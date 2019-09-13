Единый день обысков: Рунет о силовой атаке на оппозицию

Главное политическое событие недели - по всей стране почти одновременно прошли сотни обысков, в первую очередь в офисах ассоциации "Голос" и штабах Алексея Навального. Следователи изымали документы и технику, а активистам массово блокируют счета в рамках дела об "отмывании денег" через Фонд борьбы с коррупцией.

Леонид Волков:

Подтверждены обыски сегодня утром у координаторов штабов, сотрудников штабов и в помещениях самих штабов в 39 городах, вот список.

Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток, Иваново, Калининград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельск, Пермь, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранск, Иркутск.

Вероятно, такая же ситуация в Брянске и Смоленске, но нет связи и нет 100% подтверждения.

Общее количество штатных сотрудников (включая координаторов) региональных структур, у которых сегодня проводится обыск по месту жительства — 70 человек. Плюс сами помещения штабов. Плюс значительное количество активных волонтеров, точного списка пока нет. Так что общее количество обысков уже превышает 150, задействовано не менее 1000 сотрудников силовых структур.

Необходимая юридическая помощь оказывается.

Все сотрудники после обысков уезжают на допросы в местные подразделения СК РФ в качестве свидетелей по «делу об отмывании», все на 51-й статье. Основная цель следственных групп — изъятие техники.

Следственные группы отключают все штабы от видеосвязи, чтобы не работало видеонаблюдение, где-то до захода в штаб, где-то сразу после. Где-то электричество обрезают, где-то просто роутеры вырубают. Следственные действия в штабах производятся без присутствия сотрудников штабов, представителей собственников помещений, координаторов и/или адвокатов, в большинстве городов вынесли двери просто задолго до начала рабочего дня.

Так что ждите на «каналах с достоверными мусорскими сливами» подробностей о найденных в штабах визитках Яроша, тоннах героина, и пачках тысячедолларовых купюр с портретами Джорджа Сороса.

Естественно, рассчитывать на отражение в протоколе обысков точного списка изымаемой техники в этих условиях тоже не приходится, идет совершенно открытый грабеж.

Лев Шлосберг:

В ходе кампании погрома и грабежей офисов ФБК и штабов Навального по всей стране в Пскове сейчас проходит обыск дома у члена партии «Яблоко», фактического победителя выборов депутата Псковской городской Думы Николая Кузьмина, который не является сотрудником штаба Навального. Никаких законных оснований для обыска нет. Как их нет и для общероссийского уголовного дела против ФБК. Но Молох закрутился. Это политически мотивированная атака. Выборы закончились, последние маски сброшены, все вышли из тени. Будет очень тяжело. Нужна максимальная гласность происходящего и солидарность со всеми, на кого направлена эта атака. А направлена она против каждого из нас.

Сергей Алексашенко:

Судя по той ярости, с которой Кремль набросился на ФБК, там посчитали, что "умное голосование" сработало гораздо более сильно, чем многие думают. Кроме того, нужно каким-то образом затормозить выход новых антикоррупционных расследований?!

Илья Клишин:

Сегодня рано, когда вы ещё спали, пришли с обысками к активистам и координаторам Навального в регионах.

Вы думаете, это, наверное, месть за умное голосование. Я тоже так думаю. Сидели на совещании, грустили, грустили, а потом хлопнул себя кто-то по лбу: Семен Семеныч, мы же можем послать ментов их кошмарить. Неча.

Я вот, например, знаю координатора тамбовского штаба Навального — Диану Рудакову (год назад ее похитили люди с гражданской одежде, засунули в такси и отвезли в суд, чтобы посадить ни за что). В Тамбове не было никаких выборов в этом году, но к шесть утра Диана сообщила, что к ней вломились с обыском. В шесть утра. Представьте, вы спите. И просыпаетесь от тяжёлых ударов в дверь, криков «Полиция! Откройте». Конечно, дискомфорт, который в этот момент вы испытываете не сравнить со со страданиями, что пережили Тимати и Касамара от либеральной травли, но все же не очень приятно. Диана — напомню, юная девушка, которой всего двадцать с чем-то лет.

Просто когда мы читаем в новости «в 15 городах пришли с обысками в штабы Навального и к координаторам», статистика как бы сглаживает эмоцию. А эмоцию не надо сглаживать. Подумайте, что одновременно с дверью Дианы сегодня постучали кому-то в Челябинске, Липецке, Чебоксарах, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Оренбурге, Томске, Кемерове, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске.

Алексей Федяров:

39 городов, сотни обысков, больше 1000 сотрудников, тщательно продуманная специальная межведомственная операция.

Что это?

Правоохранительные органы наносят решительный удар по трансграничному наркотрафику и паутине лабораторий синтетических наркотиков?

Пресекают деятельность сети преступных сообществ, промышляющих кражами, рэкетом и разбоями?

Вскрыты коррупционные межрегиональные схемы хищения бюджетных денег из госкорпораций, накрыли псевдоподрядчиков и обнальщиков?

Нет. Страшнее враг.

Кражи потом, их всего около полумиллиона нераскрытых за прошлый год и раскрываемость меньше 40%, но стабильность важнее, отнеситесь с пониманием.

И контрабанда наркотиков - набирается же чуть больше сотни дел в год, со всеми фризиумами, да и хватит.

Подождет наркотрафик.

И коррупция подождет.

Сначала Навальный.

Любовь Соболь:

Это полномасштабные репрессии, ответ на «Умное голосование». Паника Кремля и желание закатать общество под асфальт за проигрыш единороссов на прошедших выборах.

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Но важно понимать, что репрессии могут коснуться каждого, не только политических активистов.

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В 2018 году правозащитная организация Агора публиковала доклад «Политические обыски: призрачная неприкосновенность».

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За последние 10 лет российские силовики получили 2 миллиона (!) разрешений судов на производство обыска или осмотра в жилище, что составляет 96,32% от общего числа запросов. Таким образом, обыску подверглось каждое 27 (!) жилище в стране.

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Общее число запросов (и, соответственно, разрешений) растет, увеличившись за этот же период примерно на половину. Таким образом, в настоящее время ежедневно в России, в среднем, проходит более пятисот обысков.

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Никто не застрахован от беспредела. Общее бесправие в путинской России.

Илья Яшин:

Хочу выразить свою поддержку сторонникам Алексея Навального, которых сегодня подвергали обыскам и допросам по всей стране. Я представляю, как это неприятно и сложно, особенно когда трогают близких и родственников. Но ребята держатся невероятно мужественно и достойно. Уважаю!‬

Даниил Кен:

Сегодня у меня, как и у Ольги Гусевой, Александра Шуршева и еще 200 наших товарищей по всей стране прошёл обыск в рамках липового дела об отмывании 75 миллионов Фондом борьбы с коррупцией. В 6 утра выломали дверь в квартиру, где я зарегистрирован, и где живет мама. Я сам пришёл чуть позже. Интересовала компьютерная техника, вещи, книги... перебрали всё. Потом повезли на допрос в СК.

По постановлению Басманного суда Москвы обыск проводился у меня, как у сотрудника ФБК, где я ни дня не работал (а всё моё сотрудничество со штабом Навального в Петербурге осуществлялось исключительно на волонтерских началах). Считаю это лестной оценкой моих усилий на муниципальной кампании штаба в этом году.

Все эти обыски и само уголовное дело — месть Кремля за успех "Умного голосования" и за блестящие расследования Фонда. У Оли, Саши и целого ряда наших сотрудников теперь -75 миллионов на банковских счетах, заблокированы карты, изъяты наличные деньги и техника. Но я уверен, никого они так запугать не смогут. Работаем дальше.

Евгений Пашуткин:

После обыска у меня заблокировали все счета во всех банках. Ипотеку за меня оплатит Басманный суд?

Кирилл Шулика:

Кстати, а что по этим жутким обыскам у сотрудников Навального и их родственников, включая первоклассников, молчит вся эта когорта системных либералов? Касамара там какая-нибудь, не знаю, Федермессер и прочие общественные деятели, которые "вне политики" и за все хорошие. Тетушки (а также дядюшки), дело в том, что у первоклассников изымают технику, у детей, у стариков. Ну то есть у тех, кто не работает в штабах даже. Где же тактика добрых дел?

Дмитрий Колезев:



Я бы, конечно, предпочел, чтобы государственные ресурсы тратились каким-нибудь более полезным способом. Чтобы 25 следственно-оперативных групп по всей стране не расследовали «дело об отмывании денег ФБК», а ловили настоящих преступников. Ну или чтобы хотя бы одна следственно-оперативная группа пришла к ментам, которые сфабриковали дело Ивана Голунова. Мне лично кажется, что полицейские, которую в угоду коррумпированному начальству подбрасывают журналистам наркотики, для системы в сто раз хуже оппозиции, живущей на пожертвования граждан. Но это, как вы понимаете, только мое личное мнение (и еще, возможно, Сергея Викторовича Чемезова).

Александр Морозов:

обыски, обыски, обыски. и ведь ты уже не можешь прямо сказать: это произвол, вы - конченные твари. потому что они уже приняли законы о том, что это оскорбление. и у них теперь есть лингвисты, которые оценку произвола и беззакония уверенно квалифицируют как экстремизм - и тебе сразу статья с большим сроком. (вот и вся "система". которую они долго строили и построили).

Илья Шуманов:

В рамках вчерашних многочисленных обысков по всей России, в Калининграде тоже прошёл обыск дома у прекрасной семьи Вани Лузина и Юлии Лузиной, и их совершеннолетнего сына Ивана Ивановича Лузина. Вместо агитационных материалов и информации об отмывании денежных средств, следователь в ходе обыска, между стопками белья в шкафу (внимание!), неожиданно для себя ОБНАРУЖИЛ .... фаллоимитатор (вибратор). О чем сделал соответствующую запись в протоколе обыска. За семью Лузиных я спокоен. В «дело о фаллоимитаторе» в качестве защитника, вступил бывший замначальника отдела по особо важным делам Следственного комитета по Калининградской области, ныне практикующий адвокат Денис Бушуев. А вот за следователя, который обнаруженный на полке фаллоимитатор, вносит в протокол обыска по делу об отмывании денег, я очень сильно переживаю.

Юлия Лузина:

Ну что, ребятушки, готовы к Кафке?

Я тоже нет :)

Cтрашные фантазии воплотились в реальность. И не только мои. И, как это обычно бывает, оказалось всё не так страшно.

«Кроме этого в шкафу-купе обнаружен...» Стыдно...стыдно... позор джунглям. А почему, собственно, именно мне должно быть стыдно? Я молодая женщина. Я люблю секс и оргазмы. Кто-то не любит? Зря, ребят, очень рекомендую.

И признаюсь. Да. Держу. В руках. Когда не в руках - в шкафу. Между стопками постельного белья. А где еще держать? На подоконнике? Он же пыль притягивает! Готовьтесь, ребят. Ваши розовые гаджеты не просто найдут, изучат, сфотографируют. но и внесут в протокол обыска.

«Обнаружен...» Что? Следователь Б.А.Г. - свет его очам — так волновался, так волновался, первое слово вообще не разобрать. А в скобочках — трогательное - виблатор. Аж хочется покатать слово на языке. Виб-ла-то-ррр...

Ох ты ж надо же. У нас теперь ви-бл... то есть -браторы, приравнены к оружию массового поражения? Или агитационным материалам? Отмыванию денюжек? Я чего-то не знаю важного о ви-бл-раторах?

Жаль уже не спросить: «А что ж вы, котики, не изъяли-то его? После ваших лапок пользоваться по назначению мм... не комильфо».

И не говорите «а почему ты, Юля, удивляешься, ты же знала...»

Знала что? Что услышу символическое «ха-ха» над своей постелью? Неа, не знала.

И я обязательно буду удивляться, потому что я живой человек, потому что удивительное рядом.

В общем, наслаждайтесь и вы.

И, если что — могу одолжить. А то вдруг к вам придут, а описывать нечего :)

А что у вас в шкафу? Айда флешмоб в ответочку?

Борис Овчинников:

Это какое-то безумие. Изымают технику и арестовывают счета не только у нынешних и даже бывших сотрудников ФБК и штабов Навального - но даже у их родственников

Член семьи врага народа? Арестовывать не будем, но со своими накоплениями распрощайся

Я не знаю, что можно и что нужно сделать. Но нам всем будет стыдно, если мы просто грустно вхздохнем - и будем дальше заниматься своими делами

И это уже история не про Навального и отношение к нему (тем более что сегодняшние обыски затронули не только фбкшников - но и Голос, яблочников, наверное кого-то еще). Это история про то, можно ли просто пройти мимо подонка, который измывается над более слабым. Тем более можно ли пройти мимо большой кампанией - а нас ведь много

Давайте не пройдем мимо. Надо остановиться и остановить это безумие

Алексей Навальный:

Новая технология СК.

Объявили громко "ФБК отмыл миллиард". Потом посчитали сумму донейтов за всё время - 75 миллионов. Громко объявлять уже не стали, сумма не такая красивая.

Но теперь каждому сотруднику сети наших штабов заблокировали личный банковский счёт. У всех висит "минус 75 миллионов" по постановлению Басманного суда.

И не только у сотрудников. Особенное скотство мы наблюдаем в Псковской области. Там на счету матери нашего активиста заблокировали её банковский вклад. Накопления всей жизни - 100 тысяч рублей.

У женщины в нищей Псковской области отнимают её сто тыщ, чтобы её сын не беспокоил Игоря Сечина, получающего в государственной "Роснефти" пять миллионов рублей в день.

Иван Курилла:

Как и писали умные люди, главный удар теперь будет нанесен по инфраструктуре оппозиции, которая представлена сетью ФБК.

И главный вопрос: сумеет ли горизонтальная самоорганизация заполнить создающиеся пустоты.

Ну и, конечно, отбить у режима политзаключенных.

Татьяна Рыбакова:

Хочу отметить, что происходящее сегодня касается каждого гражданина России.

Не только потому, что придти к вам с обыском теперь могут, даже если вы просто оказались родственником - оппозиционера или просто того, кто попал в лапы силовиков.

Заметьте, что все счета сотрудников ФБК не просто заблокированы - на них навешаны какие-то несусветный долги: в 75 млн рублей, был скрин даже с миллиардом без рубля. Долг якобы поступил от приставов.

Я не буду даже говорить, что долг в сумму, которую озвучило следствие как сумму неправедно нажитого данной организацией, начислен каждому, на каждый его счёт. То есть, если у вас три счёта - должны три раза по 75 млн, а если один - то только один раз.

Я о другом - повесить на вас долг пристав может ТОЛЬКО после приговора суда - и это если нет аппеляции. Здесь же не то, что суда - вообще нет ничего, кроме заявления СКР.

То есть, прямо сейчас создаётся прецедент, после которого на любого гражданина РФ может быть повешена абсолютно любая безумная задолженность, какая только придет на ум следователю - и его счета будут заблокированы, его имущество описано и т.д. Ни адвоката, ни даже судебную пошлину не оплатить. Немедленный крах любого бизнеса, да и любой жизни. И не дай Бог у вас ипотека. Или кто-то лечится.

Какие здесь открываются ошеломительные возможности для грабежа и шантажа любого из нас - просто не представить.

И не надо думать, что "этого со мной не случится". Бизнес тоже думал в 2003-04 гг, что случай ЮКОСА его не коснется - это ж Ходорковский что-то там не то сказал президенту. А оказалось, что это коснулось всех.

Сейчас происходит такой же тектонический сдвиг - и уже в отношении каждого из нас Вот о чем, мне кажется, нужно подумать.

Андрей Десницкий:

Вывод: если есть, что хранить, не торопитесь нести в российский банк. Спишут.

По-моему, власть делает всё возможное, чтобы настали новые девяностые. Буквально всё.

Роман Попков:

Когда какая-то до сих пор толком не установленная мразь из Второго оперативного полка била кулаком в живот уже задержанную беспомощную девушку, некоторые из нас хотели и требовали, чтобы охранители прокомментировали то видео. Ну чтобы вся эта шелупонь, Кононенки всякие чтобы что-то сказали. Наверное, это было вполне понимаемое желание.

Вот теперь другая девушка, координатор штаба Навального во Владивостоке, рассказывает как во время обыска ментовка потребовала от нее снять лифчик, и долго этот лифчик исследовала. На предмет спрятанного телефона или флешек каких-то, уж не знаю. Как вертухайка в женской тюрьме арестанток раздевает. Но было немаловажное отличие от женской тюрьмы. В той же комнате, где эта девушка голой стояла, топтался мужчина - один из эшников. Орудовал там, оперативил оперативные действия. Конечно же в кавычках «мужчина». Не думал даже уходить.

Смотрели фильм «Поруганная честь Катарины Блюм»? Там есть подобная сцена. Это фильм рассказывает, как в Западной Германии в 70-е зарождался политический радикализм. Рассказывает, ответом на что он стал.

Вот хотим ли мы, чтобы вся эта нежить, Кононенки, Симоняны, политологи Марковы эту историю с девушкой из Владивостока прокомментировали? Вот этот весь садизм и фашизм? Есть еще в этом смысл?

Но несколько охранительских комментариев у нас есть - для тонких ценителей.

Алексей Мухин:



По всей стране началась ликвидация "отмывочной" сети Навального. Завизжали мерзавцы во всех соцсетях.

Олег Лурье:



СК обыскивает 31 контору Навального по всей России. Скорее всего в рамках дела о хищениях в ФБК, так как там деньги выводились и через регионы. Меня не удивит то, что, если докажут состав преступления, то сядут все... А "агент Леша" Навальный получит свое третье "условно".

Есть и упрёки другого толка.

Но таких голосов всё же мало.

По мнению некоторых комментаторов, в защиту активистов должны выступить политические силы, выигравшие от стратегии "умного голосования", в первую очередь, коммунисты.





Михаил Ходорковский:



Вопрос политических репрессий – это главный политический вопрос повестки дня. Сегодняшнее утро началось с массированных и скоординированных обысков у сотрудников ФБК по всей стране и у коллег из организации по наблюдению на выборах «Голос». Бьют по организациям, вовлеченным в прошедшие выборы.

В этой ситуации чрезвычайно важно занять консолидированную позицию против уголовно-полицейских репрессий.

Я заявляю о своей поддержке сотрудникам ФБК и «Голоса» и готов, вместе с моими коллегами из ОР, дополнительно оказывать помощь, как в России, так и зарубежом. Знаю, что уже многие политики и общественные деятели тоже высказались в поддержку ФБК и «Голоса».

Призываю, всех присоединяться к этой позиции.

Также я считаю важным, чтобы выступил главный бенефициар прошедшего голосования – партия КПРФ. Всем известно что не без помощи «умного голосования» КПРФ значительно увеличила свое представительство в парламентах нескольких регионов страны. За счет самоотверженной работы наблюдателей, в том числе и из «Голоса», голоса за КПРФ не удалось украсть при подсчете.

КПРФ получила трибуну для высказывания и теперь эта трибуна должна быть использована для защиты тех, кто помог компартии на выборах. Заявление избранных депутатов Мосгордумы от КПРФ в поддержку политзаключенных – это важное и заслуживающее уважения высказывание.

Но сейчас необходимо жесткое и однозначное заявление федеральных органов партии о необходимости прекращения уголовного давления на ФБК и «Голос».

Позорное дело в отношении сотрудников ФБК должно быть закрыто! И руководство КПРФ должно это потребовать, используя все имеющиеся у партии ресурсы.

Все претензии к сотрудникам «Голоса» также абсолютно надуманы и незаконны, а, значит, и они должны быть сняты.

К сожалению, сейчас ситуация подошла к той точке, где необходимость отстоять коллег, подвергающихся политическим репрессиям – это уже вопрос выживания гражданского общества в принципе. Это точка, где гуманитарные, идеологические и политические соображения совпадают.

Александр Шмелёв:

В связи со всеми сегодняшними событиями я думаю, что гневные депутатские заявления - это, конечно, прекрасно, но о старых добрых митингах забывать тоже не стоит.

И было бы очень здорово, если бы новоизбранные депутаты объявили о проведении массового - тысяч хотя бы на 100 или 200 - протестного митинга.

Например, в следующие выходные.

Например, у мэрии (с перекрытием Тверской) или на Манежке (с перекрытием Манежки).

Требования очевидны:

а) освобождение всех арестованных по политическим мотивам в процессе минувшей кампании (Котова, Е.Жукова, Меняйло, К.Жукова, Подкопаева, Беглеца, Синицы, Устинова и др.);

б) закрытие полностью высосанных из пальца дел о массовых беспорядках и об отмывании 75 миллионов, а также отзыв бредовых исков от Автодоров и прочих к незарегистрированным кандидатам.

Среди организаторов - помимо новоизбранных депутатов МГД - было бы правильно видеть также сотню мундепов, московские отделения партий КПРФ, Яблоко и СР, Навального, Дудя, рэперов и других.

И, разумеется, такая заявка - как и ее реализация - должна носить исключительно уведомительный характер.

"Мы, официально уполномоченные представители примерно половины москвичей, предупреждаем, что наши полгорода тогда-то выйдут туда-то, и требуем от подотчетной нам исполнительной власти обеспечить вышедшим максимальный комфорт и безопасность".

Я почти уверен, что никто не решится арестовать половину только что избранного городского парламента - за которую даже по официальным данным проголосовало пол-Москвы - плюс кучу других медийных лиц.

В любом случае рискнуть стоило бы. В конце концов, новоизбранные депутаты и их партии - главные выгодоприобретатели прошедшей кампании. Но эта выгода была приобретена за счет тех, кто сел и кого преследуют. Должна же существовать хоть какая-то этика? Иначе мы, избиратели, этого не поймем и в следующий раз умно проголосуем за кого-то еще, например, за ЛДПР

Кто-то пытается смотреть на происходящее с оптимизмом.

Иван Бабицкий:

Конечно, сегодняшняя история с всероссийской облавой на сторонников Навального вызывает возмущение, особенно когда с обысками ломятся к знакомым, но в первую очередь она удивляет какой-то феерической глупостью. Навальный совершенно правильно сказал, что Путин расстроился и стучит ножками - настоящая реакция трёхлетнего ребёнка.

Ладно ещё, что позорище на всю Россию, а эффект запугивания незначительный (кого из людей, не боящихся открыто работать в штабах Н., можно напугать обысками и блокировками счетов?), ладно, что это великолепная реклама и режим таким образом сам показывает всю символическую тяжесть воскресного разгрома, добровольно выступая в роли обиженного, на котором воду возят. Но уж если решились на все эти издержки - то почему было не сделать всё вовремя, когда этим ещё хоть как-то можно было чему-то помешать? Сейчас до ближайших значимых выборов годы, штабам ещё рано даже начинать о них думать, не то, что готовиться. Лучшего времени для каникул они сами не могли бы выбрать. Или кто-то надеется, что Навальному после его самой громкой победы вдруг перестанут жертвовать деньги и его сотрудники останутся без техники больше, чем на две недели? В такое трудно поверить.

Сталингулаг:



Полномасштабные обыски по всей стране у сотен сторонников Навального, заблокированные счета у сотрудников ФБК, неправомерно отобранная техника в региональных штабах и другие попытки запугивания, которые власть демонстрирует, являются наоборот следствием её слабости и абсолютной неспособности противостоять нарастающему протесту. Власть по факту расписалась в политической импотенции, в споре с оппонентами у них нет больше аргументов, кроме дубинки, именуемой «Аргумент» в ведомостях на закупку спецамуниции. Им нечего предложить обществу, они не знают, на каком языке разговаривать с людьми. В отчаянии они вламываются в квартиры к родственникам координаторов региональных штабов, заставляют девушку снять лифчик, чтобы найти там вымышленный миллиард, а находят только своё поражение и позор

Павел Чиков:

Так и слышится доклад генерала юстиции Габдулина на совещании в (АП, Совбезе, у президента, нужное подчеркнуть):

"По уголовному делу о легализации преступных доходов подконтрольными Навальному компаниями проведено 213 обысков в 53 субъектах федерации, назначено 158 экспертиз, допрошены 859 свидетелей, арестованы 348 банковских счетов, на которых находятся 1 млрд 138 миллионов 846 тысяч 593 рублей 93 копейки, изъято 231 единица техники"

[одобрительные кивки]

И? чего доказали-то? Кого напугали? Что остановили?

Юлия Галямина:

И навальнисты и другие активисты, коих в регионах теперь немало (как соорганизатор шмс я это прекрасно знаю!) только помогают людям институционализировать протест, но не вызывают его. Поэтому репрессии с одной строну работают на замедление процессов изменения в нашей стране — лишая протест институтов и ресурсов (за счёт запугивания), а с другой — на ускорение, вызывая волну возмущения и усиливая тем самым протестные настроения. Проблема в том, что силовики плохие социологи и политологи и наступают на гуманитарные грабли.

Владимир Милов:

Бессмысленная умирающая диктатура отчаянно цепляется за власть. Кстати, обратите внимание: у них все возбуждаемые уголовные дела ("воспрепятствование деятельности мосгоризбиркома", "массовые беспорядки") разваливаются, потому что они не умеют даже... да они вообще ничего не умеют.

Максим Горюнов:

про обыски в ФБК - пишут, что власть испугалась.

по-моему, это ни разу не испуг.

в один день отправить 1000 силовиков в 40 городов

чтобы провести 200 обысков - это явно про величие,

про исторический масштаб.

Навальный сравнил вчерашний день с 1937 годом.

красивое сравнение, но если он хотел им оскорбить,

он ошибся.

полагаю, что в Кремле оно вызвало

бурную овацию.

они присоединили Крым, как Екатерина Вторая,

атакуют национальные языки в Удмуртии и Татарии, как Александр Третий,

трясут оппозицию, как «папаша» Сталин.

они «великие», «исторические», «мирового масштаба».

они, как пел Летов, «летают снаружи всех измерений».

они не «жулики и воры». и даже не «государственные деятели».

это было, конечно, но осталось в прошлом.

сегодня они ведут себя как «чистые и светлые» «Дон Кихоты величия».

когда они принимают решение, они не думают о его выгодах.

они думают о том, как это «деяние»

«отзовётся в веках».

1000 силовиков в 1 день - это прыжок в вечность.

не удивлюсь, если выяснится, что в эти дни Путин по ночам прогуливался по тронному залу Большого Кремлёвского дворца, накинув на плечи горностаевую мантию.

и не забывайте о гигантских пожарах в Сибири,

о радиоактивном заражении Северной Двины.

мир словно кричит

- вы вписали себя в мировую историю.

вы в одном ряду с императорами всероссийскими и генеральным секретарями. виват вам!

то есть, не испуг, а оглушительное счастье человека

с манией величия, который каждый день получает, как ему кажется,

убедительные доказательства своего величия.