Новый моральный камертон. Отклики на речь Юрия Дудя

Вечеринка глянцевого журнала GQ с вручением премий "людям года" стала сразу для нескольких номинантов поводом высказаться на актуальные политические темы. Всеобщее внимание привлекла речь Юрия Дудя, который, получая награду за документальный фильм о Колыме, призвал находящихся в зале "не встречать беспредел молчанием".



"У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну - я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать.

Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь, это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу.

Я понимаю, что многие скажут: слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, все тяжело, мы со всем согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, самореализации. Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки. Какую-то работу смог найти даже я! Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня, поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще", - так завершил он свое выступление.

Речь Дудя у многих вызвала восхищение.

Мария Слоним

Простые и важные слова.

Александр Плющев

Юрий Дудь тем временем стал совестью нации. Без капли иронии.

Николай Пашолок

Те времена, когда молчание — зло, а вовсе не золото.

Владимир Осечкин

Юрий прав. Не молчите. Не молчите, когда опять кого-то будут бить и пытать. Не молчите, когда в очередной раз будут красть вагон государственных денег. И да. Молчание на самом деле уже никого не бережёт. Примеров сотни.

Всем добра, сил и смелости!

Ольга Маркова

Молчание поощряет беспредел.

Иногда впечатление, что разучились называть вещи своими именами.

Слова утратили смысл.

Заврались.

Зачем? Как это способствует развитию страны? Улучшает среду, в которой мы живём? Какая личная польза?

Не закрывайте глаза на правду...

Анатолий Левин

Прекрасная, искренняя речь.

Практически мало кто может себе позволить.

В СПб прошли самые криминальные, полностью фальсифицированные выборы, но известные люди молчат, довлеет страх лишиться ремесла.

Кирилл Шулика

Дудь выступил буквально с манифестом к нынешнему поколению журналистов. Хотя нет... Не к поколению журналистов, увы, его нет, есть отдельные люди, но нет профессии, а просто к поколению.

Виталий Калугин

Вот же молодец!

А его фильм про Беслан мы потом будем показывать всем школьникам в классный час 1 сентября.

Мария Шубина

Речь блестящая, что говорить. Мне начинает казаться, что как в песне любимого "Шкловского", Дудь - наш пакетик из под пюре, который с небес послали, чтобы показать, как выглядит хорошая честная жизнь, чтоб увидели - так можно.

Александр Ревякин

Дудь вырастает в такого, я бы сказал, морального авторитета.

Идрис Асаев

Молодёжь учит умудренных опытом молчания и страха стариков, не молчать и не бояться... Браво, Дудь!

Виктор Шендерович

Яйца курицу учат. ))

Причем яйцо отменное, свежее и крутое, а курочка, прямо сказать, прошла через заморозку.

Так что пускай учит!

Оксана Куделя

Нравится мне этот парень.

Внутренняя свобода и небоязнь её выражать - редкие качества на сегодняшний день.

Обычно же всё шепотком, в кулуарах, конфидэээнциально.

Надеюсь, что "из него не лепят".

Что это реальный глоток свежего воздуха.

Андрей Горюнов

Ну, красавчик же! Дудь - это голос поколения. Поколения, которому брезгливо/противно/неинтересно смотреть "соловьиный помет" по ТВ. Дудя сегодня смотрят миллионы. А ТВ помойку на федеральных каналах - только те, кто до сих пор с Интернетом "на вы". Так исторически сложилось, что за теми, кто молод - будущее. Так работает физиология, ничего личного. Поэтому Дудь будет набирать всё большую популярность. А соловьевым-киселевым остаётся беспомощно брызгать "радиоактивной" слюной где-то на задворках истории... В своем домике на озере Комо в Италии. Ну, или на худой конец в крымском Коктебеле.

Варвара Горностаева

Как все-таки приятно убедиться, что интуиция тебя не обманывала. Это я про Юрия Дудя.

Михаил Козырев

Юра Дудь. Мой друг и мой герой.

И всё, кто ноет, - идите <лесом!>

Карина Орлова

Дудь молодец и классный парень!

А вот на заерзавшего от страха Урганта без слез не взглянешь. И правильно, ведь от Урганта до Тимати один шаг.

Ирина Кудина

Да, Юра, жги.

Отдельные комментаторы ждут не дождутся, когда Дудь конвертирует свою медийную известность в политический капитал - уже сейчас видеоблогера и главного редактора Sports.ru знают не хуже, а то и лучше, чем Навального.

Анна Монгайт

Не помню, говорила ли я вам, что Дудь - мой президент! Я не то чтобы очень люблю его интервью или фильмы, но он - тот человек , за которого я проголосую на выборах 2024 или 2030, если они вообще будут. Его голос и ход мыслей полностью синхронны моим. Юра, не допусти , чтобы мы все про... ли! Леша, прости.

Дмитрий Шишак

Прости, Леша, ничего личного, у Юры вдвое больше подписчиков.

Инна Позэ

Если Зеленский смог, то почему не Дудь?!!

Особенно нравится сравнивать Дудя с Навальным тем, кто с удовольствием пользуется любым поводом покритиковать Навального.

Екатерина Винокурова

Так и надо говорить на вручении премий. Так и надо.

Дудь не зовет никого под дубинки, а призывает не молчать.

Дудь точно не связан с ФСБ.

И Дудь никогда не участвовал в травле.



Юрий Дудь пока - образцовый гражданин, всем бы нам так.

НЕБОЖЕНА

Как бы иногда Дудь не лажал, какие бы ошибки он ни допускал, в какую ужасную одежду ни одевался, а всё-таки он принадлежит к новому поколению, которое не ссыт. И может не пастись вокруг окологосударственной кормушки, как деятели с «Эхо Москвы» или из «Новой газеты». Он не связан никакими обязательствами, сословными или родственными связями с нынешней властью, он никак не интегрирован в «старую элиту». Поэтому я ему верю. Да, его отец военный. Да, ему не западло рекламировать иногда всякий кал. Да, он не боится говорить про письки-сиськи. Да, на последнем митинге он был 20 минут, а потом побежал на работу. Но в отличие от 99% тех, кто метит на место Дудя — он почти святой. И такой человек имеет право стать, если угодно, моральным камертоном для нового поколения. Он, а не хитро<мудрый> Навальный, который сегодня кричит националистические лозунги, а завтра поддерживает коммунистов. По сравнению с Дудем Навальный - это технология, какая-то жижа, меняющая окрас каждую минуту. Навальному я перестала верить в 2014 году. Не знаю, кто и на каком уровне его крышует, но это подлец и провокатор.



То, что Юра вчера сделал, это был подвиг. Он сказал наконец этой аудитории то, что никто до него не осмеливался. «Ребят, не бойтесь потерять работу, бойтесь потерять совесть. Даже такой <раздолбай>, как я, не боится завтра остаться без куска хлеба, а вы боитесь».



Наконец-то появилась надежда! Спасибо, Юр, тебе большое, я пойду за тобой

А кому-то речь Дудя таким уж подвигом не кажется.

Борис Цейтлин

Дудь, конечно, молодец. Но для 2019 года просто не молчать как-то уже маловато, что ли.

Дмитрий Зеленов

О как. У нас теперь стоит сказать публично 2 слова правды - уже герой, и в президенты😂

По нашему 44-ому округу многие приличные люди застенчиво-обескураженно радовались "победе" коммунистки-сталинистки Шуваловой.

Наши мосгордумовские выборы продемонстрировали, что народ у нас уже готов проголосовать хоть за черта в ступе, но не за этот режим. И меня это радует - общество довольно быстро учится, когда у него перед глазами достойные примеры. Оно уже научилось отличать откровенных упырей-преступников от заблудшей гибридной коммунистки и рационально выбирать из двух зол меньшее. Общество научилось консолидации.

А Дудя я, конечно, тоже люблю - он прекрасно делает свое дело на своем месте. Ну а кандидатов в президенты у нас достаточно и среди персоналий, более готовых к таким функциям - Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Екатерина Шульман, да и ещё появятся.

Но, конечно, безжалостнее всех критикуют Дудя прокремлевские комментаторы.

Виктор Мараховский

Минутка правдивости.

"Сейчас журналисты всего мира лижут вам зад. Вам, папенькиным сынкам. Вы отлично знаете, как бычить, шантажировать и оставаться в безопасности - такова ваша буржуазная прерогатива, ребята.

Когда вы вчера подрались с полицейскими - я был на стороне полицейских. Потому что полицейские - дети бедняков. Они вышли с окраин. Я отлично знаю, каково им было быть детьми и подростками: тыща для них богатство, не имеющий авторитета из-за своей бедности батя, уработавшаяся мамка. Воющая канализация, хата в дешевом человейнике. Они одеваются как клоуны в дешёвые тряпки, они живут на сорок тысяч в месяц... Им по двадцать лет, как и вам. И вот ребята-полицейские выходят против папенькиных сынков, исполняющих священную традицию элитного хулиганства... Да, вчера был фрагмент классовой борьбы: сражавшиеся за правое дело богатые против вышедших за неправое дело бедняков".

Эти строки были написаны полвека назад, в ходе европейской бузы 1968 года. Охранитель и продажный слуга режима, написавший их - Пьер Паоло Пазолини, один из главных бунтарей в истории мирового кинематографа, создатель "120 дней Содома" и "Евангелия от Матфея", по его собственному описанию марксист, христианин, атеист и голубой.

С таким набором взаимоисключающих параграфов Пазолини просто обязан был вести себя как приличное творческое существо - то есть выступать на вечеринке итальянского GQ с пламенными призывами бороться с проклятым репрессивным режымом.

Но он был при всём своём мутантстве по-настоящему честен и, думается, просто эстетически не переносил пошлятину вроде революционных вип-вечеринок. И в идее "гасить ментов" он видел ровно то, чем она была: желанием личинок будущих элитариев немного напомнить ещё раз быдлу в форме, где его место.

Пазолини был объектом активной нелюбви всех избранных тусовочек - и, честно говоря, любить его было особо не за что. Но он был честен, и это уже тогда был штучный и бесценный товар.

А сейчас этот товар вообще, кажется, исчез с полок (или перебродил в весёлый цинизм). Сейчас у нас нет ни одного Пазолини. У нас есть просто толпа пошлых гламурных борцов за свободу и равенство, искренне харкающих на свободу и равенство тех, кто не с ними, и есть их пошлый лицемерный дудёж.

Спасибо за внимание.

Fantastic Plastic Machine

Дудь. На премии GQ. О репрессиях. Уж не знаю, может ли быть на свете что-то более смешное, более жалкое, и более пошлое. Не хватало только Летова спеть, как Кашину.

Но для высказываний на актуальные темы хороши любые публичные поводы, что и продемонстрировали другие лауреаты премии. Тему политических репрессий в России затронули в своих выступлениях также режиссер Кирилл Серебренников, награжденный в номинации "Человек года", и кинокритик Антон Долин - автор года по версии GQ.

Кирилл Серебренников предложил считать "людьми года" тех, кто боролся за освобождение политических узников:

Я бы, конечно, не называл бы одного человека, а назвал бы людьми года тех, кто договорился об обмене заключёнными. Тех, кто не дал посадить Ваню Голунова. Тех людей, которые выходят, бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности и надежде.

"Событием года" назвал обмен заключенными и Антон Долин:

...Случилось чудо, Сенцов на родине — обменялись Россия и Украина политзаключенными. Это поразительное событие. Для меня это событие года, безусловно. А те, кто помогли ему — это люди года. Но есть закон сохранения не знаю чего, закон сохранения подлости, наверное. По которому тот человек, который все эти пять лет выходил с одиночными пикетами к администрации президента, другим приятным местам и призывал к этому обмену „всех на всех“, когда этот обмен состоялся, этот человек ни за что сел в тюрьму. Его зовут Константин Котов. Его приговорили в рекордно быстрые сроки к четырем годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было.

Наталья Геворкян

Дудь, Серебренников, Долин на вручении премии GQ Человек года 2019 сказали, какой это был год и какое это было лето, подняв уровень номинации до Гражданин. Не видела все выступления на вручении. Возможно, Граждан там было больше.

Тимофей Дзядко

Мощная выдалась церемония.

Ксения Ларина

Светское мероприятие года с каждым годом все токсичнее) Одна из самых аполитичных церемоний становится гнездом сопротивления.

На GQ награждают Дудя и Серебренникова. И они не делают вид, что это светская вечеринка. Они говорят то, что считают необходимым.

Дудь говорит о том, что нельзя молчать, когда кругом творится беспредел, и что в ваш дом на Рублевке тоже могут прийти завтра.

Серебренников говорит о том, что главные люди года - те, которые выходят на улицы.

В Кремле обеспокоенности по поводу "очага сопротивления" не выказывают - по крайней мере вслух. Узок круг этих интеллигентов, страшно далеки они от народа - к этому сводится смысл комментария Дмитрия Пескова, который приводит "Медуза":

Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой. Но мы не слонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий и тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно.

Хотя, безусловно, определенные точки зрения, они известны.



Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали [вчера] очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы.

В число этих "состоявшихся оппонентов" входит, видимо, журналист ВГТРК Андрей Медведев:

А мне вот не кажется, что это лишь пошлость и напыщенная глупость. Юный человек из рекламы перхоти влияет на столь же юные и совсем не заполненные умы. И даже на умы постарше. И даже на читателей глянцевого журнала для офисного человека. И даже на вроде бы совсем разумных граждан с высшим образованием (что, кстати, наводит на мысль о глубоком кризисе и низком качестве высшей школы).



Так что болтун - это не смешно. Это влияние.



"Русский болтун везде болтается. "Русский болтун" еще не учтенная политиками сила. Между тем она главная в родной истории.



С ней ничего не могут поделать - и никто не может. Он начинает революции и замышляет реакцию. Он созывает рабочих, послал в первую Думу кадетов. Вдруг Россия оказалась не церковной, не царской, не крестьянской, - и не выпивочной, не ухарской: а в белых перчатках и с книжкой "Вестника Европы" под мышкой. Это необыкновенное и почти вселенское чудо совершил просто русский болтун.



Русь молчалива и застенчива, и говорить почти не умеет на этом просторе и разгулялся русский болтун".



Розанова в 1912 году не услышали, и как показали последующие события, напрасно.



А вот все же стоит понять, как и кто растит или пользует вроде бы безобидного болтуна.

Критики напирают и на то, что мероприятие было именно светской вечеринкой - не более того.

Медиакиллер

Вчера люди в красивых одеждах собрались в Московской консерватории имени Чайковского на премии "Человек года" GQ. Лауреатами журналистских номинаций стали Антон Долин и Юрий Дудь, который этот приз получает уже в третий раз. Как это обычно бывает на глянцевых премиях, "цвет нации" со сцены толкал много пафосных речей.



Ровно за день до этого в МГК тоже собрались люди, но уже в более скромных одеждах. Тихо и без пафоса прошло вручение премии "Камертон" имени Анны Политковской. Ее получают реально крутые журналисты: в этом году лауреатом стал Иван Голунов - автор мощных расследований, за которого заступилось журналистское сообщество и обычные люди.



Забавно, что Дудь пламенно вещал за нашу с вами свободу, но даже не упомянул реального журналиста года. Конечно, зачем говорить о Голунове, ведь он не хайпит на образе борца с режимом, не толкает популистские речи, а делает свою работу, не требуя ничего взамен.



Одно место, разница в один день, но контраст не только между атласным костюмом и скромными джинсами. Главный контраст - между гламурной показухой и реальными делами

Предыдущие выступления подобного толка ничего в обществе не изменили, напоминает телеграм-канал ​СМИ_ли:

2010 год, премия Листьева. Парфёнов выдаёт спич о госпропаганде, который называют гражданским подвигом и началом падения режима, восстанием культурной элиты и ударов по «путинскому дьяволу».



До этого было в кризисном 2009 ТЭФИ с речью Познера (и шутками Хрюши и Степашки) о необходимости Перестройки и благодарностью Горбачёву и Яковлеву за падение режима. Тоже на неделю было обсуждений - бунт интеллектуалов, началось ого-го!



А в 2013, перед Майданом, Борис Норштейн стал героем на весь мир, включая иносми, заявив, что Магнитский умер от сердечной недостаточности Путина. «Сам автор гениального «Ежика в тумане» нанёс удар в сердце Кремля! Правда, в 2014 Норштейн заявил о невероятной радости от возвращения Крыма и был низвергнут.



Потом, кстати, было в 2015 году ТЭФИ с Жванецким и его «Дедушка и девушка», когда тряслись основы - сам Жванецкий! Высмеял! Режим! Путина! Ох сейчас это самое!



И это мы не вспоминаем утёкшее из аут оф рекордз интервью К.Э. о том, кто реально заказал Листьева «но при нынешней власти это печатать нельзя» - тогда, кажется, даже останкинская игла должна была вздрогнуть и покоситься шпилем на центр Москвы...



Через 5-10 лет, нам кажется, об этом помним только мы, олды. А это всяко были мастодонты - не нынешние <сопляки> на премии GQ.

Но даже если самые искренние слова правды сейчас мало что могут изменить, это не значит, что их не нужно произносить.

Антон Орех

Ну, правильно, конечно, всё сказал Дудь. Но елки-палки! Простые, очевидные слова превращаются в манифест и подвиг! Точно так же, как простые, без затей, повествовательные фильмы Дудя, в которых он всего лишь рассказывает про то, как было на самом деле в Беслане или как на самом деле живет Колыма - эти фильмы становятся художественными откровениями и шоком. Мы проживаем в какой-то тупизне и беспамятстве.