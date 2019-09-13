В Вене умерла поэт и переводчик Елизавета Мнацаканова

В Вене 10 сентября умерла поэт, переводчик и музыковед Елизавета Мнацаканова. Ей было 97 лет.

Елизавета Мнацаканова родилась в Баку в семье врачей. В 1945-1947 годах училась на филологическом факультете Московского государственного университета. В 1950 закончила Московскую консерваторию. Автор книг и статей о творчестве Моцарта, Брамса, Малера, Прокофьева. Переводила немецкую и австрийскую литературу.

С 1964 работает в жанре визуальной поэзии, сочетая в своих текстах элементы шрифта и графики. Сама Мнацаканова часто называла свои тексты партитурами.

С 1975 года жила в Вене, писала на русском и немецком языках. Преподавала русскую литературу в Венском университете.

В СССР и России до 1990-х годов произведения Мнацакановой не публиковались, за исключением двух стихотворений в журнале "Литературная Армения" в 1971 годуи нескольких переводов. В 1972 году поэтесса передала рукописи своих новых сочинений (тексты до 1965 она уничтожила) Генриху Бёллю,который приехал в Москву. В 1975 году после эмиграции Мнацакановой в Австрию Бёлль вернул ей тексты. По её словам, это "дало ей силы жить дальше".

Елизавета Мнацаканова лауреат премии Андрея Белого за 2004 год.

В 2018 году в России вышла книга "Новая Аркадия" - наиболее полное издание текстов Мнацакановой.

В 2018 году австрийский режиссер Флориан Коглер снял документальный фильм о Мнацакановой Das Buch Sabeth. Так называется её книга, в предисловии к которой она писала: "Эта книга о печали. Содержание книги – история встречи и

расставания двух незнакомых людей, которые, собственно, никогда не

виделись. Несмотря на это, они вспоминают друг о друге с тоской

и болью. Когда они простились и расстались, чтобы никогда

больше не встретиться, в их сердце медленно входит печаль,

чтобы поселиться там навсегда."