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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Украинских депутатов смогут задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.

Отмена депутатской неприкосновенности была одним из главных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского.

Ранее проект закона большинством голосов поддержал парламент Украины. Депутаты голосовали за версию документа, предложенную предыдущим украинским президентом Петром Порошенко. Прошлый созыв Верховной рады, несмотря на обещания, этот законопроект так и не рассмотрел.

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