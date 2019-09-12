Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда"

В США умер актер Джефф Фенхолт, первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда". Он не дожил пяти дней до своего 69-летия.

Фенхолта нашли мертвым в собственном доме в Ньюпорт-Бич (штат Калифорния, США). Однако его смерть не расследуется как подозрительная, поскольку его сын и друзья подтвердили, что у Фенхолта были проблемы со здоровьем. Другие подробности неизвестны.

"Вчера мой папа – Джефф Фенхолт – отправился домой, чтобы быть с Господом", – написал в фейсбуке его сын, пастор Тристан Фенхолт. "Как и все мы, он не был совершенным человеком, но он знал совершенного Спасителя (Иисуса) и любил делиться Евангелием с как можно большим количеством людей. Его музыка и служение буквально коснулись жизни сотен тысяч людей", – говорится в сообщении.

Рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос – суперзвезда" впервые была поставлена на Бродвее в 1971 году. Журнал Time поместил Фенхолта на обложку с терновым венцом на голове. Актер сыграл заглавную роль в постановке, которая шла в Театре Марка Хеллингера в Нью-Йорке, более 700 раз.

Впоследствии в интервью Фенхолт рассказывал, что на волне славы и стресса пристрастился к наркотикам и алкоголю, но сумел побороть зависимость, найдя спасение в христианстве. Актер написал автобиографию, в которой подробно рассказал о своем пути от роли Христа в мюзикле к служению проповедником.