ЕС на полгода продлил персональные санкции против граждан России

Европейский союз на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Об этом сообщили в четверг в Брюсселе.

В санкционном списке – 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в ЕС.

Санкции были введены в 2014 году после аннексии Крыма, а затем несколько раз были ужесточены в связи с поддержкой Россией сепаратистов на востоке Украины. С тех пор они несколько раз продлевались. В санкционном списке – ряд российских государственных деятелей, чиновников, военачальников, а также лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов Донбасса.

Помимо персональных санкций, ЕС также ввел против России экономические санкции.