Новый моральный камертон. Отклики на речь Юрия Дудя

Вечеринка глянцевого журнала GQ с вручением премий "людям года" стала сразу для нескольких номинантов поводом высказаться на актуальные политические темы. Всеобщее внимание привлекла речь Юрия Дудя, который, получая награду за документальный фильм о Колыме, призвал находящихся в зале "не встречать беспредел молчанием".
"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну - я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.
Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу.
Я понимаю, что многие скажут: слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, все тяжело, мы со всем согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, самореализации. Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки. Какую-то работу смог найти даже я! Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня, поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще", - так завершил он свое выступление.
Речь Дудя у многих вызвала восхищение.
Простые и важные слова.
Юрий Дудь тем временем стал совестью нации. Без капли иронии.
Те времена, когда молчание — зло, а вовсе не золото.
Юрий прав. Не молчите. Не молчите, когда опять кого-то будут бить и пытать. Не молчите, когда в очередной раз будут красть вагон государственных денег. И да. Молчание на самом деле уже никого не бережёт. Примеров сотни.
Всем добра, сил и смелости!
Молчание поощряет беспредел.
Иногда впечатление, что разучились называть вещи своими именами.
Слова утратили смысл.
Заврались.
Зачем? Как это способствует развитию страны? Улучшает среду, в которой мы живём? Какая личная польза?
Не закрывайте глаза на правду...
Прекрасная, искренняя речь.
Практически мало кто может себе позволить.
В СПб прошли самые криминальные, полностью фальсифицированные выборы, но известные люди молчат, довлеет страх лишиться ремесла.
Дудь выступил буквально с манифестом к нынешнему поколению журналистов. Хотя нет... Не к поколению журналистов, увы, его нет, есть отдельные люди, но нет профессии, а просто к поколению.
Вот же молодец!
А его фильм про Беслан мы потом будем показывать всем школьникам в классный час 1 сентября.
Речь блестящая, что говорить. Мне начинает казаться, что как в песне любимого "Шкловского", Дудь - наш пакетик из под пюре, который с небес послали, чтобы показать, как выглядит хорошая честная жизнь, чтоб увидели - так можно.
Дудь вырастает в такого, я бы сказал, морального авторитета.
Молодёжь учит умудренных опытом молчания и страха стариков, не молчать и не бояться... Браво, Дудь!
Яйца курицу учат. ))
Причем яйцо отменное, свежее и крутое, а курочка, прямо сказать, прошла через заморозку.
Так что пускай учит!
Нравится мне этот парень.
Внутренняя свобода и небоязнь её выражать - редкие качества на сегодняшний день.
Обычно же всё шепотком, в кулуарах, конфидэээнциально.
Надеюсь, что "из него не лепят".
Что это реальный глоток свежего воздуха.
Ну, красавчик же! Дудь - это голос поколения. Поколения, которому брезгливо/противно/неинтересно смотреть "соловьиный помет" по ТВ. Дудя сегодня смотрят миллионы. А ТВ помойку на федеральных каналах - только те, кто до сих пор с Интернетом "на вы". Так исторически сложилось, что за теми, кто молод - будущее. Так работает физиология, ничего личного. Поэтому Дудь будет набирать всё большую популярность. А соловьевым-киселевым остаётся беспомощно брызгать "радиоактивной" слюной где-то на задворках истории... В своем домике на озере Комо в Италии. Ну, или на худой конец в крымском Коктебеле.
Как все-таки приятно убедиться, что интуиция тебя не обманывала. Это я про Юрия Дудя.
Юра Дудь. Мой друг и мой герой.
И всё, кто ноет, - идите <лесом!>
Дудь молодец и классный парень!
А вот на заерзавшего от страха Урганта без слез не взглянешь. И правильно, ведь от Урганта до Тимати один шаг.
Да, Юра, жги.
Отдельные комментаторы ждут не дождутся, когда Дудь конвертирует свою медийную известность в политический капитал - уже сейчас видеоблогера и главного редактора Sports.ru знают не хуже, а то и лучше, чем Навального.
Не помню, говорила ли я вам, что Дудь - мой президент! Я не то чтобы очень люблю его интервью или фильмы, но он - тот человек , за которого я проголосую на выборах 2024 или 2030, если они вообще будут. Его голос и ход мыслей полностью синхронны моим. Юра, не допусти , чтобы мы все про... ли! Леша, прости.
Прости, Леша, ничего личного, у Юры вдвое больше подписчиков.
Если Зеленский смог, то почему не Дудь?!!
Особенно нравится сравнивать Дудя с Навальным тем, кто с удовольствием пользуется любым поводом покритиковать Навального.
Так и надо говорить на вручении премий. Так и надо.
Дудь не зовет никого под дубинки, а призывает не молчать.
Дудь точно не связан с ФСБ.
И Дудь никогда не участвовал в травле.
Юрий Дудь пока - образцовый гражданин, всем бы нам так.
Как бы иногда Дудь не лажал, какие бы ошибки он ни допускал, в какую ужасную одежду ни одевался, а всё-таки он принадлежит к новому поколению, которое не ссыт. И может не пастись вокруг окологосударственной кормушки, как деятели с «Эхо Москвы» или из «Новой газеты». Он не связан никакими обязательствами, сословными или родственными связями с нынешней властью, он никак не интегрирован в «старую элиту». Поэтому я ему верю. Да, его отец военный. Да, ему не западло рекламировать иногда всякий кал. Да, он не боится говорить про письки-сиськи. Да, на последнем митинге он был 20 минут, а потом побежал на работу. Но в отличие от 99% тех, кто метит на место Дудя — он почти святой. И такой человек имеет право стать, если угодно, моральным камертоном для нового поколения. Он, а не хитро<мудрый> Навальный, который сегодня кричит националистические лозунги, а завтра поддерживает коммунистов. По сравнению с Дудем Навальный - это технология, какая-то жижа, меняющая окрас каждую минуту. Навальному я перестала верить в 2014 году. Не знаю, кто и на каком уровне его крышует, но это подлец и провокатор.
То, что Юра вчера сделал, это был подвиг. Он сказал наконец этой аудитории то, что никто до него не осмеливался. «Ребят, не бойтесь потерять работу, бойтесь потерять совесть. Даже такой <раздолбай>, как я, не боится завтра остаться без куска хлеба, а вы боитесь».
Наконец-то появилась надежда! Спасибо, Юр, тебе большое, я пойду за тобой
А кому-то речь Дудя таким уж подвигом не кажется.
Дудь, конечно, молодец. Но для 2019 года просто не молчать как-то уже маловато, что ли.
О как. У нас теперь стоит сказать публично 2 слова правды - уже герой, и в президенты😂
По нашему 44-ому округу многие приличные люди застенчиво-обескураженно радовались "победе" коммунистки-сталинистки Шуваловой.
Наши мосгордумовские выборы продемонстрировали, что народ у нас уже готов проголосовать хоть за черта в ступе, но не за этот режим. И меня это радует - общество довольно быстро учится, когда у него перед глазами достойные примеры. Оно уже научилось отличать откровенных упырей-преступников от заблудшей гибридной коммунистки и рационально выбирать из двух зол меньшее. Общество научилось консолидации.
А Дудя я, конечно, тоже люблю - он прекрасно делает свое дело на своем месте. Ну а кандидатов в президенты у нас достаточно и среди персоналий, более готовых к таким функциям - Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Екатерина Шульман, да и ещё появятся.
Но, конечно, безжалостнее всех критикуют Дудя прокремлевские комментаторы.
Минутка правдивости.
"Сейчас журналисты всего мира лижут вам зад. Вам, папенькиным сынкам. Вы отлично знаете, как бычить, шантажировать и оставаться в безопасности - такова ваша буржуазная прерогатива, ребята.
Когда вы вчера подрались с полицейскими - я был на стороне полицейских. Потому что полицейские - дети бедняков. Они вышли с окраин. Я отлично знаю, каково им было быть детьми и подростками: тыща для них богатство, не имеющий авторитета из-за своей бедности батя, уработавшаяся мамка. Воющая канализация, хата в дешевом человейнике. Они одеваются как клоуны в дешёвые тряпки, они живут на сорок тысяч в месяц... Им по двадцать лет, как и вам. И вот ребята-полицейские выходят против папенькиных сынков, исполняющих священную традицию элитного хулиганства... Да, вчера был фрагмент классовой борьбы: сражавшиеся за правое дело богатые против вышедших за неправое дело бедняков".
Эти строки были написаны полвека назад, в ходе европейской бузы 1968 года. Охранитель и продажный слуга режима, написавший их - Пьер Паоло Пазолини, один из главных бунтарей в истории мирового кинематографа, создатель "120 дней Содома" и "Евангелия от Матфея", по его собственному описанию марксист, христианин, атеист и голубой.
С таким набором взаимоисключающих параграфов Пазолини просто обязан был вести себя как приличное творческое существо - то есть выступать на вечеринке итальянского GQ с пламенными призывами бороться с проклятым репрессивным режымом.
Но он был при всём своём мутантстве по-настоящему честен и, думается, просто эстетически не переносил пошлятину вроде революционных вип-вечеринок. И в идее "гасить ментов" он видел ровно то, чем она была: желанием личинок будущих элитариев немного напомнить ещё раз быдлу в форме, где его место.
Пазолини был объектом активной нелюбви всех избранных тусовочек - и, честно говоря, любить его было особо не за что. Но он был честен, и это уже тогда был штучный и бесценный товар.
А сейчас этот товар вообще, кажется, исчез с полок (или перебродил в весёлый цинизм). Сейчас у нас нет ни одного Пазолини. У нас есть просто толпа пошлых гламурных борцов за свободу и равенство, искренне харкающих на свободу и равенство тех, кто не с ними, и есть их пошлый лицемерный дудёж.
Спасибо за внимание.
Дудь. На премии GQ. О репрессиях. Уж не знаю, может ли быть на свете что-то более смешное, более жалкое, и более пошлое. Не хватало только Летова спеть, как Кашину.
Но для высказываний на актуальные темы хороши любые публичные поводы, что и продемонстрировали другие лауреаты премии. Тему политических репрессий в России затронули в своих выступлениях также режиссер Кирилл Серебренников, награжденный в номинации "Человек года", и кинокритик Антон Долин - автор года по версии GQ.
Кирилл Серебренников предложил считать "людьми года" тех, кто боролся за освобождение политических узников:
Я бы, конечно, не называл бы одного человека, а назвал бы людьми года тех, кто договорился об обмене заключёнными. Тех, кто не дал посадить Ваню Голунова. Тех людей, которые выходят, бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности и надежде.
"Событием года" назвал обмен заключенными и Антон Долин:
...Случилось чудо, Сенцов на родине — обменялись Россия и Украина политзаключенными. Это поразительное событие. Для меня это событие года, безусловно. А те, кто помогли ему — это люди года. Но есть закон сохранения не знаю чего, закон сохранения подлости, наверное. По которому тот человек, который все эти пять лет выходил с одиночными пикетами к администрации президента, другим приятным местам и призывал к этому обмену „всех на всех“, когда этот обмен состоялся, этот человек ни за что сел в тюрьму. Его зовут Константин Котов. Его приговорили в рекордно быстрые сроки к четырем годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было.
Дудь, Серебренников, Долин на вручении премии GQ Человек года 2019 сказали, какой это был год и какое это было лето, подняв уровень номинации до Гражданин. Не видела все выступления на вручении. Возможно, Граждан там было больше.
Мощная выдалась церемония.
Светское мероприятие года с каждым годом все токсичнее) Одна из самых аполитичных церемоний становится гнездом сопротивления.
На GQ награждают Дудя и Серебренникова. И они не делают вид, что это светская вечеринка. Они говорят то, что считают необходимым.
Дудь говорит о том, что нельзя молчать, когда кругом творится беспредел, и что в ваш дом на Рублевке тоже могут прийти завтра.
Серебренников говорит о том, что главные люди года - те, которые выходят на улицы.
В Кремле обеспокоенности по поводу "очага сопротивления" не выказывают - по крайней мере вслух. Узок круг этих интеллигентов, страшно далеки они от народа - к этому сводится смысл комментария Дмитрия Пескова, который приводит "Медуза":
Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой. Но мы не слонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий и тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно.
Хотя, безусловно, определенные точки зрения, они известны.
Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали [вчера] очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы.
В число этих "состоявшихся оппонентов" входит, видимо, журналист ВГТРК Андрей Медведев:
А мне вот не кажется, что это лишь пошлость и напыщенная глупость. Юный человек из рекламы перхоти влияет на столь же юные и совсем не заполненные умы. И даже на умы постарше. И даже на читателей глянцевого журнала для офисного человека. И даже на вроде бы совсем разумных граждан с высшим образованием (что, кстати, наводит на мысль о глубоком кризисе и низком качестве высшей школы).
Так что болтун - это не смешно. Это влияние.
"Русский болтун везде болтается. "Русский болтун" еще не учтенная политиками сила. Между тем она главная в родной истории.
С ней ничего не могут поделать - и никто не может. Он начинает революции и замышляет реакцию. Он созывает рабочих, послал в первую Думу кадетов. Вдруг Россия оказалась не церковной, не царской, не крестьянской, - и не выпивочной, не ухарской: а в белых перчатках и с книжкой "Вестника Европы" под мышкой. Это необыкновенное и почти вселенское чудо совершил просто русский болтун.
Русь молчалива и застенчива, и говорить почти не умеет на этом просторе и разгулялся русский болтун".
Розанова в 1912 году не услышали, и как показали последующие события, напрасно.
А вот все же стоит понять, как и кто растит или пользует вроде бы безобидного болтуна.
Критики напирают и на то, что мероприятие было именно светской вечеринкой - не более того.
Вчера люди в красивых одеждах собрались в Московской консерватории имени Чайковского на премии "Человек года" GQ. Лауреатами журналистских номинаций стали Антон Долин и Юрий Дудь, который этот приз получает уже в третий раз. Как это обычно бывает на глянцевых премиях, "цвет нации" со сцены толкал много пафосных речей.
Ровно за день до этого в МГК тоже собрались люди, но уже в более скромных одеждах. Тихо и без пафоса прошло вручение премии "Камертон" имени Анны Политковской. Ее получают реально крутые журналисты: в этом году лауреатом стал Иван Голунов - автор мощных расследований, за которого заступилось журналистское сообщество и обычные люди.
Забавно, что Дудь пламенно вещал за нашу с вами свободу, но даже не упомянул реального журналиста года. Конечно, зачем говорить о Голунове, ведь он не хайпит на образе борца с режимом, не толкает популистские речи, а делает свою работу, не требуя ничего взамен.
Одно место, разница в один день, но контраст не только между атласным костюмом и скромными джинсами. Главный контраст - между гламурной показухой и реальными делами
Предыдущие выступления подобного толка ничего в обществе не изменили, напоминает телеграм-канал СМИ_ли:
2010 год, премия Листьева. Парфёнов выдаёт спич о госпропаганде, который называют гражданским подвигом и началом падения режима, восстанием культурной элиты и ударов по «путинскому дьяволу».
До этого было в кризисном 2009 ТЭФИ с речью Познера (и шутками Хрюши и Степашки) о необходимости Перестройки и благодарностью Горбачёву и Яковлеву за падение режима. Тоже на неделю было обсуждений - бунт интеллектуалов, началось ого-го!
А в 2013, перед Майданом, Борис Норштейн стал героем на весь мир, включая иносми, заявив, что Магнитский умер от сердечной недостаточности Путина. «Сам автор гениального «Ежика в тумане» нанёс удар в сердце Кремля! Правда, в 2014 Норштейн заявил о невероятной радости от возвращения Крыма и был низвергнут.
Потом, кстати, было в 2015 году ТЭФИ с Жванецким и его «Дедушка и девушка», когда тряслись основы - сам Жванецкий! Высмеял! Режим! Путина! Ох сейчас это самое!
И это мы не вспоминаем утёкшее из аут оф рекордз интервью К.Э. о том, кто реально заказал Листьева «но при нынешней власти это печатать нельзя» - тогда, кажется, даже останкинская игла должна была вздрогнуть и покоситься шпилем на центр Москвы...
Через 5-10 лет, нам кажется, об этом помним только мы, олды. А это всяко были мастодонты - не нынешние <сопляки> на премии GQ.
Но даже если самые искренние слова правды сейчас мало что могут изменить, это не значит, что их не нужно произносить.
Ну, правильно, конечно, всё сказал Дудь. Но елки-палки! Простые, очевидные слова превращаются в манифест и подвиг! Точно так же, как простые, без затей, повествовательные фильмы Дудя, в которых он всего лишь рассказывает про то, как было на самом деле в Беслане или как на самом деле живет Колыма - эти фильмы становятся художественными откровениями и шоком. Мы проживаем в какой-то тупизне и беспамятстве.
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