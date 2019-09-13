Освобождённый Олег Сенцов сжёг свою тюремную робу

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который провёл более 5 лет в заключении в России и был недавно освобождён в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом, показательно сжёг свою тюремную робу.
"Это роба заключенного, самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу", – сказал Сенцов, после чего облил спецодежду бензином и поджёг под слова одного из зрителей "Гори в аду, ФСИН России".
В пятницу Сенцов выступил в Киеве на форуме YES ("Ялтинская европейская стратегия"). Он призвал президента Украины Владимира Зеленского скорее добиться освобождения украинцев, остающихся в заключении в России.
Сам Зеленский в своём выступлении подчеркнул, что Украина уже готовится к следующему этапу обмена с Россией, но не уточнил, когда он может состояться.
Президент Украины также призвал страны Запада не снимать санкции с России, назвав их "налогом на мир". При этом Зеленский весьма осторожно прокомментировал идею размещения миротворцев в Донбассе, сказав, что не хочет превращения региона в новое Приднестровье. Говоря об аннексированном Крыме – жителем которого, в частности, был Сенцов, – Зеленский сказал, что у него есть некоторые идеи, которые должны способствовать его возвращению под контроль Украины, но говорить о них пока рано.
- Олег Сенцов – украинский режиссёр, активист Майдана, выступавший против аннексии Россией Крыма. В мае 2014 года он был арестован российскими спецслужбами, обвинён в подготовке теракта и приговорён к 20 годам лишения свободы. Сенцов отрицает, что готовил теракт. Содержался в колонии в посёлке Харп за Полярным кругом. В прошлом году он несколько месяцев держал голодовку с требованием освободить украинских политзаключённых. 7 сентября он в числе других украинцев был обменян по формуле "35 на 35".
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