Роструд проверит МГУ после сообщений о "нулевой" зарплате преподавателей

Федеральная служба по труду и занятости проведет проверку на историческом факультете МГУ имени Ломоносова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Проверка пройдёт после того, как член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик рассказал о том, что ему предложили читать на факультете лекции на безвозмездной основе.

Иванчик преподает на историческом факультете МГУ с 2006 года. 10 сентября он рассказал в фейсбуке, что на факультете ему предложили работать бесплатно, поскольку "истфак совсем обнищал". По словам Иванчика, он стал не первым сотрудником в МГУ, кого решили оформить с нулевой зарплатой. Академик пояснил "Коммерсанту", что его основная работа — в Институте всеобщей истории РАН, однако в МГУ он ведет курс греческой эпиграфики. В своем посте он отметил, что "оплата этой работы всегда была символической".

Исполняющий обязанности декана исторического факультета Лев Белоусов заявил, что Иванчик не встречался в начале нового учебного года с руководством факультета и ему не предлагали читать лекции. "Работающие на историческом факультете МГУ совместители получают заработную плату в соответствии с окладом, предусмотренным занимаемой ими штатной ставкой", — сказал Белоусов.

Иванчик в ответ написал, что такое предложение ему сделал сотрудник кафедры, который каждый год оформлял его работу на факультете: "В ответ на мой вопрос, как это возможно сделать официально, она проконсультировалась с ответственным за оформление совместителей сотрудником деканата и с ее слов подтвердила – "у нас оформляют на безвозмездной". Зачем декану отрицать факт, который легко проверяется, мне непонятно".