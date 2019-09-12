СК начал проверку из-за прически четвероклассника "как у Ибрагимовича"

В Красноярском крае следователи начали проверку конфликта в школе из-за прически одного из учеников. Четвероклассник выбрил виски, обесцветил волосы и собрал их в пучок на макушке – чтобы быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича, который раньше играл за любимую команду мальчика "Манчестер Юнайтед".

По словам самого ребёнка, родители не были против, и он проходил с такой прической почти год. Однако в августе в школе ввели новые требования к внешнему виду учащихся. После этого преподаватели стали делать замечания четверокласснику. В частности, завуч назвала прическу мальчика "немужской", а другие учителя заявляли, что "такая прическа была популярная в "Гитлерюгенде", что пучок – это "последний этап гендерного переопределения", а красить волосы – это "традиция сексуальных меньшинств с Запада".

В итоге родителям мальчика предложили перевести его на домашнее обучение. В ответ они написали заявление в прокуратуру из-за травли сына. Сейчас следователи опрашивают четвероклассника, его родителей и учителей, а в социальных сетях начался флешмоб в поддержку ребёнка. Пользователи призывают обратить внимание на ситуацию самого Ибрагимовича.