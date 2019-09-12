Трамп: Болтон грубо ошибался по вопросам КНДР и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду рассказал журналистам о причинах увольнения своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Трамп, в частности, резко раскритиковал предложения Болтона о политике по отношению к Северной Корее и Венесуэле. Он также заявил, что Болтон часто не совпадал во мнениях с другими представителями администрации.

Президент напомнил о предложении Болтона руководству Северной Кореи отказаться от ядерного оружия без каких-либо предварительных условий, заявив, что понимает резкую реакцию северокорейского лидера Ким Чен Ына на это предложение. Меры, предложенные Болтоном, также, по словам Трампа, не привели к падению режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Именно бывший советник по национальной безопасности чаще других представителей администрации США выступал по венесуэльской проблематике в соцсетях, заявляя о полной поддержке Вашингтоном оппонента Мадуро Хуана Гуайдо. Болтон также выступал против какого-либо смягчения санкций в отношении Ирана. Эта идея предлагалась для того, чтобы подготовить почву для возможной встречи президентов США и Ирана.

Россию, которую Болтон в качестве советника по национальной безопасности также неоднократно посещал, Трамп не упомянул.

Джон Болтон был отправлен в отставку во вторник. Трамп тогда написал в твиттере, что имя нового советника по национальной безопасности назовёт на следующей неделе. В четверг в американской прессе появились сообщения, что в администрации Трампа обсуждается возможность назначения на пост советника по национальной безопасности госсекретаря Майка Помпео, с тем чтобы он совмещал обе должности. Такой прецедент в истории США существует: в 1973 году советник по национальной безопасности Генри Киссинджер стал госсекретарём и занимал эту должность 2 года. Сам Трамп это не комментировал. Накануне он заявлял, что рассматривает пять кандидатур на должность советника, не назвав их имена.