У координатора штаба Навального в Новосибирске снова обыск

К координатору штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергею Бойко в пятницу утром вновь пришли с обыском. Жену Бойко, Кристину Жданову увезли в больницу на скорой помощи. Об этом сообщается в твиттере штаба.

Обыск прошел также у брата Сергея Бойко- Вадима.Сотрудники полицииизъяли технику и посоветовали позвонить через две недели. Вернут ли её, будет зависеть от того, "что скажет Москва", сказали они Вадиму Бойко.

Волонтеры новосибирского штаба Алексея Навального также сообщили, что не выходить на связь активистка Полина Голобокова. Вчёра её задержали и допрашивали.

Накануне Сергей Бойко записал видеотрансляцию того, как к нему пришли с обыском, и выложил запись в ютьюбе.

В четверг правоохранительные органы устроили обыски во всех штабах Алексея Навального в 43 регионах страны. В общей сложности Басманный суд Москвы выдал 94 постановления об обыске в рамках дела Фонда борьбы с коррупцией об "отмывании денег". При этом, как написал руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, многие обыски проводятся без санкции суда как не терпящие отлагательств. Банковские счета некоторых сотрудников региональных штабов Навального заблокировали.