СКР возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Управление Следственного комитета России по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями граждан на миллиарды рублей. Об этом сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По версии следствия, в 2017–2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян о якобы согласии перевести свои накопления из государственного Пенсионного фонда в несколько крупных негосударственных фондов.

Все заявления россиян были заверены нотариусами, однако, по данным следствия, подписи и печати были поддельными.

В настоящее время существует несколько способов подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений: электронный – через портал госуслуг, и бумажный – отправка в фонд заявления, заверенного нотариусом. В прошлом году больше всего заявлений (полтора миллиона) было подано вторым способом. Через интернет подали более 260 тысяч заявлений.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, подозреваемых в нём нет. Сейчас следствие пытается установить организаторов и исполнителей аферы, пишет "Коммерсантъ".