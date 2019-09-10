Украинские моряки собрали средства в помощь Константину Котову

Украинские военные моряки, которые провели более 9 месяцев в московском СИЗО и на прошлой неделе вернулись на родину после обмена заключёнными между Россией и Украиной, собрали деньги на поддержку осуждённого в Москве российского активиста Константина Котова. Об этом сообщает в фейсбуке Николай Полозов – один из адвокатов моряков.

Котов был одним из людей, помогавших морякам передачами в СИЗО. Он также приходил к ним на суды, стоял в пикетах в поддержку политзаключённых украинцев и крымских татар, – пишет Полозов. Кроме того, Константин Котов участвовал в пикетах с требованием обмена между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".

В августе – после московских массовых акций протеста – Котов был арестован и приговорен к четырём годам лишения свободы по обвинению в неоднократных нарушениях на митингах.

Украинские моряки "в знак признательности и благодарности за его поддержку в тот момент, когда они сами находились в тюрьме", как пишет Полозов, собрали на его поддержку более 25 тысяч рублей и более 12 тысяч гривен (около 32 тысяч рублей).