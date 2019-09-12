Суд в Пензе оштрафовал избранного депутата за голодовку

Суд в Пензе оштрафовал на 150 тысяч рублей избранного на прошедших выборах депутата городской думы и координатора движения "Левый фронт" Виктора Хомца за голодовку. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщается на сайте "Левого фронта".

В начале сентября Хомец и ещё семь кандидатов в депутаты городской думы вышли на центральную площадь Пензы и объявили голодовку. Так они выразили свой протест против досрочного голосования. Кандидаты в депутаты считали, что так власть хотела заставить проголосовать работников бюджетных учреждений. Протестующих задержала полиция и составила на них протоколы.

На выборах 8 сентября Хомец был избран депутатом Пензенской городской думы. Он набрал 2544 голоса избирателей, что на 816 голосов больше, чем у его конкурента из "Единой России".