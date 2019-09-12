Госдума отклонила законопроект о декриминализации "дадинской" статьи

Госдума отклонила в первом чтении законопроект о декриминализации "дадинской" статьи Уголовного кодекса России. Ответственность по ней наступает за четвёртое нарушение порядка проведения массовых мероприятий в течение 180 дней. Максимальный срок наказания по статье – пять лет. В 2015 году по этой статье впервые осудили гражданского активиста Ильдара Дадина. Он получил три года колонии. Через два года приговор был отменён Верховным судом, Конституционный суд разъяснил, что применять статью о неоднократных нарушениях можно только в случае, если они не были формальными и нарушали права граждан.

Декриминализовать статью предлагала группа депутатов от ЛДПР. Законопроект был внесён в 2017 года. Против документа выступила партия "Единая Росси". Во время обсуждения представитель фракции заявила, что главная задача статьи – предупреждение нарушений на массовых акциях. Ирина Белых заметила, что с 2015 по 2019 год по статье не выносилось ни одного приговора.

Позицию "Единой России" раскритиковали депутаты от КПРФ и "Справедливой России".

5 сентября суд в Москве приговорил по "дадинской статье" к четырём годам колонии участника протестов Константина Котова. Его признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций. Полиция в Москве неоднократно задерживала активиста с марта по август. Правозащитный центр "Мемориал" признал Котова политическим заключённым.