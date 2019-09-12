Генеральная прокуратура проверит информацию о вмешательстве сотрудников иностранных дипломатических ведомств во внутренние дела страны, заявил в четверг на заседании в Совете Федерации начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

Надзорное ведомство, по его словам, располагает "серьезной информацией" о подобных нарушениях. При этом он не уточнил, о дипведомствах каких стран и о каких именно фактах идёт речь. Завалунов добавил, что в случае подтверждения сведений будут приняты "меры прокурорского реагирования", в том числе на уровне международного сотрудничества.

"Лазейка для вмешательства"

Также в Генпрокуратуре заметили, что реклама на платформах Google является лазейкой для вмешательства во внутренние дела России. "Определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела", – сказал Завалунов.

Он добавил, что представители компетентных органов западных стран могут напрямую запрашивать у провайдеров цифровую информацию о гражданах. По словам Завалунова, такие методы применяются с использованием ресурсов Google и Microsoft. "Такая лазейка для прямого нарушения государственного суверенитета в информационном пространстве недопустима", – добавил он.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что Facebook и Google рассматривают возможность создать с комиссией контактную группу, чтобы их ресурсы, как он выразился, не использовались с нарушением закона.

Комиссия для расследования иностранного вмешательства

8 сентября, в единый день голосования, Роскомнадзор обвинил во вмешательстве во внутренние дела России компании Google и Facebook. По данным ведомства, они распространяли политическую рекламу в день выборов в Мосгордуму, когда размещение такой рекламы запрещено законом. Google ответил, что поддерживает ответственные политические рекламные объявления, соответствующие местному законодательству. Российский офис Facebook подчеркнул, что соблюдение избирательного законодательства – это ответственность рекламодателя.

О возможном вмешательстве во внутренние дела зарубежных сил власти России заявляли еще в августе, на фоне протестов из-за недопуска к участию в выборах независимых кандидатов. В частности, после согласованного митинга 10 августа председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что "зарубежные силы" посредством YouTube провоцировали пришедших на акцию нарушить закон.

Вскоре после этого в Госдуме создали комиссию для расследования иностранного вмешательства в российские выборы. Подготовленный комиссией доклад позднее передадут в правоохранительные органы. Как говорил глава нижней палаты Вячеслав Володин, в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела. "Огромное количество фактов говорит об обратном", – считает он. Также 10 сентября Володин поручил проверить деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь в рамках расследования иностранного вмешательства.

Угрозы вызвать СМИ "на ковёр"

Принято единогласное решение рекомендовать комиссии в обязательном порядке приглашать представителей тех СМИ, которые "себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации и фактически вмешались в наши внутренние дела", говорил Володин. Так, в Думу для обсуждения обвинений во вмешательство в дела России приглашали руководителей Deutsche Welle, но они отказались. Председатель комиссии Василий Пискарев заявлял, что издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию.

Кроме того, внимание парламентариев привлекли и другие издания. В начале сентября председатель комиссии верхней палаты Андрей Климов, в частности, приводил в пример показ на Венецианском кинофестивале фильма о Михаиле Ходорковском "Гражданин X". А член Общественной палаты Елены Сутормина упомянула "Медузу" и "Дождь", которые, по её словам, "получая иностранное финансирование", подробно информировали о предстоящих несанкционированных акциях протеста. Телеканал, по ее мнению, "активно пропагандировал время и дату мероприятия, вел определённые репортажи". "Медузу" она обвинила в "необъективном освещении" акций, в частности, в том, что издание показывало "искусственную массовость" протеста.

В свою очередь начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов в основном цитировал твиты западных СМИ, парламентариев, посольств, в которых критикуются "необоснованно жесткие действия силовиков на несанкционированных митингах". Комментируя эти обвинения, представитель замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Генпрокуратуры Алексей Жафяров сказал, что действия полиции и сотрудников Росгвардии носили "высокопрофессиональный и квалифицированный характер и осуществлялись в полном соответствии с законом".