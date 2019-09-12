Для Устинова запросили шесть лет колонии по делу о плече росгвардейца

Прокуратура запросила шесть лет колонии для актёра Павла Устинова по делу о нападении на бойца Росгвардии на акции протеста 3 августа в Москве. Суд вынесет приговор в пятницу, 13 августа.

По версии следствия, Устинов выкрикивал оскорбления в адрес полицейских на акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. При задержании он якобы сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

Обвиняемый вину не признаёт и утверждает, что не участвовал в акции. Правозащитный центр "Мемориал" признал Устинова политзаключенным.

8 сентября состоялись выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождалась акциями в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты, которых не допустили до участия в выборах. После протестов 27 июля в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По ним были арестованы 16 человек. Некоторым из них уже вынесли обвинительные приговоры. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.