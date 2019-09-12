В Италии задержаны подозреваемые в причастности к аварии в римском метро

Итальянская полиция выдала ордер на задержание четырёх подозреваемых в связи с аварией на эскалаторе в римском метро в октябре 2018 года. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники.

Двое из подозреваемых – сотрудники компании Metro Roma, другие двое работали в муниципальной транспортной компании ATAC. Их обвиняют в мошенничестве в государственных поставках и нанесении травм с отягчающими обстоятельствами.

В октябре 2018 года болельщики российской команды ЦСКА пострадали в Риме перед матчем с итальянской "Ромой". Тогда рухнул эскалатор станции метро "Республика", на котором ехали около 50 поклонников армейского клуба. Серьезные травмы получили семь человек. По предварительным итогам расследования, причиной инцидента стала техническая неисправность эскалатора: его не ремонтировали несколько лет.