Россия проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой как минимум пять раз с 2017 года - все пуски завершились неудачно. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.

Как утверждает американская разведка, самый продолжительный полет "Буревестника" (Skyfall по терминалогии НАТО) длился более двух минут, самый короткий — четыре секунды. По данным источников, Россия собирается ускорить работу над проектом, чтобы ракеты были «готовы к войне» к 2025 году.

По оценке разведслужб США, несмотря на множество неудачных испытаний Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы ракета с так называемым неограниченным радиусом действия была "готова к войне" в течение следующих шести лет.



Впервые ракету "Буревестник" c ядерной установкой президент России Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году. Предполагается, что благодаря ядерной двигательной установке ракета будет иметь неограниченную дальность, сможет сутками находиться в воздухе и подлетать к целям в США с неожиданных для систем ПРО направлений .

Неудачные испытания ракеты "Буревестник" связывают со взрывом 8 августа на полигоне в Нёноксе в Архангельской области.Об этом 13 августа написал в твиттере президент США Дональд Трамп.

Официально власти России не подтверждали, что взрыв произошёл именно на испытаниях "Буревестника". Минобороны сообщало, что ЧП имело место при испытаниях жидкостного реактивного двигателя. После аварии в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.



Радио Свобода после изучения информации о взрыве из открытых источниов пришло к выводу, что пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть в Нёноксе не в результате неудачных испытаний "Буревестника", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее – в результате другого неудачного пуска.