мосгордуму, как отмечает Шпилькин, существенных фальсификаций не было. Подозрения, однако, вызывают результаты в нескольких округах, где разрыв между кандидатами был минимален, а также эксперимент по внедрению так называемого электронного голосования в трёх округах.

Так, в 30-м избирательном округе в Чертаново самовыдвиженка Маргарита Русецкая, поддержанная городскими властями, за счёт электронного голосования обошла независимого кандидата Романа Юнемана. Он подал жалобу в Мосгоризбирком, однако тот, не рассмотрев её, утвердил итоги выборов в Мосгордуму. Юнеман отстал от Русецкой на 84 голоса, при этом без учёта электронного голосования он опережал её на несколько сот голосов. Наблюдатели утверждают, что система электронного голосования работала в день выборов с перебоями, а обработка данных, полученных с её помощью, непрозрачна.