Зеленский: Киев настаивает на встрече "нормандской четвёрки" в сентябре

Киев настаивает на проведении встречи "нормандской четвёрки" в сентябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Киеве. Зеленский уточнил, что дата встречи пока не определена, встреч с президентом России до начала переговоров не запланировано.

По словам Зеленского, на переговорах планируется обсудить так называемую "формулу Штайнмайера". Это предложение президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, которое подразумевает одновременное принятие Верховной радой Украины поправок в конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. В обмен пророссийские сепаратисты должны отвести свои вооружённые отряды и технику с территорий, неподконтрольных Киеву.

Во время встречи Украина будет твердо защищать свои национальные интересы, заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что в Минске продолжает работать Трёхсторонняя контактная группа. Она обсуждает этапы и сроки освобождения граждан Украины, удерживаемых на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

"Нормандская четверка" – четырёхсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. Она занимается выработкой политического разрешения конфликта на востоке Украины. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция. Встречи "четвёрки" проходят с июня 2014 года.