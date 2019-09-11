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Суд в Белоруссии приговорил подростка к 13 годам колонии за убийство

Осуждённый по делу о двойном убийстве в школе в Минской области, 19 августа 2019 года

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Суд в Белоруссии приговорил к 13 годам воспитательной колонии подростка за убийство учителя и ученика в школе в городе Столбцы в Минской области. Осуждённый Вадим М. также должен выплатить семьям погибших 110 тысяч белорусских рублей (около 53 тысяч долларов).

Подросток напал с ножом на учителя и сверстников в феврале. Еще двое учеников получили ранения. О мотивах преступления тогда не сообщалось.

Суд решил, что школьник совершил преступления из хулиганских побуждений. На суде осуждённый частично признал свою вину. Психолого-психиатрическая экспертиза ранее пришла к выводу, что подросток осознавал свои действия в полной мере.

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