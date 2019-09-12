Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на Ближнем Востоке

Израиль не готов мириться с военной угрозой со стороны Ирана с территории Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Нетаньяху подчеркнул, что Тегеран всё более активно использует территорию Сирии для размещения ракет, направленных на Израиль. В такой ситуации, по словам премьера, важным становится диалог между израильскими и российскими военными, которые присутствуют в регионе. Нетаньяху сообщил, что перед встречей с Путиным проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и рассказал ему о необходимости военного сотрудничества двух стран на Ближнем Востоке.

В свою очередь Путин подчеркнул, что взаимодействие Израиля и России очень важно на фоне угрозы со стороны международного терроризма. Президент добавил, что принял предложение израильского президента посетить Израиль в начале 2020 года.

В этом году Путин и Нетаньяху встречались уже три раза. Сегодняшний визит израильского премьера проходит на фоне предстоящих выборов в парламент Израиля – Кнессет. Они намечены на 17 сентября. Как пишут израильские СМИ, после встречи с Путиным Нетаньяху рассчитывает перетянуть на свою сторону голоса избирателей и повысить рейтинг своей партии "Ликуд".

Ранее израильский премьер заявил, что в случае победы на выборах намерен установить израильский суверенитет над долиной реки Иордан на Западном берегу. Офис генерального секретаря ООН уже назвал эти планы "серьёзным нарушением международного права". Позицию Нетаньяху раскритиковал и российский МИД.