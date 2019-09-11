Пресс-конференция освобождённого журналиста Романа Сущенко в Киеве

Освобожденный по обмену украинский журналист информационного агентства Роман Сущенко, осужденный в России по статье "Шпионаж", провел пресс-конференцию в Киеве. Это его первое публичное выступление с момента возвращения на территорию Украины.

Сущенко поблагодарил за освобождение президента Франции Эммануэля Макрона и двух президентов Украины – Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Накануне журналист встречался с Порошенко, чтобы поблагодарить его за переговоры по его освобождению и чтобы передать ему газету "Шарли Эбдо" от января 2015 года, которая вышла после нападения на редакцию газеты и в которой рассказывается о марше в Париже, в котором принимал участие Порошенко. Сущенко специально купил эту газету для президента, но только после освобождения получил возможность передать ее.

По его словам, его дело – это "грязная операция российских спецслужб, ставшая для него неожиданностью". Неожиданным и страшным для Сущенко стало и его задержание. Журналист рассказал, что оно было организовано заранее, так как человек, с которым он общался в автомобиле, в какой-то момент вышел из него и на его месте появились сотрудники ФСБ.

По словам Марка Фейгина, который выступал адвокатом в деле Сущенко, обвинение основывалось на трех встречах и разговорах с представителем оперативного штаба Росгвардии. В это общение Сущенко втянули намеренно, сотрудник Росгвардии приглашал журналиста в Москву. По словам Фейгина, во время этих встреч речь шла о боевых действиях на Юго-Востоке Украины, однако "в этом деле не было ничего, что бы можно было трактовать как информацию, которая неизвестна". Дело Сущенко было засекречено.

По словам Сущенко, его не пытались вербовать российские спецслужбы. Ему предлагали сотрудничать со следствием или с сотрудниками пенитенциарной системы России, но он на это не согласился. В заключении журналист общался с несколькими украинцами. В частности, с Валентином Выговским, который был осужден по той же статье, что и Сущенко, но, в отличие от него, не мог свободно общаться с семьей. По словам журналиста, нужно бороться за освобождение 100 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, а также за освобождение тех, кто находится в тюрьмах Донбасса. По его мнению, об этой проблеме необходимо говорить за границей.

Сущенко собирается в дальнейшем заниматься журналистикой – он продолжит работу как собственный корреспондент в агентстве "Укринформ" и не планирует политическую карьеру.

Роман Сущенко рисовал в тюрьме, и его картины, выполненные обычной шариковой ручкой, пока он находился в тюрьме, показывали на выставках по всему миру. По его словам, в основном он перерисовывал виды с открыток, которые получал в заключении, а также картинки, которые ему присылали члены семьи и художники других стран. Сущенко намерен провести благотворительный аукцион и продать эти картины, а вырученные средства потратить на поддержку украинских политзаключенных и их семей.

Журналист агентства "Укринформ" был освобожден Россией по обмену вместе с другими украинскими заключенными в формате "35 на 35". Он провел в заключении 3 года, а был осужден в 2018 году на 12 лет лишения свободы. Роману Сущенко на 20 лет запрещен въезд в Россию. Тем не менее, по словам Марка Фейгина, есть планы обжаловать вынесенный журналисту в России приговор.