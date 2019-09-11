СК отказался возбуждать дело по заявлению о пытках в ФСБ

В Краснодарском крае военный следственный отдел отказался возбуждать уголовное дело о пытках жителя Геленджика Максима Тимошенко со стороны сотрудников ФСБ. Об этом со ссылкой на "Комитет против пыток" сообщает издание "Медиазона".

Тимошенко работает специалистом по миграционному учету иностранцев. Он утверждает, что в августе его задержали сотрудники ФСБ, заковали в наручники, потребовали признаться в организации незаконной миграции и дать показания на директора фирмы, в которой он работает. Тимошенко отказался. Тогда сотрудники ФСБ стали душить его пакетом и бить электрошокером. Кроме этого, его несколько раз ударили головой о стол и кулаками по затылку, а когда Тимошенко упал на пол, офицер ФСБ якобы пнул его в грудь. В этом время, как утверждает пострадавший, сотрудники спецслужбы матерились на него и кричали: "Ты не понял, куда попал, мы не полиция!". Таким образом, как пишет "Медиазона", они ответили на слова Тимошенко о том, что он уже давал объяснения в полиции.

В результате пострадавший подписал признательные показания, его отпустили. В больнице у Тимошенко зафиксировали ушиб, ссадины и кровоподтёки. Несмотря на это, следователи отказались принимать заявление мужчины о пытках. По их словам, показания Тимошенко "опровергаются совокупностью имеющихся доказательств".