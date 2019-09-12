Ряса против Дарвина: соцсети об откровениях скандального протоиерея

Явный интерес на этой неделе вызвала новость из Твери, где с самолёта сбросили 70 литров святой воды – это, по замыслу организаторов акции, должно помочь в борьбе с пьянством и блудом:

Традиционный крестный лёт в День трезвости 11 сентября стартовал с аэродрома Змеёво. Священники полили город с самолёта святой водой, митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен и облетел Тверь с мощами тверских святых. На борту самолета, помимо священнослужителей, пролетела семейная пара, в которой муж чудом исцелился от пьянства.

И это всё не шутки. В Твери есть реальные случаи чудесного избавления от пьянства, говорит организатор подобных мероприятий – председатель приходского совета Собора в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" Александр Горячев

В социальных сетях "крестный лёт" подвергся насмешкам.

Елена Санникова:

А почему именно 70 литров? Есть какая-то дозировка миллилитров святой воды на квадратный метр территории?)

Геннадий Михайлов:

Так и хочется сказать, надо было больше, что такое 70 литров для наших блудниц и пьяниц. Пусть еще надо Москвой полетает, у меня соседи пьют...

Ещё один священнослужитель, который будто нарочно собирает издёвки, – это глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Димитрий Смирнов. Выступая на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве при поддержке Императорского православного палестинского общества, Смирнов решил высказаться о теории Дарвина – его цитирует РИА "Новости":

"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы — обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", — сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

По его мнению, выбор сегодня стоит такой: "либо принять библейское учение" о создании человека и всей Земли Богом, "либо продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать".

Как отметил Смирнов, в рамках данных научных концепций семья рассматривается как общественный "институт". Однако, возразил он, "институтом" является, например, прокуратура или армия, а "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья — это не институт".

"В Писании сказано: "мужчину и женщину сотворил их". Сказано о Боге. Что, Бог создал новый институт? Человек — это семья. Христиане веруют в Святую Троицу. Бог создал человека по образу и подобию своему. Человек — тоже Троица: един по существу, но троичен в лицах. Три лица: мужчина, женщина и дитя. <...> Это не институт — это творение Божие", — отметил священник.

Андрей Десницкий:

И снова информационная атака на церковь. И впереди всё тот же командир на лихом коне...

Темник:



Классическое противостояние некоторых верующих с теорией Дарвина. Репутации РПЦ это в плюс не идёт.

Игорь Кудряшов:

Гражданин Смирнов активно работает на подрыв РПЦ.

Если он науку не признаёт, то как он может понять, что научно, а что нет? И вообще, он что хочет сказать? Что у него научный склад ума и он может оценить теории с научной точки зрения? Если это так, то он не иерарх РПЦ

Артём Шестаков:

Это та же наука достижениями которой пользуется Кирюша когда летает? а Димон когда вещает на камеру? да и в прочих случаях. Научный подход по всей видимости основан на одной книге и её трактовках. #Смирнов из #РПЦ с ума не сошел ли часом?

Минправды:



Протоирей Смирнов опять нагородил чепухи относительно науки и происхождения человека. Во-первых, Смирнов назвал теорию эволюции Дарвина "абсолютно ненаучной". На самом же деле в научном сообществе нет абсолютно никаких сомнений относительно эволюции в качестве процесса, обусловившего появление человека.



В то же время Смирнов ошибочно полагает, что современная наука считает, что человек произошел от обезьяны. Это не так. Современные ученые считают, что у обезьян и человека был один общий предок примерно 5-8 миллионов лет назад. То есть люди произошли от этого общего предка, а не от обезьян. Обезьяны же это — параллельная ветвь эволюции этого предка.

РИА ФАН приводит слова биолога и популяризатора науки Александра Маркова, который заявил, что "современная наука не сомневается в реальности эволюционного происхождения всех видов".

Юрий Водолазкин:

Протоирею Смирнову нужно почитать теорию Дарвина. Именно написанную Дарвиным, а не интерпретации неучей не умеющих читать.

Впрочем, среди защитников Смирнова тоже есть те, кто упрекает оппонентов в невежестве.

Руслан Остров:

Как всегда слова нашего протоиерея Дмитрия Смирнова вызвали шквал негодования у правого крыла большевизма - либерально настроенных людей советского воспитания.

Они в страшном сне не могут себе представить, что то чему их учили в школе 30 лет назад, учителя, которых учили в педагогических ВУЗах 60 лет назад, может быть критикуемо.

Однако, должен отметить, что например, на странице известной матушки Марии Сенчуковой, которая тоже не смогла сдержаться и прошлась советским, тоталитарным, калёным железом по всем батюшкам, которые не вписываются в советскую, марширующую единым строем, картину реальности, те же прагматичные люди знающие толк в современном взгляде на теорию Дарвина отзывались о ней достаточно скептически .

Самый лестный отзыв (который можно назвать компетентным в силу образованности его автора ) о теории Дарвина от защитницы ея же выглядел примерно так :

"Теория Дарвина в сравнении с современной теорией эволюции это всё ровно, что паровая пушка Архимеда, в сравнении с современной газовой турбиной".

Но и от радетелей за борьбу с "церковным мракобесием" тоже было критики этой самой ТЭ.

Там много ещё было разной однобокой либеральной лабуды про телегонию, компьютеры, прививки, но пока остановимся на этом и не будем растекаться мыслью по древу.

А издание "Взгляд" даже провело опрос среди своих читателей!

Впрочем, протоиерей часто ведёт себя как заядлый тролль. В последнее время он успел рассказать своей пастве, что русские мужчины слабы и ничтожны, а виноваты в этом русские женщины, зато в другой раз поведал, что женщины не могут быть педагогами, потому что "долог волос, да ум короток", а в русском языке нет женского варианта слова "педагог".

Илья Симановский:

Волос длинный - ум короткий" - сообщил о женщинах протоиерей Смирнов, з̶а̶б̶ы̶в̶ ̶п̶р̶о̶ ̶п̶а̶р̶а̶ш̶ю̶т̶,̶ ̶б̶о̶л̶т̶а̶ю̶щ̶и̶й̶с̶я̶ ̶з̶а̶ ̶с̶п̶и̶н̶о̶й̶ обладатель косички и жидкой бороды до ключиц.

Мария Арбатова:

На мой взгляд, главная проблема этого заявления — это уровень сознания человека, который представляет РПЦ. Он давно укрепился в сознании масс как клоун в рясе. В России идут нормальные процессы цивилизационные, которые начались в 1917 году, когда женщины получили равноправие. Другой вопрос, что они получили вместо равноправия двойную работу: и на работе, и дома. Но когда больше, чем через век кто-то начинает пытаться вербализовать тему гендерную как какую-то лапотную, избяную, нутряную, уже даже не смешно. Мы живём в реалиях постиндустриального общества и, конечно, некоторые попы могут привлекать к себе необразованную, нетребовательную и незатейливую паству, но в целом, люди уже не разговаривают на этом языке. Это уже стыдно.

Ксения Собчак:

хахахаха опять мы, женщины, виноваты Отец Дмитрий считает, что виной тому - сила русской женщины и советская пропаганда, которая приучала к тому, что несмотря на быт и рождение детей, женщина должна работать.

Алексей Дурново:

Логику дремучего протоиерея я понять могу. Если женщины уйдут из школ и университетов и займутся - как мечтают мракобесы из РПЦ - борщами, то образование в России умрет, не приходя в сознание. Некому будет подвергать сомнению антинаучную бредятину, которую гонят религиозные тексты и озвучивают представители высшего духовенства. Останется только молиться и верить в то, что Юлианский календарь точнее Григорианского, а солнце вращается вокруг Земли.

Самцы, причисляющие себя к "настоящим мужикам", повторяют, как заклинание: "это не бабье дело" и "баба должна сидеть с детьми", потому что жизнь раз за разом доказывает две простых истины. Во-первых, женщины зачастую справляются с "не бабьим делом" гораздо лучше мужчин. Во-вторых, у многих мужчин неплохо получается сидеть с детьми и воспитывать их. Разделение труда делает нас универсалами. Ну и еще одна вещь... В России живет 150 миллионов человек. И эти 150 миллионов - единственный настоящий экономический потенциал страны. Если половину засадить за борщи, то, кроме перевыполнения плана по сбору урожая свеклы, ни хрена путного не выйдет.

Андрей Кураев:

А что в Париже?

А, просто там в это же время православные публицисты и проповедники проводят рекламную акцию на тему, что ортодоксия ну совсем никак женщин не принижает.

И кто из них православнее - Поль Евдокимов или Смирнов? Аутентичнее духу и истории православия, конечно, Смирнов. Кто честнее? Конечно, Смирнов. Ну, не хочет эта ортодоксия вырастать из своего родного феодализма. Упирается рогами, копытами и нимбами.

Но для каждого христианина в отдельности эта задача все же вполне по силам. Просто надо перестать корчить из себя великовозрастных и никогда не взрослеющих "чадушек".