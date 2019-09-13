Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы

Социальная сеть Twitter заблокировала официальные аккаунты Коммунистической партии Кубы, её лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы. Об этом сообщает Reuters . Помимо этого были заблокированы учетные записи Министерства связи и нескольких местных СМИ. Союз журналистов Кубы назвал действия соцсети "массовой цензурой".

Блокировка аккаунтов началась 11 сентября во время обращенияк нации председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля. Он предупредил кубинцев,что из-за санкций США стране грозит энергетический кризис.

Представитель Twitter, комментируя блокировки, сослался на правила компании, которые запрещают с помощью использования нескольких учетных записей искусственно выводить новости в топ. МИД Кубы назвал действия соцсети "очевидной согласованной операцией, целью которой было ограничить заявления революционеров в защиту правды".

Страница Рауля Кастро до сих пор недоступна. Учетная запись его дочери и аккаунт партии уже работают.