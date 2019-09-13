В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию

В Гарвардском университете 29-й раз вручили ежегодную Шнобелевскую премию за самые абсурдные достижения в науке. Ею награждают в десяти разных дисциплинах.

Шнобелевская премия мира, в частности, досталась группе учёных из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. Они пытались измерить количество удовольствия, получаемое от щекотки.

Премию в области экономики получили японские специалисты. Они выяснили, какие банкноты лучше всего подходят для бактерий. Оказалось, что больше всего микробов собирается на американском долларе и румынском лее.

Награду в области инженерии получил иранский учёный за устройство по смене детских подгузников.

Премия в области медицины досталась итальянцу. Он установил, что пицца может защитить от множества болезней при условии, что на приготовлена в Италии.

Премию вручают настоящие нобелевские лауреаты. Победители получают кофейный стаканчик, упаковку жевательной резинки, сигарету и зубную щетку. А также денежный приз в размере десяти триллионов зимбабвийских долларов. Это около 40 центов США.